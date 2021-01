Significados de palabras lunfarda, Españolas, Mexicanas y Argentinas.

Compartí :-) .









El lunfardo es una jerga originada y desarrollada en Buenos Aires, capital de la República Argentina, y su Conourbano o para los amigos el «Conu». Nos importa muy poco si a la «realeza de científícos de la «Real Academia Española» los acepta o no los acepta, a ellos no los aceptamos. Finalmente a la Realeza nadie los quiere.

La palabra “lunfardo” tiene su origen en el gentilicio “lombardo”, término que llegó a ser sinónimo de ladrón porque los lombardos fueron, en el siglo XVIII, usureros y prestamistas, actividades por entonces impopulares.

Con el tiempo, lombardo derivó en lunfardo.

Sin embargo, más tarde se descubrió que el lunfardo era compartido por grandes sectores de la población y que, lejos de ser un código marginal, había sido incorporado a la vida cotidiana y difundido a través de expresiones artísticas como el tango o el sainete.

En todos estos casos, de abajo, nos referimos solo a algunos términos o palabras que nos parecieron divertidos o significativos de cada región.

Vamos a desarrollar algunas palabras coloquiales que se usan en España

¿Qué quiere decir ser un chulo?

Chulo es un término empleado para referirse a: Chispero, determinado tipo castizo de los barrios periféricos de la ciudad. Proxeneta, persona que obtiene beneficios con la prostitución a costa de otra persona.

¿Qué significa un Pijo España?

Se refiere a la persona, por lo general joven, cuya indumentaria, actitud o lenguaje reflejan modas de clases sociales elevadas se le nota a la legua que es un pijo, no hace falta saber dónde vive.

¿Qué significa un Chorizo en España?

Como otras muchas palabras vulgares que se usan en la península, «chorizo» para referirse a un ladrón viene del caló, la lengua de los gitanos en la Península Ibérica. En este caso, la palabra del caló «chori» siginifica «ladrón», y con idéntico significado se ha adoptado al castellano. chori. una posible asimilación a la catetez y villanía del chorizo comestible con la bajeza propia de los ladrones, se formarían el verbo «chorizar» como sinónimo de «robar» y el sustantivo «chorizo» como sinónimo de «ladrón».

¿Qué significa la expresión «Mola que te cagas» ?

Literalmente significa «eso es genial, mierda» … o algo así jajaja Es algo positivo pero realmente informal y coloquial

¿Qué es una maruja en España?

Esp. Mujer que se dedica solo a las tareas domésticas y a la que suele asociarse a ciertos tópicos como el chismorreo , la dependencia excesiva de la televisión, etc. Hombre que actúa como una maruja (‖ mujer que se dedica solo a las tareas domésticas).

¿Qué significa Cayetana en España?

Cayetana es un nombre propio de mujer. Es la forma femenina de su variante masculina, Cayetano. Además, en cuanto a su significado hay que indicar que se apunta que es: «fuerte como una piedra, protectora».

¿Qué significa Mal quedas en España?

Mal quedas: Es el caso de las personas que prometen en exceso y finalmente no cumplen ni una de sus palabras.

¿Qué es un choni en España?

Choni es un término utilizado principalmente en España para denominar a una tribu urbana en particular. Se trata de un subgrupo de mujeres jóvenes que son identificadas como chonis principalmente por su forma de vestir, súper llamativa y estridente. El término cani o choni fue admitido por la RAE por el uso generalizado de ambos términos. Lo solemos utilizar en expresiones que hacen referencia a alguien o algo hortera, pero de forma peyorativa. En las nuevas generaciones este adjetivo está cayendo en desuso.

¿Qué es un Fistro en España?

Fistro: Introducida por el humorista Chiquito de la Calzada hace años, la palabra designa de forma despectiva a alguien.

¿Qué es una Piltrafilla en España?

Piltrafilla: Un popular anuncio de atún la catapultó a la lengua popular y desde entonces ha sido adoptada para distinguir a las personas desaliñadas o que son un desastre.

¿Qué es un Canijo en España?

Canijo: Su origen proviene de la canícula palabra latina que significa perrita, con ello se pretende designar a aquel que es débil, bajo o pequeño de estatura.

¿Qué es un Quillo en España?

Quillo: La gracia andaluza se exporta al por mayor. La palabra proviene del apócope de chiquillo.

¿Qué es un Picha en España?

Picha: Otra de las expresiones andaluzas más célebres. Su significado no es otro que el de compadre o compañero.

¿Qué es un Kink en España?

Kinki: Es una palabra admitida por la Academia, su forma correcta a la hora de escribirla sería quinqui, y designa a aquellas personas que pertenecen a un grupo social marginado por su forma de vida.

¿Qué es un Friqui en España?

Friqui: Persona extravagante. Para algunos: raro. Para otros, simplemente diferente al resto por determinadas y peculiares manías.

¿Qué es un Petardo En España?

Petardo La jerga ha otorgado un valor completamente diferente a su significado originario, de lo explosivo a lo aburrido.

¿Qué es un Pasmarote En España?

Pasmarote La última palabra que figura en la particular clasificación designa a aquellas personas embobadas o ensimismadas.

Un listado de lengua lunfarda Madrileña

En Madrileño, Español y su traducción en Ingles

Peluco → Reloj → Watch

Chupa → Chaqueta de cuero → Leather jacket

Gayumbos → Calzoncillos → Underwear

Piba / pibe → Chico / Chica → Boy / Girl

Sobar → Dormir → Sleep

Adobarse → Autoinvitarse → Self invite

Esfumarse → Escaparse →Run away

Molar→ Gustar → Like

Darse el piro → Irse → Go away

Bule → Autobús → Bus

Tek i→ Taxi→ Taxi

Buga → Coche →Car

Está fetén → Está bien→ Smashing

Ir cuezo → Ir borracho → Get hammered

En 0 coma → Muy rápido → Very fast

A pachas → A medias → (To go) halves

A cholón → A saco → Go all out

Ser un bragas → Calzonazos → Wuss

Mazo → Muy/Mucho → A lot

Un moco → Una borrachera → Drunkenness

Estar al loro → Estar atento → Be aware

Guindilla → Policía → Cop

Keli → Casa → House

Quedado → Ser un notas → Attention seeker

Pirao → Loco → Crazy

Chachi → Superior → Top

Macaco → Feo → Ugly

Pipa → Tonto → Silly / Fool

Jeta → Cara →Face

Napia → Nariz → Nose

Jero → Culo → Ass

Mini → Vaso de 750 ml →750 ml glass

Los Mejicanos o los Mexicanos, con X o con J, son una fuente inagotable de expresiones latinoamericanas profundas y sentidas.

Las mexicaneadas que en Argentino se denomina a cuando un policía le roba a un ladrón. «Lo mejicaneó», luego se uso tiempo después en el ámbito corporativo y futbolero.

Zócalo (el): nombre con que se conoce a la enorme plaza principal de la Ciudad de México. Es el espacio simbólico del poder federal // Por extensión plaza importante de cualquier población del interior.

A chingar a su madre!: es el peor insulto para un mexicano. El verbo chingar y sus derivados tienen diversas acepciones, la mayoría groseras o negativas, que actúan como síntesis de las connotaciones agraviantes que para un argentino tienen las palabras joder, coger y violar.

A darle que es mole de olla!: aprovechar una ocasión, no desperdiciar el momento. El mole de olla es un plato emblemático de la culinaria mexicana.

A mi no me chinga Bato ni me fornica Bartolo: a mi no me jode nadie. Bato y Bartolo son personajes de las pastorelas navideñas.

A chingar a su madre!: es el peor insulto para un mexicano. El verbo chingar (v.) y sus derivados tienen diversas acepciones, la mayoría groseras o negativas, que actúan como síntesis de las connotaciones agraviantes que para un argentino tienen las palabras joder, coger y violar.

Cochambre: roña grasosa que queda adherida a los platos y vajilla después de utilizarlos en la cocina.

Colonche: sangre.

Como el chile piquín, chiquito pero picoso: auto elogio de connotaciones sexuales apropiado para los petisos o chaparros (v.) El chile piquín (v.) es similar al ají puta parió, pequeño y muy picante.

Con atole el tamal resbala más: consejo sobre lubricación sexual disfrazada de aporte gastronómico. Tiene sentido similar al de la humorada argentina «con paciencia y mucha saliva se la puso el elefante a la hormiga».

Con pendejos ni a misa pues se hincan en los gargajos: frase despectiva para ahuyentar malas compañías. Los pendejos (v.) son los boludos.4

Conchera: mechera, ladrona de tiendas y mercados.

Cuatro: matufia, trampa leguleya para cargarle delito a un sospechoso // Cama, manipulación policíaca para endilgar delito a un perejil // Jugada tramposa.

Culero: individuo muy deshonesto, jodido, cagador, turro // Tipo falso, embaucador, poco confiable. También se les dice culei.

Chambeador: laburante, trabajador.

Charro: equivalente mexicano del gaucho argentino. Hombre de campo apegado a las tradiciones ganaderas y el uso del caballo // Individuo que practica y defiende la charrería (v.) como tradición mexicana // Persona exagerada y grandilocuente en su forma de vestir // Burócrata sindical corrupto. «Líder charro».

Chin chin!: se acabó // Respuesta al insulto «chinga tu madre». Equivale a decir «Que te recontra!»

Chinga tu madre!: expresión sumamente injuriosa. Similar al insulto argentino ¡Hijo de puta! Constituye el insulto más grave para un mexicano. El verbo chingar (v.) tiene diversas acepciones, en este caso se asimila a joder, violar o coger.

Chingada!: expresión muy grosera. «Mandar a la chingada» a alguien es mandarlo al peor sitio imaginable. Decir «¡Su chingada madre!» o «¡Hijo de la chingada!» es similar al insulto argentino ¡La puta que te parió! e igualmente grave. Que algo «¡Está de la chingada!» indica que es algo muy jodido, muy difícil de resolver o que está muy mal. Si «¡Se lo llevó la chingada!» ya no tiene solución.

Estar de hueso: andar al palo, tener el pito parado, el pene en erección. También se dice «tener brazo de santo» (v.) por la postura rígida de las tallas religiosas.

Estar pedísimo: estar muy borracho, muy mamado, chupadísimo.

Farol: ojo // Sujeto fanfarrón, agrandado, engrupido // Macho mexicano que vive más en la casa chica (v.) que con su familia legal. «Farol de la calle y oscuridad en su casa».

Federico: feo.

Fregada: mala situación, difícil, llena de problemas. «La economía del país está de la fregada». // «Irse algo a la fregada» es complicarse, volverse aún más difícil, irse a la mierda. «Con la devaluación mi proyecto de viajar se fue a la fregada» // «Estar algo (o alguien) en casa de la fregada» es que está muy lejos, en la loma de la mierda.

Frijolero: expresión racista utilizada sobre todo en sectores yanquis para referirse a los latinos.

Gabacho: gentilicio popular aplicado a los Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, era palabra despectiva hacia los invasores europeos durante la Intervención Francesa a México. Actualmente se refiere a todo lo relacionado con lo estadounidense. Así, «el gabacho» son los Estados Unidos, «del gabacho» es todo lo importado desde ese país y «un gabacho» es un yanqui o un turista rubio. «A esa playa va puro gabacho».

Mamacita!: piropo muy utilizado. Mamita!

Masca tostacho: quiere decir que alguien habla el caló carcelario mexicano, el tatacha o tatacha fu (v.) O que se comprenden los términos populares delincuenciales. Que maneja el lunfardo diría un argentino.

Mande?: expresión interrogativa de cortesía, para responderle a quien se ha dirigido a uno. Se considera poco educado responder: qué? o cómo? Su significado es equivalente a: qué dice usted?, qué?, cómo dice?

Mamada: tontería, pavada, macana. «No digan mamadas» / Sexo oral, chupada, lamida.

Machetero: buen estudiante, traga // Changarín que sube o baja carga de los camiones o acoplados.

Nomás tantito: en un ratito. Esperá un cachito. Expresión muy usual en el habla popular mexicana pero casi tan imprecisa como el «ahorita» (v.)

Pélamela!: insulto. Invitación guaranga a que le hagan una paja. «¡Pélamela, buey!».

Plumón: gay, homosexual // Instrumento de escritura de quienes realizan tags (v.). Los comerciales más apreciados son los de marca Pilot y Uni, aunque muchos los fabrican de modo artesanal. También se les dice marker (v.)

Pocho: yanqui latino que equivoca los términos en español, o mexicano que por afectación adopta costumbres gringas y usa términos en inglés / Jerga híbrida que mezcla términos del español y el inglés, también llamada «espanglish». «Hablar en pocho». «Escribir en pocho», etc.

Rajón: individuo falluto, indigno de confianza / Cobarde, cagón.

Raspado: refresco popular, que se ofrece por lo general desde un carrito callejero. Es hielo molido de una barra con un raspador y al que se le agrega algún jarabe de frutas.

Regarla: meter la pata, equivocarse con algo. «Ya la regaste por hablichi». La expresión «¡Aguas, no vayas a regarla!» no tiene nada que ver con el riego, ya que significa «Ojo, no vayas a meter la pata».

Relajo: quilombo, despelote, desorden o situación caótica // Diversión, joda // Embrollo, complicación.

Tambo: la gayola, cafúa, la cárcel. También se le dice el bote (v.), la grande (v.) el reclu (v.), el taris (v.), el tanque (v.) etc.

Tener tanates: tener huevos, agallas, tener aguante, ser valiente. También se usa «tener tompiates» (v.) El tanate y el tompiate (v.) son utensilios prehispánicos y aún en uso para preservar las tortillas, el alimento esencial del mexicano. Aquí la valentía machista se vincula también con la buena alimentación.

Verga: es el nombre más común del falo, la pija, el choto, la poronga.

Verija: es el nombre más común de la vagina, la concha, la cachucha.

Verijón: mantenido, vividor, atorrante al que mantiene su mujer.

Vestida: travesti, trabuco, travesaño.

Voltearse el chirrión por el palito: Se aplica a las situaciones que se vuelven en contra. Es similar a la expresión argentina «Se le dio vuelta la tortilla». El chirrión (v.) es un rebenque tosco, de cuero crudo trenzado con mango de palo.

Aquí les dajamos algunas palabras del Lunfardo Argentino

Afanar: robar. Del antiguo español popular.

Biaba: paliza. Del italiano. Refería al alimento que se daba comer a los animales.

Bondi: colectivo. Del brasileñismo «bond», surge en Río de Janeiro en 1876 y su origen aludía al tranvía.

Chabón: tipo. Del español. Fórmula de tratamiento innominada de llamar a alguien. Contracción de chambón, que refiere a una persona poco hábil.

Changa: ocupación transitoria. Del español familiar, negocio de poca importancia.

Chamuyar: conversación, habla. Del caló, hablar. Habilidad para persuadir.

Facha: rostro. Del italiano «faccia».

Fiaca: desgano, pereza. Del italiano «fiacca».

Groso: importante, grande. Del portugués «grosso». Surge en Brasil en la década de 1980.

Guita: dinero, moneda. Del español popular.

Laburo: trabajo. Del italiano «lavoro».

Malandra: delincuente, mal viviente . Del español «malandrín».

Matina: mañana. Del italiano «mattina».

Mina: mujer, chica. Del italiano jergal.

Morfar: comer. Del italiano «morfa» (boca).

Pibe: niño, joven. Del italiano genovés «pivetto»; también del italiano jergal «pivello».

Pilcha: ropa. Del araucano «pilcha» (arruga).

Quía: persona. Del español «quídam», que significa «sujeto indeterminado, alguien de poca monta». Tomado del latín «quiddam».

Quilombo: lío, desorden. Africanismo. Del quimbundo: aldea. Se usaba en el Brasil del siglo XVII para darle nombre a las aldeas clandestinas que armaban los esclavos fugitivos. La palaba quilombo pasó al Río de la Plata primero con sentido de prostíbulo y luego como lío, desorden.

Trucho: falso, falto de calidad. Del español «trucha» (persona astuta).

Tuje ó Tujes: buena suerte. Del idish «tujes» (uno, cola humana).

Yeca: experiencia. Vesre de la palabra española «calle».

Yuta: policía. Del italiano, forma contracta de «yusta», y se trata de una rioplatenización de la palaba italiana «giusta». La giusta en Italia es quien lleva la justicia.

Jailaife (del inglés high life): persona con buen nivel de vida

Bichicome (del inglés beach comber): vagabundo que junta objetos en las playas.

Laburo (del italiano lavoro): significa trabajo.

Funyi (del italiano funghi –hongo-): se llamaba así a los sombreros con forma de hongo; luego se amplió para todo tipo de sombrero.

Tamango (del portugués tamanco –zueco-): se usa para mencionar al zapato.

Pucho (del quechua puchu –lo que sobra-): define a la colilla del cigarrillo después de su consumo, aunque también se utiliza para nombrar al cigarrillo completo.

Facha (del italiano faccia –cara-): traza, pinta, mala o buena imagen.

Manyar (del italiano mangiare –comer-): significa alimentarse pero también es adivinar una intención; es decir tener a alguien manyado.

