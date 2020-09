Suspenden al diputado salteño Juan Emilio Ameri. In fraganti en una situación íntima en medio del debate.

Rompió la grieta.

El legislador fue registrado en una situación íntima de connotación sexual mientras se desarrollaba la sesión en la que se debatía la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.



La Cámara de Diputados suspendió al legislador por Salta del Frente de Todos Juan Emilio Ameri a pedido del presidente de la cámara baja, Sergio Massa, quien pidió conformar una comisión para determinar si debe ser expulsado del cuerpo.

¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren…

