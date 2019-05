Sintonía fina, Por Carlos Penelas

Compartí :-) .











Patologías y chapucerías del peronismo

“Al amigo todo, al enemigo ni justicia”. Juan Domingo Perón

“El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”. Juan Domingo Perón

“No nos alcanzará el alambre de fardo para colgar a los contreras”. Evita

“Solamente los fanáticos – que son los idealistas y son sectarios – no se entregan. (…) los fríos no mueren por una causa, sino de casualidad. Los fanáticos sí. Me gustan los fanáticos y todos los fanatismos de la historia”. Evita

“Yo, por el peronismo, no pongo las manos en el fuego”. Perón

“Tenemos que dejar de robar por dos años”. Luis Barrionuevo

“Dentro de poco llegaremos de Argentina a Japón en una hora volando en un cohete por la estratósfera”. Carlos Saúl Menem

“La Argentina está condenada al éxito”. Eduardo Duhalde

“Yo nunca pude aprender más allá que el hache dos cero, del agua…” Cristina Fernández de Kirchner

“El peronismo triunfará conmigo o sinmigo”. Herminio Iglesias

“No me atosiguéis”. Isabelita Perón

“La muerte de Néstor quedó en duda, muchos sostienen que lo habría matado la mujer. Néstor la castigaba feo”. Carlos Saúl Menem

“Que yo recuerde, no he estado con un travesti…creo. Han pasado tantas cosas en mi vida”. Carlos Saúl Menem

“Cuando veo estas cajas…¡éxtasis!” Néstor Carlos Kirchner

“El Colón es una de las salas líricas más importantes del mundo y es nuestra. ¿Por qué no vas a ir?”. Me contestó: “No pienso ir ni loco al teatro de la oligarquía argentina, no se los voy a pisar, no les voy a dar el gusto”. (De Sinceramente, de C.F.K sobre Néstor Kichner)

“A los del partido los dejemos hablando solo. En absoluto vamos a ir a pelear”, decía en aquel momento Cristina, antes de completar con una grosería que se convertiría en uno de los clásicos de su biblioteca de exabruptos: “Que se suturen el orto. Aparte acá (en Santa Cruz) nunca le dimos bola al partido. Nunca”. (Escucha telefónica)

“¡Cuando caiga uno de los nuestros, caerán cinco de los de ellos!”. Juan Domingo Perón

“Las mujeres no necesitamos pensar, el General lo hace por nosotras… Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad, ni inteligencia”. Eva Duarte de Perón

“Los peronistas somos así, un día decimos una cosa y después, otra”. Hugo Moyano