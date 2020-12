Sexo virtual. Si vas a tener un encuentro hot éstas son algunas precauciones a tomar.

Compartí :-) .









SEXO VIRTUAL: TOMA RECAUDOS

Por Valeria Schapira

Experta en Relaciones

En un mundo en que la tecnología es parte indisoluble de nuestras vidas, millones de personas en el mundo tienen sexo virtual. Hay quienes eligen este intercambio erótico para darle batalla a la distancia geográfica. Otros, como estímulo para la fantasía, por placer o como juego erótico. Hay tantas razones como personas que consensuan este intercambio online.

No cabe hacer un juicio de valor: si el encuentro se da entre adultos que lo consensuan, es válido como toda conducta sexual.

Si vas a tener un encuentro hot online, éstas son algunas precauciones a tomar:

· Hazlo con alguien de confianza. No confíes en desconocidos aunque te prometan privacidad: puedes correr el riesgo de que te graben y que luego aparezcas expuesto en sitios web – u otros lugares – en los que no has elegido estar.

· Si aún no confías plenamente en la persona que te ve del otro lado de la pantalla, puedes optar por no mostrar tu rostro. O usar un servicio de voz. La voz puede ser muy erotizante, sin necesidad de que ambos compañeros se vean por webcam.

· El chat también puede ser muy estimulante a la hora de generar un encuentro. Un buen uso de las palabras y el timing correcto para decir las cosas pueden lograr generar fantasías de alto voltaje.

· No guardes en tu computadora material erótico; nunca se sabe si tu PC puede ser vulnerada, como ha ocurrido en infinidad de ocasiones. Si deseas conservar algo de ese material, hazlo en un disco o memoria externa y tenlo a buen resguardo.

Es cada vez más frecuente el “sexting”, es decir, el intercambio de mensajes de alto voltaje por medio de los teléfonos móviles. Si decides practicarlo, recuerda adoptar las mismas precauciones que si estuvieras teniendo el intercambio por medio de tu computadora.























Links interesantes

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires.

Instagram Barrio de Palermo | Instagram Palermo Noticias.

Instagram Barrio de Colegiales | Instagram Colegiales Noticias.

Tweets by palermonline