Soledad Acuña la gestión más desastrosa de los últimos 50 años. Paro docente el 4 de octubre

La asamblea abierta a toda la docencia y unificada de Ademys votó la realización de un paro de 24 hs para el 4 de octubre. El plenario convocado por UTE -CTERA, en paralelo, convoca a la medida. El paro docente confluirá en una movilización educativa a Jefatura de Gobierno junto a otros sectores educativos como estudiantxs terciarixs y secundarixs que a partir de la toma de escuelas están haciendo visible las múltiples situaciones que atraviesan estudiantes, docentes y comunidades y de los que derivan diversos problemas socioeducativos.

Tras el parazo del 22 de septiembre, que tuvo un 90% de acatamiento, en la asamblea abierta y unificada de Ademys del día 29/9 se votaron una nueva medida de fuerza por 24 horas para el día martes 4 y una serie de iniciativas que coloquen los reclamos en la calle. En paralelo, la celeste de UTE convocó un plenario en el que fue aprobado el paro de 24 horas, pero nuevamente el mismo fue de ingreso selectivo y no permitieron hablar a compañerxs de la oposición multicolor quienes llevaban mandato de continuidad del plan de lucha y de convocatoria a asambleas y reuniones unificadas con Ademys.

No escucha a los docentes.

No escucha a los estudiantes.

No resuelven ningún problema.

Criminaliza la protesta y manda la policía.

El martes 4 de octubre Paramos y Marchamos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a toda la comunidad educativa. pic.twitter.com/OOKe1LyXhC

