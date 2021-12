Siete mensajes a evitar cuando estás comenzando una relación.

Siete mensajes que son mejor evitar cuando estás comenzando una relación.

Una lista de aquellas cosas que pueden hacer que tu nuevo chico salga espantado de miedo

Estamos en un mundo donde gran parte de la comunicación entre las personas es vía mensajes (SMS, e-mail, mensajería instantánea, redes sociales, entre otros), y en algunas oportunidades, quiérase o no, se producen malas interpretaciones sobre intención de los mismos. Por esta razón publicamos una lista para saber qué mensajes es recomendable evitar para no asustar al chico con el que estás empezando a salir.

Muchas veces para comunicarnos de una forma rápida se escriben mensajes cortos o se evitan poner algunas letras. Sin embargo, éstos también son la forma en que expresamos lo que nos pasa.

No puedo pensar en otra cosa que no seas vos: en las primeras citas esto puede llegar a espantar a tu hombre. Ojo, hay algunos que son cursis y les gustaría escuchar o leer esto, pero hasta que no estés 100% segura, mejor evita esta frase.

Aunque luego de la primera cita enviar un mensaje por ejemplo como ‘gracias por la cena, la pasé muy bien’, demuestra interés y es un claro mensaje que sería interesante repetir la salida.

Tenemos que hablar: es simple, un 95% de las veces el hombre lo va a interpretar como que hay algo mal y que se aproxima el fin (de cualquier cosa que sea) sin importar cuándo o cómo se envíe. No importa con qué intensión que se haga, el hombre lo interpretará con que hay algo que está muy mal y se pondrá a la defensiva. Por eso, lo mejor es hablar directamente sobre “lo que se tiene que hablar.

OK: acá depende de cómo sea la relación con otra persona para evitar que se malinterprete como que se da una respuesta desinteresada. Algo que puede ocurrir con alguien que apenas estás conociendo, por esto, si aún no sabes bien cómo es la otra persona no ahorres en caracteres.

Acabo de ver el par de zapatos más lindo: este mensaje puede ser interpretados de dos formas por tu nuevo chico; la primera, “me está pidiendo que se lo regale” (no subestimen el poder de imaginación de los hombres), o, se puede entender como que se está entrando en el campo de los amigos en vez de ser considerado como un posible pretendiente.

Siento como si estuviésemos atrapados en la rutina: acá tenemos dos puntos; para empezar, está la idea que “caer en la rutina es sinónimo que se está en un ciclo aburrido, previsible y repetitivo”, el tema es que hay personas a las cuales este tipo de dinámica es la que mejor les queda, pero también puede ser interpretado como una señal de alerta y mucho peor si se da en las primeras citas. Cuidado.

Cualquier cosa que comience con “Mi mamá dijo que nosotros deberíamos…”: pocas cosas quedan por agregarle a cualquier frase que empiece así. Por más que suene obvio, si estás teniendo problema en las primeras cita con tu chico, lo mejor es que traten de solucionarlo ustedes dos, porque si le decís algo así, es probable que no le guste y hasta te juegue en contra. Los padres pueden ser muy buenos consejeros, pero acordate que tu relación es de a dos”, sostiene el experto.

Mi ex acaba de hablarme: no importa cómo, cuándo o por qué aparece, su aparición, sobre todo en el principio es un momento incómodo. Puede generar miedos, inseguridades o ser un momento poco feliz. Por eso, si tu ex aparece, tratá de evitar comentárselo a tu chico, por lo menos hasta que la relación entre ustedes dos se haya consolidado.

¿O a vos te gustaría que te contara que su ex apareció de nuevo, sobre todo en las primeras citas? Estos son algunos ejemplos de mensajes que se pueden malinterpretar, sobre todo vía SMS, mensajería instantánea o e-mail. Por esto, si tenés que hablar de algo importante con aquella persona que estás conociendo, lo mejor es tener un trato directo ya que es una de las formas para que puedan ir consolidando su relación.

