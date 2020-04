Compartí :-) .







“¡Esta pelotudez de que los mayores de 70 años tengamos que pedir permiso para salir me da un odio! Me cayó pésima la noticia. Es una ridiculez, es discriminatoria, estúpida y totalmente humillante”. “Yo me sé cuidar perfectamente. Lo he hecho toda mi vida. Nunca necesité nada de nadie. La gente mayor es la que mejor se cuida. Cuando uno tiene 20 años cree que nunca le va a pasar nada, pero los grandes no», Me cayó pésimo esa decisión. Y jamás pediré permiso para salir. Mientras no haya que salir, no salgo y punto”, “¡Te volvés loca! Por favor, es minimizarlos. Quieren protegerlos entre comillas. Es una humillación, es faltarle el respeto a la gente más grande cuando ellos son los que más se cuidan», “A no ser que con esto quieran tapar lo que hicieron hace unas semanas con los jubilados amontados en los bancos. Ahí no les importaron que estuvieran tantas horas parados. Pobrecitos…”, “Es una pifiada. La tienen que sacar porque nadie va a hacer caso. Yo fui libre toda mi vida, a esta altura de mi vida no voy a llamar para obtener un permiso», “Es un corralito lo que estamos viviendo. No puedo sacar plata”, “Con todo lo que pasó, me atrasé con su pago».

Solicitan declarar la inconstitucionalidad de la resolución relativa a la circulación de adultos mayores de 70 años

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 14, Lisandro E. Fastman –juez de turno-, de conformidad con lo previsto en los arts. 129 y 130 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (CCAyT; Ley 189) y en el marco del expediente «Lanzieri, Silvano contra GCBA sobre Amparo», Expediente n.° 3045/2020-0, hace saber el inicio en turno en el día de la fecha de una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de la resolución conjunta n.° 16/MJGGC/2020 relativa a la circulación de los adultos mayores de 70 años de edad.

Se informa que quienes se consideren alcanzados por la norma puedan ejercer sus derechos a ser oídos. Las eventuales presentaciones de los miembros del colectivo serán admitidas solamente si aportan una argumentación propia —es decir, que no replique la ya realizada en la demanda, sino que proporcione nuevos fundamentos, a favor o contra la pretensión— cuyo contenido persuada a este estrado de que su incorporación supone una contribución sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia al objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso. Sin perjuicio de ello, dada la trascendencia del asunto y su repercusión pública en la ciudadanía, también se recibirán aquellas simples adhesiones que se formulen por vía electrónica o al 0800-122-5872.

El contenido del expediente se halla disponible digitalmente para que pueda ser consultado en el sitio web oficial del Poder Judicial de la CABA https://eje.juscaba.gob.ar/iol-ui/p/inicio.

Dada la urgencia del caso, la habilitación del turno y el requerimiento de una decisión inmediata, se hace saber que se recibirán las presentaciones hasta las 22 horas del corriente día Lunes 20 de abril de 2020 en los correos juzcayt14@jusbaires.gob.ar y lgaido@jusbaires.gob.ar