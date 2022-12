Silvio Gazzaniga el diseñador de la copa del mundo

Todos los detalles del trofeo de la copa del Mundo.

Uno de los atractivos del Mundial de fútbol, además de su fiesta y coloridos en los estadios, es la pieza que se lleva el mejor equipo del torneo. El trofeo más anhelado por los jugadores que representan a su selección, tan llamativo por su pureza, es la gloria que pocos han tenido la dicha de conocer. Desde 1974, este icónico premio es entregado cada cuatro años al campeón del Mundial, que este año se jugará en Qatar y será levantado el próximo 18 de diciembre. Alemania, Argentina, Italia, Francia, España y Brasil son los únicos países que han logrado conquistarla, siendo los teutones quienes más veces lo han hecho con tres: 1974, 1990 y 2014.

Su figura representa a dos figuras humanas sosteniendo al planeta con las manos. Asimismo, cuenta con dos anillos concéntricos de malaquita y los nombres de los equipos campeones grabados en su base de 13 centímetros de diámetro. Si bien para el mundo del fútbol es incalculable, su valor ronda actualmente entre los 250 y 300 mil dólares.

¿Quién es el escultor de la copa del mundo?

Silvio Gazzaniga (Milán, Italia; 23 de enero de 1921-ib., 31 de octubre de 2016) fue un escultor italiano, famoso por ser el diseñador del Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que creó mientras trabajaba en la compañía Stabilimento Artístico Bertoni. Se graduó en la Academia de Bellas Artes de Brera.

Su diseño fue elegido por el comité el 5 de abril de 1971. El trofeo es de 36 cm de alto, pesa 4,97 kg y está hecho de puro oro de 18 quilates. Dos anillos de piedras de malaquita semipreciosa adornan la base. El nombre de este preciado galardón es Roteiro en honor a los viajes entre naciones que son los ganadores, estos nombres se escriben en la base de oro. Hay espacio para 17 ganadores y cada uno de los grabados está escrito en el idioma del país ganador.

También ha diseñado los trofeos de la Copa de la UEFA (1972), la Supercopa de Europa (1973), la Eurocopa Sub-21, la Copa de África y el trofeo de la Copa Mundial de Béisbol (2001). Falleció el 31 de octubre de 2016 a los 95 años de edad.

¿De qué está hecho el trofeo de la copa del mundo?

El galardón dorado, que reemplazó en 1974 a la histórica copa Jules Rimet, fue creado dos años antes en la pequeña comune italiana de Paderno Dugnanoi, cerca de Milán, por el escultor Silvio Gazzaniga. Su diseño se impuso ante otras 53 propuestas para la FIFA.

¿Qué Copa del Mundo le dan al nuevo campeón?

Apenas suena el último silbatazo final y se conoce al nuevo campeón del mundo, su nombre es inscrito en la base de la copa y luego es entregada en la ceremonia de coronación. Finalizados los festejos, la federación del país ganador recibe una réplica, también tallada en oro, para que pueda ser exhibida frente a los hinchas. La original, por su parte, es devuelta a la FIFA hasta la próxima edición.

La joyería italiana GDE Bertoni, ubicada en Milán, se encarga de reparar sus imperfecciones y retocar para que pueda ser entregada nuevamente al próximo campeón dentro de cuatro años.

En total, el trofeo pesa 6,170 kilos y representa a dos figuras humanas recibiendo al planeta Tierra. Actualmente está valuado alrededor de los 250 mil dólares. El trofeo tiene la inscripción visible «FIFA World Cup» (Copa Mundial de la FIFA) en su base.

