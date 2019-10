SomosPlurinacional. #34 Encuentro en La Plata habrá más de 114 talleres.

Compartí :-) .







Ahora es cundo: ESTAMOS HACIENDO HISTORIA

12 octubre, 2019 #SomosPlurinacional

TALLERES

Habrá talleres sobre violencia y maltrato, femicidios, abuso sexual, estrategias para el reconocimiento del trabajo sexual, relaciones y políticas …

Convencides de que lo que no se nombra no existe: porque acá estamos luchando y resistiendo, hemos apostado a la fuerza transformadora de los feminismos organizados y queremos pronunciarnos todas y todes juntes en este #34 Encuentro: ¡SOMOS PLURINACIONAL! SOMOS LAS MUJERES, LAS LESBIANAS, LAS TRAVAS Y TRANS, LAS BISEXUALES Y PERSONAS NO BINARIES quienes construimos, nutrimos y habitamos los Encuentros desde hace muchísimos años.

Desde noviembre del 2018 comenzamos a organizarnos para recibirles a todes, argumentamos en cada plenaria de la Comisión Organizadora durante meses e hicimos todas las propuestas para lograr construir los consensos necesarios para mantenernos en unidad en este Encuentro.

A horas de que comience el 34 Encuentro en La Plata – Territorio Querandí, confiamos en el espíritu democrático y plural de la historia de nuestros Encuentros, donde siempre hubo disensos y conflictos que nos enriquecieron y fortalecieron como movimiento de mujeres y disidencias sexuales.

Tenemos muchas expectativas y conciencia de que vinimos a transformarlo todo, ¡somos un montón! Quizás no logramos construir esos puentes colectivos para conformar a todas las posiciones dentro de la Comisión Organizadora y ya llegará el tiempo de balances. Pero de algo estamos segures: hemos logrado trascender las fronteras de nuestro territorio para sumarnos a un proceso que recupera la historia de nuestras ancestras, que respeta profundamente las cosmovisiones de las hermanas indígenas, las voces de las negras, de las racializadas, de las migrantes y que se fortalece en las alianzas del movimiento de mujeres y disidencias sexuales.

Ya no queremos más violencia entre nosotres. No podemos permitir que se continúe invisibilizando a nuestras identidades o se censure nuestra VOZ EN LA APERTURA O EN EL CIERRE.

Llegamos a octubre y es ahora, cuando reunides todas juntas y juntes, nos pronunciemos por un ENCUENTRO QUE ABRACE A TODAS Y TODES.

Vamos a ovacionarnos, que nuestras gargantas y colores estallen.

🔥Somos MUJERES, LESBIANAS, TRAVESTIS, TRANS, BISEXUALES Y NO BINARIES

🔥Somos INDIGENAS, NEGRAS, BLANCAS, AFROS, MIGRANTES

🔥Como protagonistas de nuestro tiempo histórico, ahora es cuando.

El 34 Encuentro es nuestra reunión de abrazos, de intercambios, de deseos y donde continuamos organizándonos para construir un mundo nuevo.

Las y les esperamos en el Encuentro, nuestro Pogo feminista, más grande del mundo.

Mujeres, indígenas, afro, negras, racializadas, lesbianas, bisexuales, no binaries y la comunidad trans-travesti, convocamos al acto de Apertura del 34º Encuentro que se realizará en la ciudad de La Plata – Territorio Querandí, los días 12, 13 y 14 de octubre 2019.

Quienes somos parte de la Comisión Organizadora desde noviembre de 2018, en articulación con miles y miles de compañeras y compañeres que se manifiestan en todo el territorio del Abya Yala para decir ¡somos plurinacionales! ¡somos de la disidencia!, proponemos que cada organización, sindicato, espacio social, político, cultural, académico y estudiantil; que cada comunidad, colectiva o grupa se pueda pronunciar públicamente para que el #34Encuentro se declare Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries.

Les convocamos a ser parte de este llamamiento y movilizar masivamente al Acto de Apertura del 34 Encuentro. Proponemos que sea ése el momento donde se manifieste nuestra fuerza transformadora y nos declaremos por el 34 Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries. Que nuestras voces se escuchen, que nuestros colores, nuestras ceremonias, nuestras cuerpas y nuestros símbolos de lucha visibilicen la fuerza de nuestros feminismos populares y rebeldes.

En un contexto de ajuste brutal, que impacta principalmente en nosotres, es urgente estar organizades y reforzar nuestras redes. A la violencia económica y al saqueo de lxs poderosxs le oponemos resistencia. A la invisibilización, también.

Porque seguimos en lucha por el derecho a la autonomía de nuestras vidas y de nuestrxs cuerpxs, gritamos: ¡aborto legal ya! Por la autonomía de nuestros territorios, por el buen vivir y contra el racismo, decimos: ¡somos plurinacional! Por el libre ejercicio de nuestras sexualidades, contra la heteronorma y por el derecho al goce, ¡somos disidentes!

Cronograma

Un punto de reunión para comenzar el encuentro es el Parque Alberti, en 25 y 58, a partir de las 8 del sábado 12, según informó Julia Varela, de la Comisión organizadora del 34 encuentro y parte de la campaña #SomosPlurinacional. Desde allí se dirigirán al Estadio Único donde, a las 9.30, se realizará el acto se apertura. Esa es la señal de largada: las personas que forman parte de la Comisión organizadora leerán un documento colectivo y darán la bienvenida.

Entre las 15 y las 18 se desarrollará la primera tanda de talleres, que abarcan distintas temáticas de género. Se realizan en la zona de bosques, en calle 1 entre 47 y 60, a 6 kilómetros del Estadio Único, en las facultades de la Universidad Nacional de La Plata y en los colegios universitarios. Más de diez charlas funcionarán en simultáneo. Todas las actividades del Encuentro son gratuitas.

Habrá 90 actividades culturales, el sábado después de las 19, en distintos centros culturales de la ciudad, entre otros, el Centro Cultural Islas Malvinas, la Vieja Estación, el Pasaje Dardo Rocha, el Colibrí, El Jacarandá. Algunos bares platenses se sumarán a la movida, como Hermanos and Brothers o Ciudad de Gatos.

Habrá muestras fotográficas, obras de teatro, bandas en vivo, stand up, narraciones orales, talleres, intervenciones humorísticas, festivales. Entre ellas, la emblemática “Festitorta”, que se llevará a cabo en el Galpón de las Artes.

Entre las 9 y las 20 del sábado (y de 9 a 17 el domingo), en forma simultánea, tendrán lugar la Peatonal Feminista y la Feria Pluridiscidente, entre las plazas comprendidas por avenida 7 entre 53 y 66.

El sábado de 15 a 20, habrá actividades de la Campaña Nacional contra las violencias hacia las Mujeres; y de 14 a 24, el Circuito Cultural Pluridisidente en 20 espacios culturales.

A las 18.30 del primer día se hará un festival por el derecho al aborto y a las 19, la marcha contra los travesticidios y transfemicidios.

Los talleres continuarán el domingo en dos turnos: de 9 a 12 y de 15 a 18.

A las 12 se llevará a cabo la Asamblea de Femincistas de Abya Yala (“América”) en Plaza San Martín, con foco en la construcción de feminismos plurinacionales, de mujeres y disidencias sexuales.

A las 18.30, tendrá lugar la tradicional Marcha por toda la ciudad donde centenares de miles de mujeres y disidencias van a visibilizar sus luchas y reivindicaciones.

Esa noche, a partir de las 21.30, será el momento de la peña en el Estadio Único. Allí, el lunes 14 a las 9, en el cierre, se leerán los informes de los talleres y se elegirá la sede 2020.

Los talleres

Los talleres se desarrollan de manera simultánea durante dos días (sábado y domingo), no es necesaria una inscripción previa. Cuando la convocatoria supera las 40 participantes, el taller se subdivide en comisiones. “Las participantes pueden participar del taller que deseen, incluso pueden ir a varios; pero la idea es que cada una elija un taller y asista al mismo durante los tres días para que las temáticas se puedan profundizar al calor del debate”, aconsejan desde la Comisión organizadora.

Alojamiento

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia puso 490 escuelas estatales —todas las de la zona excepto jardines maternales y escuelas especiales— para que las mujeres puedan alojarse de manera gratuita en La Plata, Berisso y Ensenada.

La Comisión organizadora informó que el cupo está cubierto. Hubo 55 mil pedidos de alojamiento en piso, un total de 55 escuelas ocupadas y 12 clubes, más centros universitarios y casas de las provincias y de ciudades. Casas particulares, sindicatos y clubes privados completan la oferta de espacio. Hay 2.000 murgueras que alquilaron un club.