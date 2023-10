Startups e inversionistas en biotech se reúnen en BIOHUNT Summit Miami para impulsar el emprendimiento científico en LATAM

• 2 dolphin tanks permitirán a los emprendedores recibir feedback de un jurado experto para hacer de su proyecto una idea competitiva a nivel global y una solución de impacto que cambie la vida de miles de personas.

• Este 7 y 8 de noviembre, fundadores de Chile, México, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Colombia y Brasil podrán conectar con inversionistas y expertos internacionales para transformar la ciencia en un buen negocio.

En América Latina hay talento y de sobra. Lo que muchas veces falta es apoyo, principalmente financiero, para llevar al siguiente nivel estas ideas que pueden cambiar el mundo. De hecho, el último estudio de BID LAB acerca de deep tech en la región, llamado Deep Tech, la nueva ola, señaló que en América Latina existen nada más y nada menos que 340 startups de esta línea, siendo el 72% de ellas de biotech e IA.

Dentro de este ecosistema, países como Chile, Argentina y Brasil destacan en soluciones biotecnológicas, pero se estima que México y Colombia tendrán un gran crecimiento en los próximos años. Un escenario prometedor que puede seguir ganando terreno si se soluciona el principal problema de crecimiento y expansión de estas empresas: el financiamiento.

“El ecosistema emprendedor de la región tiene un alto potencial para convertir la ciencia y la tecnología en un negocio rentable, pero siempre se encuentra con grandes obstáculos por la falta de financiamiento, lo que impide el desarrollo de ideas que pueden cambiar el curso de la humanidad, porque estos emprendimientos tienen directa relación con la calidad de vida de las personas”, comenta el CEO de The Ganesha Lab, Markus Schreyer.

Para facilitar el acercamiento de las startups de biotecnología con fondos de inversión de impacto global y conectar a los emprendedores de LATAM con el ecosistema biotech de Estados Unidos, es que la aceleradora de negocios de ciencia y tecnología, The Ganesha Lab, realizará este 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Miami la segunda versión de BIOHUNT Summit 2023, instancia organizada en colaboración con el Cambridge Innovation Center (CIC) Miami, líder mundial en crecimiento de emprendedores y startups.

“Hemos seleccionado a más de 20 prometedoras empresas biotecnológicas procedentes de países como Costa Rica, México, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile. Además, invitamos a un impresionante grupo de inversores y expertos en el campo que van en línea con nuestro objetivo fundamental de convertir el BIOHUNT Summit en un encuentro global para conectar el ecosistema biotecnológico de América Latina con el resto del mundo”, agregó el CEO.

El evento se dividirá en dos jornadas, la primera – el día 7 de noviembre -, enfocada en inversiones y expansión de startup latinas en el extranjero y la segunda – el 8 de noviembre – destinada a fortalecer el networking y conocer la cultura de negocio en Estados Unidos. Los inversionistas que quieran participar pueden escribir a contact@theganeshalab.com.

«Estamos dando grandes pasos para ofrecer mayores oportunidades de networking a todos los asistentes, invitando a inversionistas no sólo de Estados Unidos, sino también pertenecientes a delegaciones latinoamericanas y europeas». comentó Monica Lopez, Gerente de Operaciones de The Ganesha Lab.

Compromiso con el crecimiento de la biotecnología en la región

The Ganesha Lab acaba de anunciar la creación de un área especializada en capital de riesgo y está habilitando su primer fondo con foco en Deep Tech por US$10 millones para potenciar el crecimiento de empresas de ciencia y tecnología en LATAM. The Ganesha Lab Fund I, apoyará con tickets de inversión promedio de hasta US$200 mil, a cerca de 30 startups en etapa pre-semilla y semilla que estén creando soluciones para la salud humana y del planeta. Markus Schreyer, Juan Carlos Muñoz-Boudeguer, fundador y presidente del directorio de The Ganesha Lab, y Antonio Gil Nievas, venture partner, estarán a cargo de esta nueva área que ya suma a inversionistas de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Acerca de The Ganesha Lab

Fundada en el 2017 por Markus Schreyer, ejecutivo senior con más de 25 años de experiencia en el área de Ciencias de la Vida y con la visión de proporcionar a las StartUps latinoamericanas las herramientas necesarias para escalar a nivel global. The Ganesha Lab es una Scale Up boutique para startups de corte biotecnológico de Tama, con el objetivo de apoyar a las startups de base científico-tecnológica en etapas tempranas en el proceso de crecimiento y escalamiento para así facilitar su acceso a mercados internacionales. Para mayor infirmación puedes acceder a https://theganeshalab.com/