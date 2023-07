Subastan parte de la extraordinaria biblioteca del Rolling Stone Charlie Watts

Una biblioteca extraordinaria de primeras ediciones modernas e hitos del mundo del jazz recopilados por el legendario baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts (1941-2021), será subasta por la rematadora Christie’s el 28 de septiembre próximo, seguida por una puja en línea, del 5 al 29 de septiembre.

La primera parte de la subasta, titulada Literature and Jazz Part I, contará con una primera edición de «El gran Gatsby», de F. Scott Fitzgerald, dedicado por el autor al ‘Gatsby original de esta historia, con agradecimiento por permitirme revelar estos secretos de su pasado’.

La destacada colección literaria de Charlie presenta obras icónicas de ficción detectivesca de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle junto con la mejor literatura inglesa y estadounidense del siglo XX.

Otros puntos notables incluyen una partitura firmada por el icónico George Gershwin de la ópera «Porgy and Bess» y un par de premios Down Beat de 1952, presentados a Charlie Parker, así como fotografías firmadas y grabaciones raras de acetato del salón de la fama del jazz y la música, informó el diario británico The Guardian.

Watts -quien fue por casi 70 años el latido de los Rolling Stones- formó su propio grupo de jazz, The Charlie Watts Quintet, cuyas actuaciones en Ronnie Scott’s fueron lo más destacado de la carrera multifacética de Charlie.

Su pasión musical se convirtió en una fuerza dominante en su colección librera donde se encuentran nombres de músicos como Billie Holiday, Duke Ellington o Benny Goodman y escritoras como Dorothy L. Sayers.