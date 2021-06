Shusheta de Buenos Aires

Shusheta es un tango cuya música es de Juan Carlos Cobián en tanto que la letra, agregada años después, pertenece a Enrique Cadícamo. Fue grabado por el compositor por primera vez en el año 1923 y, posteriormente, por otros artistas. El significado más directo de shusheta es «petimetre», palabra que el diccionario español señala como proveniente del francés: petit maître, es decir señorito. Algunos afirman que proviene de la palabra del dialecto genovés ciuscetta y significa «escolar excesivamente aplicado y amigo de delatar a sus compañeros».

Otros dicen que sciuscetta en Italiano el susurro. Lo más increíble fue que esta palabra caló tan hondo que la Dictadura de 1943 la prohibió, como si una Shusheta hubiera sido un subversivo, terrorista, simplemente es,fue y será una palabra del lunfardo Argentino usada en el Tango de origen prostibulario y de las clases humildes.

Juan Carlos Cobián

Juan Carlos Cobián fue un destacado compositor, director de orquesta, pianista y letrista de tango argentino que nació en Pigüé, Provincia de Buenos Aires, el 31 de mayo de 1896 y murió en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1953. Era un innovador como ejecutante y como compositor. Cuando compuso Salomé inició junto a Enrique Pedro Delfino, creador del tango Sans Souci la tendencia innovadora del «tango romanza».

Enrique Cadícamo

Enrique Cadícamo fue un poeta y escritor argentino, autor de numerosos tangos, algunos de los cuales son considerados clásicos del género. Nació en la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires el 15 de julio de 1900 y falleció en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1999. Muy conocedor de la poesía de todos los tiempos, supo cantarle a los distintos aspectos de la vida y tanto el lunfardo como la poesía de alto vuelo.

La palabra Shusheta y su variante shushetin es una voz del lunfardo que significa elegante, pero también puede querer decir falluto o soplón.

¿De donde viene «shusheta»?, del Genoves «sciuscetta». Veamos que dicen del lunfardo.

Está controvertida la cuestión acerca de si este tango rememora, fue inspirado o tiene relación con algún personaje conocido del Buenos Aires de la época.

Cuando Cobián compuso la música en 1920 era amigo de Martín Alzaga Unzué, más conocido como Macoco, un hombre que reunía las condiciones para ser considerado un shusheta, en el sentido de persona preocupada por su apariencia y, en especial por su vestimenta; era joven, buen mozo, deportista, millonario y seductor y la mayoría de las opiniones se inclinan a considerarlo la fuente de inspiración del autor.

Cadícamo decía que el tango estaba inspirado en El Payo Roqué, cuyo nombre era Benjamín Roque, un cordobés de buena familia que con su chispa solía alegrar las reuniones en el Jockey Club, el Club del Progreso, el Círculo de Armas, el Café de París y otros lugares de encuentro de la alta sociedad; vestía como un cajetilla, siempre con un clavel en el ojal y recibía un subsidio que le había otorgado su comprovinciano, protector y amigo, el presidente Miguel Juárez Celman. Murió en la pobreza total en 1932 y según crónicas de la época «fue amigo de todos, silbador maravilloso que jamás había trabajado pues vivió de la benevolencia de sus amistades». Existen otras personas, dicen que el tango fue inspirado por Jorge Newbery.

Significado de Shusheta

El significado más directo es «petimetre», palabra que el diccionario español señala como proveniente del francés: petit maître, es decir señorito. Gobello afirma que proviene de la palabra del dialecto genovés ciuscetta y significa «escolar excesivamente aplicado y amigo de delatar a sus compañeros».

Oscar Conde dice que la voz del genovés sciuscetto, que significa «fuelle» y en segundo término «soplón» se incorporó al lunfardo con este último significado pero luego derivó en «petimetre, individuo muy afectado en el vestir.

Chiappara da como significado el de «dandy, joven apuesto y galanteador, pinta brava» y da como ejemplo el tango Shusheta que dice «toda la calle Florida lo vio, con sus polainas, galera y bastón».

El uso de Shusheta

Además del tango titulado justamente Shusheta, varios poemas, tangos y canciones incluyen la palabra shusheta.

Ángel D´Agostino – Ángel Vargas – Shusheta

Shusheta (El aristócrata). Ángel Vargas, Ángel D’Agostino

Toda la calle Florida te vio

con tus polainas, galera y bastón…

Dicen que fue, allá por su juventud,

un gran Don Juan del Buenos Aires de ayer.

Engalanó la puerta del Jockey Club

y en el ojal siempre llevaba un clavel.

Toda la calle Florida te vio

con tus polainas, galera y bastón.

Apellido distinguido,

gran señor en las reuniones,

por las damas suspiraba

y conquistaba

sus corazones.

Y en las tardes de Palermo

en su coche se paseaba

y en procura de un ensueño

iba el porteño

conquistador.

Ah, tiempos del Petit Salón…

Cuánta locura juvenil…

Ah, tiempo de la

sección Champán Tango

del Armenonville.

Todo pasó como un fugaz

instante lleno de emoción…

Hoy sólo quedan

recuerdos de tu corazón…

Toda la calle Florida lo vio

con sus polainas, galera y bastón.

Carlos Waiss en su tango Bien pulenta utiliza el término en sus dos acepciones «pintón» y

«soplón» cuando dice:

Yo nunca fui shusueta

de pinta y fulería

y sé lo que es jugarse la suerte a una baraja

si tengo un metejón.

En el poema Temas de Cadicamo de Gregorio Arenas la palabra no se usa como soplón, sino como elegante:

Tallan en Cadícamo mujeres de rango,

bacanes shushetas, la gloria del tango,

la coca silente, el loco pernod…

En su descripción de la calle Florida Amaro Villanueva dice:

Para chimentos, Florida:

jovata, shusheta, rana,

pinturera y alacrana,

con pedigré de engrupida,

Por su parte Celedonio Flores en su poema Y ahora yo utiliza la variante shushetín:

Pinta de shushetín, visto a la moda

porque el sastre me cobra el mismo precio,

el pantalón planchao no lo desprecio

y el yuguillo encolao…no me incomoda.

Enrique Dizeo en su tango Copen la banca describe a su personaje:

Cadenero de buen porte, garabito a la piu bela,

pinta brava de muchacho con tu jetra shushetin.

La prohibición de este término

A partir de 1943 dentro de una campaña iniciada por la inútil y decadente dictadura militar de 1943 obligó a suprimir el lenguaje lunfardo, como así también cualquier referencia a la embriaguez o expresiones que en forma arbitraria eran consideradas inmorales o negativas para el idioma o para el país, en las obras que se emitían por radiodifusión, esta palabra fue vedada y Shusheta fue uno de los tangos que debió cambiar su nombre, pasando a ser El aristócrata.

Las restricciones continuaron

Las restricciones continuaron al asumir el gobierno constitucional el general Perón y en 1949 directivos de Sadaic le solicitaron al administrador de Correos y Telecomunicaciones en una entrevista que se las anularán, pero sin resultado. Obtuvieron entonces una audiencia con Perón, que se realizó el 25 de marzo de 1949, y el Presidente –que afirmó que ignoraba la existencia de esas directivas- las dejó sin efecto.

Recién el 22 de febrero de 1946 Cadícamo registró esta nueva letra en SADAIC.

Con sus polainas, galera y bastón

Ángel Vargas y después Roberto Goyeneche, emplearon la frase: «con sus polainas, galera y bastón», en tanto en la letra registrada en SADAIC, figura «con sus polainas, chambergo y bastón». En otra parte cantaron «engalanó la puerta del Jockey Club», mientras que Cadícamo había escrito: «que engalanó las fiestas del Jockey Club».

Cuando el 5 de abril de 1945 Ángel D’Agostino y Ángel Vargas, grabaron este tango usaron la nueva letra pero suprimieron en el cantó las estrofas quinta y sexta, posiblemente con el propósito de darle más espacio a la música propiamente dicha, en sintonía con el estilo milonguero de la orquesta. Esta es la letra más conocida por el público y la grabaron nuevamente el 30 de agosto de 1957 con la orquesta de Edelmiro D’Amario. Por su parte Roberto Goyeneche la registró en 1984 con el Sexteto Tango.

Ley de Radiodifusión y Shusheta

En octubre de 1953 se aprobó la Ley de Radiodifusión n° 14 241 que no tenía previsiones sobre el uso del lenguaje popular en radio pero las restricciones en alguna medida continuaban, y motivó la denuncia de SADAIC en enero de 1950 a la irradiación de ciertos temas por Radio El Mundo; no obstante tal denuncia, en 1952 la propia entidad de los autores acordó con las autoridades una lista de canciones populares que por razones de buen gusto o decoro idiomático no debían pasarse por radio; en definitiva, SADAIC no cuestionaba la censura en sí misma sino quién la aplica.

