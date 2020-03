Compartí :-) .







La pandemia de coronavirus ha puesto en evidencia la capacidad de investigación y desarrollo de un país lejano para Argentina que es Singapur. En medio de la creciente pandemia, los kits de prueba son piezas importantes para contener la propagación del coronavirus, principalmente porque su escasez ha provocado que muchos casos positivos pasen desapercibidos. En este sentido, Ying asegura que el desafío es desarrollar métodos de diagnóstico rápidos y certeros que puedan realizarse sin el uso de costosas tecnologías.

Los científicos de Singapur no pierden tiempo están corriendo para desarrollar pruebas de diagnóstico y detección más rápidas del mundo, y una posible vacuna. La corresponsal de salud sénior Joyce Teo analiza lo que Singapur y el mundo están haciendo para evaluar, tratar y prevenir

La profesora Jackie Ying, que dirige el Laboratorio NanoBio de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación (A * Star), y su equipo han presentado una prueba rápida que puede determinar si una persona tiene Covid-19 en tan solo cinco minutos . Cuando se apruebe, esta sería la prueba más rápida que existe para Covid-19.

Esperan presentar la prueba para su aprobación dentro de un mes. La prueba busca el material genético del virus en las secreciones de un paciente recogidas de un hisopo.

Luego, esta muestra se coloca en un dispositivo portátil que dará el resultado en aproximadamente cinco a 10 minutos, utilizando un método de amplificación extremadamente rápido que han denominado Cepat.

«Hemos realizado una validación clínica preliminar en el Hospital de Mujeres y Niños de KK utilizando muestras de pacientes reales, y encontramos que la prueba es muy sensible y precisa», dijo el profesor Ying.

Una vez que se aprueba, la tecnología se puede utilizar para fabricar estos kits para su uso en hospitales. También se adaptará para su uso en clínicas de medicina general, dijo el profesor Ying.

Ella y su equipo se encuentran entre los investigadores aquí y en todo el mundo que compiten para llegar a pruebas de punto de atención que pueden decirle si tiene Covid-19 mucho más rápido que la prueba de laboratorio estándar actual. El desafío, dijo el profesor Ying, es desarrollar diagnósticos rápidos y precisos que puedan realizarse sin el uso de máquinas costosas.

A medida que crece la pandemia, la atención se centra cada vez más en las pruebas como una forma de contener la propagación, ya que la falta de ella ha ocultado una gran cantidad de casos.

En Singapur, las pruebas comenzaron en enero en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas, donde se encuentra el Laboratorio Nacional de Salud Pública. A fines de enero, todos los hospitales públicos de Singapur podrían hacerse la prueba de Covid-19, dijo el director de medicina del grupo en el Sistema Nacional de Salud de la Universidad, el profesor Dale Fisher. Singapur luego examinó a cualquier persona que llegara al hospital con una enfermedad respiratoria y a cualquiera que hubiera estado en contacto con un paciente de Covid-19.

La Escuela de Medicina Duke-NUS fue la primera en el mundo en desarrollar una prueba serológica que se aprovechó el mes pasado para rastrear a dos personas que fueron la fuente de infección de dos grupos aquí.

Los dos tenían síntomas leves, no fueron hospitalizados y se recuperaron, pero la prueba encontró que tenían anticuerpos contra el coronavirus.

A medida que las pruebas serológicas detectan casos tan leves, se pueden hacer para determinar el alcance de la propagación de la comunidad, así como la propagación asintomática.

Tales pruebas, sin embargo, tardan varias horas en mostrar resultados. Los kits de prueba rápida resuelven el problema, pero es muy importante tener en cuenta la sensibilidad de las pruebas, dijo el profesor Ying.

No tiene sentido usar un kit de prueba muy rápido cuando no puede detectar el virus en usted la mayor parte del tiempo. O, lo que es peor, puede decirle que no está enfermo, aunque esté infectado con Covid-19.

Esto último es lo que se llama falso negativo, y puede suceder, por ejemplo, cuando el kit de prueba no puede detectar el virus en una persona con baja carga viral.

Se cree que las personas infectadas con Covid-19 eliminan grandes cantidades del virus temprano en su enfermedad (alta carga viral) y menos después.

Por lo tanto, sería mejor si una prueba rápida puede detectar la infección de un paciente en varias etapas de la enfermedad, independientemente de si tiene una carga viral alta o baja, dijo el profesor Ying.

El sábado, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Dijo que ya está comenzando a ver kits de pruebas fraudulentas no autorizadas que se están comercializando para detectar Covid-19 en el hogar.

Afirmaciones de salud, pruebas y productos fraudulentos pueden evitar que algunos pacientes busquen atención o retrasar el tratamiento médico necesario, dijo. «Cuando ejecutas una prueba, debes saber para qué estás probando», dijo el profesor Ying.

Una prueba de RT-PCR debería ser capaz de detectar la enfermedad en alguien que se encuentra en la etapa más temprana de la enfermedad, cuando está eliminando más virus y, por lo tanto, probablemente sea más infeccioso.

Por otro lado, una prueba serológica puede encontrar anticuerpos en alguien que está en la etapa tardía o se recuperó, cuando está eliminando menos o nada del virus, dijo.

«Esta crisis ha obligado a Singapur a volver a examinar si tenemos la capacidad de hacer las diversas cosas necesarias para combatirla y lo hacemos», dijo. «Podemos hacer ciencia y también podemos desarrollar nuestras propias pruebas».

