«Sin concesiones» Eduardo Sanguinetti, filósofo, poeta y performer.

Desde hace 200 años, la ficción se apropió de la historia argentina, el sarcasmo absurdo y el anacronismo configuraron la alegoría de la misma, remitiéndola al espacio de la simulación de un simulacro.. la unidad, que ha pregonado el presidente Alberto Fernández en su formidable discurso, que ha ofrecido en la Apertura de sesiones del Congreso, no ha primado en Argentina y sus circunstancias, los conflictos de intereses privados de mafiosos, corporativistas se han antepuesto a la vida de la comunidad, arrojada al borde del camino de la historia… devinieron crisis permanentes, algunas espontáneas y otras insertadas bajo presión por la pesada bota del imperio, en constante acto de colonizar en todos los espacios, que hacen a la conformación de una nación.

Los condicionamientos impuestos por quienes la ficcionalizaron, impidió la formación de este país, que hoy, en la imaginación de algunos cronistas procuran sintetizar con datos inconexos lo que pudo haber sido: una nación independiente, libre, cuándo la realidad nos dice lo contrario… pues es hartante escuchar y leer a los que predican antineoliberalismo en una Argentina Neoliberal, ¿caben dudas?, o les encanta jactarse de revolucionarios sin revoluciones… solo cientos de marchas por lo que sea, incluso recordar al devastador machirulo… incluso las de la familia Moyano, ¿quienes son estos chantas blabuceantes?, sólo en Argentina tienen poder esta manga de obtusos… ni hablar de los Cúneo, Leucocitos, Wiñaskis, Andahasis, Hadades, Tetes, Marus, cocineros de todo tipo de casuales improvisados «chantas»… no deseo dejar de mencionar a las modelos ya de la tercera edad que desfilaban para los milicos de la dictadura, hoy instaladas en cuánto programa de medios mercenarios, que marcan tendencias en un espectador anestesiado y chismoso… y Zunino, con quién escribíamos en el diario Perfil fundacional allá en 1998, medio de excelencia cerrado en pocos meses por la logística destructora de la «corpo» clarinete, con el talentoso Mempo Giardinelli, columnista de dicho medio, tratamos sobre el tema, injusto y degradante… y volviendo a Zunino, pareciera tendrá su programa de C5N, el que parece conformaba las portadas del pasquìn Noticias, del huidizo Fontevecchia… en fin, no daré nombres hoy, un tanto cansado de ser silenciado por proferir los valores de la verdad, sin eufemismos… lo dejo para próxima entrega.

Es bien conocido el “malestar de la legítima inteligencia” ante el estado de las cosas, sobre todo en el escenario en que se debaten las diferentes representaciones de la “realidad”. Situación carente de importancia, pues es poco probable reconocerse como actor de la misma. Uno se ha convertido en espectador del drama esencial de este milenio, abismo entre quienes piensan que viven y quienes dictan sobre el mundo, o piensan actuar sobre él.

Desde mi exilio poético y patético en Argentina y en Uruguay, donde fuí, luego de ser laureado como mejor editorialista en lengua hispana, columnista del diario La República, eliminado del staff por enemigos fascistoides, entre los que se cuentan funcionarios del actual gobierno de la mascota que asumió como presidente, ante el fracaso rotundo del FA, que no guardó su atención al pueblo, hambreado y abandonado… el medio dejó de ser plural para asimilarse al gobierno del ridículo Lacalle Pou, con milicos incluídos cómplices de la dictadura cívico militar… no descarto a nadie… mi ideal no busca definir un sujeto oprimido -al cual liberar- y se dirige en cambio a favorecer las luchas de los diversos grupos ofreciendo análisis y estrategias, así como críticas políticas y teóricas de las diferentes opresiones y desviaciones que malversan el accionar de gobiernos de todos los colores, que terminan en un sólo color, en permanente confrontación con el pasado y el futuro indefinido, espectros que inoculan temor a su temor en el intento de gobernar Argentina.

La transgresión del límite ha afectado no sólo a la ley, en forma de delito, sino también a la legitimación en forma de deslegitimación… me interesa hacer mención a un caso puntual donde la hermana de Karina Rabolini, sea elegida en función de Directora de Programas Culturales y Museo de la Casa Rosada de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Andrea Rabolini… la recuerdan a Karina la ex flor marchita de pasarela de Giordano, y ex-pareja del motonauta Scioli, el ahijado de Menem, hoy premiado con ser embajador de Argentina en Brasil, luego de que este Nadie ocupe puestos de privilegio para los que no estaba dotado, ¿cabe dudas?… da asco todo, indigna, enardece que tantos talentosos profesionales ocupen puestos mínimos, cuando podrían ser elegidos para ocupar el cargo que esta señora ocupa… piensan que algo modificara el rumbo cuando los funcionarios son elegidos por contactos de todo tipo, incluso abriendo nalgas…

El amor es la esencia de la vida el núcleo constitutivo que nos lleva a llevar a cabo épicas a favor del encuentro de la unidad de la libertad y sus valores. Los que se aferran a sus activos incorpóreos materiales, son enemigos de la naturaleza, de los pueblos libres, son los cómplices bobos de genocidios a repetición… la honestidad y la entrega debe ser el norte de quienes se consideran dignos y éticos. La unión es un favor inestimable para lograr conformar un país libre, donde la verdad y sus valores sean lo primero, para todos/as… inaugurar un tiempo de libertad, ausente de delincuentes que pretendan ocupar cargos que no corresponden a sus trayectorias delictivas, tal como pudimos apreciarlo y sufrirlo en años pasados con la mafia que ocupó el poder.