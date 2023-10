Sofia Clerici: Renunció Martín Insaurralde por escandalo con modelo en Marbella

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, presentó esta tarde su renuncia a ese cargo mediante una nota al gobernador Axel Kicillof, quien se la aceptó, después de que se conocieran fotografías suyas en un yate junto a una modelo en Europa.

Sofia Clerici saltó a la fama en el 2012 en Animales sueltos, cuando el programa era conducido por Alejandro Fantino. Luego protagonizó en varias oportunidades la portada de la revista Playboy y fue elegida por varias marcas para posar sus marcas de lencería.

A los Kirchneristas q decían q no era Insaurralde el del viaje gatuno, q era una opereta y q no era él el q le compró el Rolex y la Louis Vuitton a Sofía Clerici.. les cuento q no lo defiendan más

Insaurralde renunció

“El Bandido” resultó ser el cajón de Herminio de Kicillof pic.twitter.com/jN1EXpAgp6

