Tendencia en Argentina #suspensiondeclases

El presidente Emmanuel Macron anunció el cierre de escuelas y universidades a partir de la próxima semana, y le pidió a los mayores de 70 años permanecer en sus hogares. Francia es el tercer país más afectado en Europa detrás de Italia y España. Coronavirus en Francia: 800 casos en un día y tasa de contagios creció 27%.

Ya lo decía Moria Casan, El sentido común es el menos común de los sentidos.

Podríamos decir que el sentido común es lo que la gente piensa a nivel general sobre un tema en particular. Es como una especie de “acuerdo natural” que las personas hacen sobre algo. Es una forma de juzgar razonablemente las cosas, sin necesidad de que una determinada información esté comprobada científicamente; lo único que importa es que la mayoría de las personas lo consideran cierto.

Las redes sociales salieron a matar al Ministro. Mientras los políticos se ponen a salvo y suspenden sus actividades en el Congreso, Legislatura y bunkers y huyen de los lugares públicos. Las redes sociales fueron despiadadas con Nico. Las opiniones de Maestros y Profesores también se hicieron sentir en las escuelas públicas y privadas.

Por Ejemplo Maria que enseña Ingles en una escuela privada de Chacarita trató al Ministro de «pelotudo, nos pone en riesgo a todos».

Los pibes, el sector más vulnerable de la sociedad va a jugar a la ruleta rusa con el Dengue, el Saramión y el Coronavirus a la Escuela, El ex presidente Macri dejó destruido el sistema Educativo, sin aire acondicionado y sin ventiladores en verano, sin calefacción en invierno, a veces sin agua, sin gas, sin los elementos básicos,a veces no hay ni sillas y los baños son un asco, no tienen jabón ni gel, esa es la realidad. Los baños de los colegios siempre fueron un asco total.

Si le sale mal la jugada al Gobierno, el costo político serán los niños muertos.

Coronavirus: Trotta ratificó que no se suspenderán las clases en el país

El ministro informó que sus pares de las 24 jurisdicciones acordaron «trabajar en conjunto y que haya mirada única para abordar la temática».

En las Escuelas no hay ni tapa de inodoros, no hay gel.

Obviamente se suspendió las clases pero esto fue común en años anteriores. pic.twitter.com/Zkh4moUauq — Lady 💚 ☀️ (@Palominolaidi1) March 14, 2020

No les pedimos que sean genios.

Sean sensatos nomás, y consulten a los que sí saben.

Conocen el término portadores?

Los chicos vuelven todos los días a sus casas a compartir la vida con los adultos.#suspensiondeclases #CoronavirusEnArgentina pic.twitter.com/CRRCdv8rcN — CorrVett (@Corrvett) March 13, 2020

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, informó hoy que en la reunión con sus colegas de las 24 jurisdicciones educativas del país decidieron no cerrar las escuelas ante la pandemia de coronavirus pero acordaron «trabajar en conjunto y que haya mirada única para abordar la temática».

Asimismo, aseguró que se seguirá «cada decisión que tome el comité interministerial».

Trotta realizó esas declaraciones en una conferencia de prensa en el Ministerio de Educación luego de reunirse con los ministros de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores Universitarios Privados (CRUP) y referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales para evaluar medidas.

Acompañado por el ministro de Salud Ginés Gonzalez García y otros funcionarios, Trotta dijo que no se suspenderán las clases y explicó que están “desarrollando material pedagógico vinculado a la prevención, a nivel nacional y en todas las jurisdicciones”.

Suspenden eventos culturales, se juegan partidos sin público, el congreso suspende su actividad, pero las escuelas no se cierran. Cuando de cinismo se trata, a esta gente nadie les gana!#GobiernoDeCientificos#suspensiondeclases — Martín (@Martin_gianelli) March 14, 2020