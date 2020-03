Compartí :-) .







TANGO HEMBRA

Segundo Festival Internacional Feminista de Tango







VIERNES 6 Y SÁBADO 7 DE MARZO- desde las 18 hs



Galpón B- Cochabamba 2536 CABA

Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.







Declarado de Interés para la promoción de los Derechos de las Mujeres por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (legisladoras: Andrea Conde, Victoria Montenegro y Lorena Pokoik, Unidad Ciudadana).

Tango Hembra es un colectivo feminista integrado por músicas, intérpretes, comunicadoras, bailarinas, poetas, escritoras, investigadoras y gestoras de la escena cultural tanguera. En un ámbito que históricamente ha sido hegemonizado por hombres, lucha por construir un espacio igualitario e inclusivo.

El principal objetivo es poner en valor el importante trabajo cultural y artístico realizado por mujeres y disidencias, generando oportunidades de desarrollo en los diferentes ámbitos.

TANGO HEMBRA aporta una perspectiva de género en el tango, uno de los ambientes artísticos más controvertidos e impregnados por la cultura del patriarcado. De ahí su nombre, que lejos de adscribir a una mirada biologicista o binaria, es una burlona respuesta a aquel refrán maliciosamente inscripto en el imaginario tanguero que sostiene que ”el tango es macho”.

Con el madrinazgo de Susana Rinaldi, Tango Hembra encara el Segundo FestivalInternacional Feminista de Tango que incluirá práctica de danza con cambio de roles, conciertos de solistas, grupos instrumentales y orquestas integradas por mujeres y disidencias, así como lectura y explicación del nuevo protocolo para las milongas, presentación de libros de mujeres referidos a la escena tanguera y charlas sobre las acciones realizadas por el INAMU en temas de género.

“Siempre se habló de que el tango es macho, en las letras y en las composiciones. Si bien falta visibilizar muchos temas y desigualdades, esa visión ya fue. Este festival viene a mostrar lo que ya sucede: que el tango hoy es diverso. El paño de lo que es el tango hoy. También es cierto que tenemos que ser mejores”, cuenta Bárbara Grabinski, voz de la orquesta Desde el sur del litoral. Grabinski quiere decir que falta visibilizar desigualdades, y que se cumpla la Ley de Cupo en la música que se aprobó el año pasado, que plantea reservar un 30 por ciento de la grilla de los ciclos para cantantes y bandas de mujeres.

————————————————————

SÁBADO 7 DE MARZO

Musicalizadora: Susana Aguilar

Clase de cambio de roles: Sole Nanis y Romina Pernigotte.

Presentadora: Gabriela Radice

Charla a cargo de Paula Rivera, vicepresidenta de la INAMU.

Lectura del nuevo protocolo para las milongas por el MFT (Movimiento Feminista de Tango).

RECITALES:

Fifí Real tango (voz). cantante fronteriza (ARG-PY) de TANGO QUEER

Fifí Real busca visibilizar y denunciar las problemáticas de la comunidad LGBTIQ+ a través de distintos espectáculos con perspectiva de género. Comprometida con los avances y la defensa de los derechos humanos, el transfeminismo y la lucha contra el patriarcado.

Fifí Real Marika Fronteriza no binaria / Cantante de Tango Queer / Performer. En 2012 forma el grupo FIFI TANGO, donde canta, escribe y produce espectáculos que cruzan las luchas del colectivo LGBTIQ+ con la música popular.

Es activista del circuito artístico disidente de Buenos Aires, Argentina. Dicta seminarios sobre herramientas escénicas para personas no binarias y desde la autogestión colaboró con la creación y producción de distintos espectáculos y ciclos con perspectiva de género. Su biodrama #MeGritaronFifí, escrito junto a Mirko Delfino, fue coproducida y estrenada por el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires (UBA), y luego re estrenada en el mítico Teatro Maipo de Argentina.

Silvina Adámoli (guitarra, voz y composiciones) y Míriam Fernández (Piano).

Dúo que interpreta un repertorio rioplatense: milonga, milongas, murgueadas, valses de autores contemporáneos, junto con temas propios, mezclados con los tangos camperos de Nelly Omar.

Como dúo han recorrido el circuito de milongas independientes y compartieron anteriormente diversos proyectos: “Mujeres Creadoras”, “Veladas clandestinas en honor al Carnaval”, “La vuelta al barrio de la mano de Alberto Castillo”, el CD “Barrial Cosmogonía» (disco solista como cantautora de Silvina Adámoli), entre otros. Actualmente también han grabado juntas en el segundo CD de la misma compositora: «Valses y milongas para almas desterradas y perros de la calle» (próximo a salir).

Alicia Mazzieri (Piano)

Cordobesa, pianista egresada del Conservatorio de Música “Felix Garzón”( Córdoba). Pianista del ballet en el “Teatro del Libertador General San Martin”, becaria del “Camping Municipal Bariloche” con los Maestros L. Spiller y Guillermo Opitz. pianista en el “Instituto Superior de Arte” del Teatro Colón, en la cátedra de canto.

A partir de 2007 incursiona en la música ciudadana, estudiando con Nicolás Ledesma. En la fundación “La Casa del Tango” comparte escenarios con Aníbal Arias, Osvaldo Monte, Olga Kaplan y Mariano Marmo.

En 2011 edita su CD “Pasión de Tango…en Concierto”, grabado en vivo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Córdoba.

Tango Tunga – María Angelelli Y Laura Zilber (voz y guitarra)

María Angelelli en voz y composición, y Laura Zilber en guitarra, forman este dúo con raíces en Córdoba y Buenos Aires. Todos los temas interpretados son creaciones de María, tanto letras como melodías. Laura la acompaña en guitarra adaptando los arreglos originales para esta formación. El dúo, a pesar de la distancia que hay entre sus integrantes, se ha presentado varias veces en la ciudad de Buenos Aires.

Lucrecia Merico (voz) y Marisa Pérez Acosta (guitarra)

Lucrecia ha sido galardonada en el año 2005 por la Legislatura por su aporte a la Cultura Nacional y Popular.Ha formado parte de la mítica Botica del Angel, junto a Eduardo Bergara Leumann, además de integrar un espectáculo de boleros junto a Armando Manzanero y Maria Martha Serra Lima en el Teatro Opera.

Participó en varias oportunidades en la Feria del Libro de Buenos Aires y Festivales de tango, oficiales e independientes.

Presentó espectáculos en las más prestigiosas salas de Buenos Aires y ha compartido escenario con Nestor Fabian, Guillermo Fernandez, Teresa Parodi, Marikena Monti, Alberto Bianco, Omar Mollo, Charly Garcia entre otros.

En 2015 fue enviada a la Expo Milano / Italia / representando al pais, en el Pabellon Argentino.

Realizo giras por todo el país, Italia, Uruguay, Chile y Brasil.

Discos editados:Sin vueltas (2006);Las minas del tango reo (2007);Por eso (2014);Un mundo raro (2017);Intima ( 2019 )

Mariel Merino (voz) y MalevaSantomil (guitarra)

Dos músicas de la ciudad de Avellaneda interpretando tangos clásicos pero también contemporáneos, asumiendo la responsabilidad de acercar las nuevas generaciones a este maravilloso género.

Mariel Merino, cantante. Ganadora del Pre Cosquín 2020, Sede Avellaneda, en el rubro Solista Vocal Femenina, ha integrado numerosos elencos teatrales y espectáculos musicales con reconocidos músicos como Marcelo Baldonedo, Mony López, Milagros Caliva, entre otros. Artista invitada por la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda, graba su primer cd «Tango con tacos» con arreglos y dirección de Mony López.

Maleva Santomil, guitarrista y arregladora en la orquesta “Las del Abasto” y en la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda

Bárbara Grabinski (voz) y Virginia Morillas (guitarra).

El dúo Grabinski – Morillas recorre tangos y milongas contemporáneas con una propuesta fresca y renovada en voz y guitarra. Repasan repertorio del SXXI de las mujeres que escriben y componen en nuestros días, incluyendo a la misma Grabinski en letras

Bárbara Grabinski. Nació en el oeste de la Provincia de Buenos Aires (Lomas del Mirador). Sus inicios en la actividad artística fueron actorales: se formó con diferentes maestros, entre ellos Lorenzo Quinteros. Cantora, letrista, docente y gestora cultural, desde 2008 recorre los escenarios del Tango.

Participó en diferentes festivales barriales. Fue anfitriona y creadora del Ciclo ¨Noches Bárbaras¨ -espacio pionero de la lucha de las mujeres por más espacios en los escenarios- juntando a diferentes cantoras y letristas.

Editó su primer disco en 2013., Bien Oeste, donde debutó como autora del tema que da nombre al trabajo. Invitada al Festival de Tango de Buenos Aires 2015 y 2017, y participó del homenaje a Leonardo Favio, realizado en la Casa del Bicentenario por el Ministerio de Cultura de la Nación. En ese año también recibe mención especial en el Certamen para cantores Hugo del Carril.

Se desempeñó en el ECUNHI (Espacio cultural dentro de la Ex Esma), como docente de los talleres de interpretación de tango para adultos mayores.

Es Directora del Festival Festival de Tango de Balvanera.

Actualmente lleva adelante su proyecto ¨Desde el sur del litoral¨, que combina la música del litoral con el tango, en una agrupación de 6 integrantes.

Recorrerá en marzo 2020 ciudades de Italia en su gira por ese país, cantando Tangos y canciones del litoral

Virginia Morillas: Profesora en música especializada en Guitarra, integra la agrupación Espiral de Mujeres Guitarristas, con la cual recorren un repertorio de raíz folclórica argentina, realizando composiciones originales y arreglos para dicho ensamble. Durante el 2019 fueron convocadas por el Festival Internacional Guitarras en la Cuidad Blanca, en la ciudad de Sucre y Potosí, Bolivia, con el fin de dar clases, conversatorios y conciertos. En 2018 han sido parte del Festival Guitarras del Mundo Argentina, organizo por el Maestro Juan Falú.

Conforma un dúo con la cantante Felicitas Lecot, el cuarteto Tango Diablo y

Desde el Sur del Litoral, con la cantante Bárbara Grabinski.

Ha editado en 2020 su primer disco solista, Guitarra Argentina 29.

“Tango Manija” Lucía Martínez (piano) y Brenda Ferro (flauta traversa)

Jóvenes músicas amigas, colegas, comparten este proyecto donde interpretan, con arreglos propios, un repertorio mixturado de tangos tradicionales y no tradicionales.

Gabriela Novaro (voz) y Brela Gerlach (guitarra).

Este dúo de guitarra y voces vuelve a presentarse en el Festival Tango Hembra con tangos de minas y un interesante cruce con el jazz.

Gabriela Novaro es ciudadana de Avellaneda. Profesora especializada en voz y lenguaje, piano y Maestra Fonoaudióloga en escuelas de CABA.

Ha grabado “Otra historia” en 2005; Abretango en 2010 y Berretín, en dúo con el gran Osvaldo Peredo, en 2017.Su producción discográfica actual cuenta, como aquellas, con la dirección musical de Hernán Reinaudo, guitarrista, primer premio Fondo Nacional de las Artes 2018.

Ha representado a su ciudad en las Cumbres Internacionales del Tango en Bariloche y Zárate y junto a prestigiosos músicos, se presenta en los principales ámbitos culturales del circuito nacional. Participa en los diversos Festivales Independientes de Buenos Aires, como el FACAFF en 2019 o Tango BA, en la Usina del Arte. Asidua invitada y cantora suplente de la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda. Convocada como Jurado en los premios Carlos Gardel.

Gabriela es miembro de los colectivos Tango Hembra y UMA (Unión de Musicxs de Avellaneda).

Redes sociales: FB, Instagram, CDBaby, Spotify, Youtube canal www.gabrielanovaro.com.ar

Brela Gerlach es guitarrista, arregladora y vocalista de jazz de renombre en el circuito cultural porteño.

Delfina Daverio (voz y composiciones) y Lola Rosa (guitarrita) y Laura García Cortés, (bandoneonista)

Delfina es cantante, compositora, docente de canto, egresada de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Se presenta en esta oportunidad interpretando tangos de su autoría, junto a Lola Rosa, guitarrista arregladora y docente de música, y Laura García Cortés, bandoneonista y arregladora colombiana, integrante de La Empoderada Orquesta Atípica y El Motín Tango.

Marta Pizzo poetiza

Nacida en La Matanza y residente en Versalles. Posee tres libros publicados: «Puerto Palabras» (poesía y cuentos), «A Tango traviesa», «Tangos a La Pizzo» (poemas y letras de tangos), y ha participado en numerosas antologías poéticas.

Como letrista comparte autoría con reconocidos músicos, como Daniel García, Emilio de la Peña, Quique Rassetto, Franco Luciani, Esteban Morgado, José Colangelo, Fabián Bertero, entre otros.

Ganó los Certámenes Enrique S. Discépolo, Hugo del Carril, Sadaic, Una canción por Nuestra Soberanía, Festival de Boedo, y recibió distinciones tales como el Gobbi de Oro otorgado por la Academia Nacional del Tango.

Escribió su ópera prima 7 Perlas sobre el diván (El Tango de Tu Vida), musical actualmente en cartelera.

Idea y Coordinación de «La Cocina del Tango» en Polo Tango de Versalles.

«El macanazo» con Vale Vilaseca (voz) y Lola Rosa (guitarra) y Laura García Cortez (Bandoneón).

Agrupación conformada en el 2019, interpretan tangos nuevos y tradicionales con arreglos y adaptaciones al formato de este trío.

Vale Vilaseca es cantora, docente de canto, organizadora y anfitriona del ciclo de tango feminista La Noche de las Pibas.

Lola Rosa es guitarrista y arregladora, docente de música y guitarra, acompañante de cantores y cantoras, y está terminando sus estudios en la carrera de guitarra tango en la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

Laura García Cortés es bandoneonista y arregladora colombiana, docente de música e integrante de La Empoderada Orquesta Atípica y El Motín Tango.

Zona de los archivos adjuntos

Ágata Papaleo (voz) Claudia Levy (piano)

Ágata es cantora, violinista y guitarrista .Actualmente integra el dúo Broncas y Entreveros, que interpreta tangos , valses y milongas de los años 40 y 50.Como violinista fue integrante de la orqueta de la Municipalidad de San Martín y participó como guitarrista junto a The orquesta of Crafty Guitarist dirigido por Robert Fripp en la Gira por USA 2016, y otras presentaciones en Argentina junto a The Guitar orquestra of Latinoamérica y El Ensamble de Guitarras de Buenos Aires.

Autora-compositora de música Infantil, Docente en Educación Musical y violín en las orquestas infantojuveniles del Bicentenario- (Orquestas para la equidad)

Claudia Levy, cantante, pianista y compositora

Es una de las primeras mujeres compositora de la nueva generación del tango que surgió en los años 90. Sus letras tienen un componente muy actual, y sobre todo una mirada femenina y feminista, con una gran cuota de ironía y humor.

Ha realizado numerosas giras por España, Francia, Alemania, Finlandia, Portugal y por Uruguay y Chile. Ha grabado cuatro discos y recibido varios premios por sus composiciones

Marisa Vázquez (cantante. Autora y compositora) y Las 40 (cuarteto de tres guitarras y un guitarrón)

Marisa Vázquez es una de las grandes compositoras de tango contemporáneo y una cantante destacada de su generación. Con 20 años de trayectoria ha construido una carrera de proyección nacional e internacional, recorriendo Europa, América Latina y África. Como interprete ha sido invitada de las grandes orquestas de tango, dirigida por los maestros Osvaldo Piro, José Colángelo y Raúl Garello.

Ha compartido discos con artistas de la talla de Silvio Rodríguez y León Gieco.

Por su trayectoria fue convocada a formar parte del jurado de los premios Carlos Gardel.

Creadora del colectivo de mujeres músicas de tango TANGO HEMBRA, integra también el colectivo Mujertrova que nuclea a cantautoras de Argentina y Latinoamérica.

A fines de 2019 presentó su tercer discó ARDE, que lleva temas propios y en coautoría con grandes músicos como: Diego Schisssi, Juanjo Hermida, Vero Bellini, Agustín Guerrero y Acho Estol.

Abogada penalista, Feminista, militante, comprometida con las realidades más sensibles, dueña de una voz intensa e increpante como sus tangos.

Las Cuarenta- música rioplatense: El cuarteto de guitarras integrado por Laura Zilber; Lina Agrima; Elisa Sandá y Andrea Zurita aborda música rioplatense: suenan tangos, milongas y candombes. De este modo ponen en valor clásicos de nuestro repertorio y obras de compositores actuales.

«La empoderada» (Orquesta típica).

Busca ampliar los espacios habituales por donde circula el tango, a través de una propuesta fresca, feminista, urbana y potente. Un show con una puesta integral en la que confluyen música, poesía y arte audiovisual. Una apuesta a levantar el cupo de las mujeres en los escenarios y hacer de la ley sancionada en 2019, una realidad.

Es una orquesta de tango formada por 25 mujeres que se unen para hacer escuchar su voz y construir una identidad propia dentro del género. En Diciembre, la agrupación estrenó en el ND Teatro, con sus 600 localidades agotadas, su espectáculo «Acá Estamos», dedicado a visibilizar el rol de las compositoras, las arregladoras y las músicas en el tango, roles de los cuales la mujer ha sido históricamente apartada.

La celebración del Día de la Mujer también es la oportunidad para que se presente Tango Hembra, el segundo Festival Internacional Feminista de Tango , que tendrá lugar el viernes 6 y sábado 7 en Galpón B (Cochabamba 2536) con entrada libre.

Creado por la intérprete y compositora Marisa Vázquez, el evento, integrado por artistas e intelectuales de la escena cultural tanguera, incluirá práctica de danza con cambio de roles, conciertos de solistas, grupos instrumentales y orquestas integradas por mujeres y disidencias, así como lectura y explicación del nuevo protocolo para las milongas, presentación de libros de mujeres referidos a la escena tanguera y charlas sobre las acciones realizadas por el INAMU en temas de género.

«En 2018, después de muchos años trabajando en soledad en el ambiente del tango, preguntando por qué no había mujeres en el género, encontré la felicidad en este feminismo tan eufórico y encendido -celebra Vázquez-. Tango Hembra está pensado como un colectivo, no como un festival. El objetivo es poner en valor la gran producción artística que las mujeres generan en el tango. Nosotras le damos trabajo a muchísimas músicas y somos nuestras propias productoras. Además, trabajamos para la difusión en festivales nacionales y también para que se cumpla la Ley de Cupo femenino, que habla del 30 por ciento obligatorio en festivales. Tiene que haber una difusión de nuestra obra, porque si no se genera un círculo vicioso: si no sos popular, no te llaman; si no te llaman, no cobrás; si no cobrás no tenes medios económicos para desarrollar o reinvertir en tu arte. Entonces el arte te expulsa».

AGENDA DEL FESTIVAL:

VIERNES 6 DE MARZO

Musicalizadora: Gabriela Laddaga.

Clase de cambio de roles: Natalia Fures.

Presentadora: Mariana Fossati.

Mesa de presentación de cuatro libros de tango: “Mirada de Mujer” de Vanina Steiner ; “Formosa” de Anahí Pérez Pavez; “Tango Queer” de Mariana Docampo y «Tango. Equilibrios y desequilibrios» de Romina Pernigotte.

Lectura del nuevo protocolo para las milongas por el MFT (Movimiento Feminista de Tango).

El nombre “Tango hembra” es una forma de ironizar acerca de lo que decía Julio Sosa, aquello de que “el tango es macho”, responden desde la organización del festival. “Es un chiste y de ningún modo haber usado la palabra ‘hembra’ es símbolo de que seamos un espacio reducido a las personas autopercibidas mujeres, desde el punto vista biológico y de la lógica binaria. Compartimos sin duda el deseo de que haya igualdad más allá del género que cada quien abrace en cada momento de su vida. Tampoco se nos escapa que si bien celebramos la Ley de Cupo femenino en la música como algo positivo, hay un problema que es que otras identidades están quedando afuera. Es un problema no resuelto.”, aclara sobre este tema la cantante Florencia Ubertalli.

RECITALES:

Patricia Malanca(voz) Marcela Pedretti (piano) y Marían Farías Gomez (cantante invitada).

Patricia Malanca se presenta nuevamente en el Festival Tango Hembra con la reconocida pianista Marcela Pedretti, recreando temas de su exitoso trabajo discográfico, Plebeyas. En esta oportunidad interpretará dúos con la gran Marian Farías Gómez.

Patricia Malanca es cantante, letrista, psicóloga, bohemia, transhumante del tango y de la vida. Exploradora de la fusión del tango con músicas del mundo como el rebétiko griego. Tiene cuatro discos editados: «La Malanca», nominado al Gardel en 2014 como mejor álbum femenino de tango, «Aunque Nadie te vea nunca conmigo» (integrado por 11 obras de Silvio Rodriguez en versiones tangueras) «Bucles» nominado a los premios Grammy 2017, y «Plebeyas» (2019) a dúo con grandes cantoras editado en 2019.

Andy Delfino (voz) Shino Ohnaga (piano).

Este dúo interpreta tangos de compositoras contemporáneas, como Marta Pizzo o Soledad Mársico, que hablan desde la sublimación de sus emociones sobre diferentes temáticas como la muerte y el arte.

Andy Delfino, Cantante con extensa formación musical, ha participado en el Festival de Tango de San Pedro 2019, en el Festival Internacional de Tango de San Nicolás y en el “Dia Nacional del Tango” en el TEATRO ASTROS (CABA). En enero del corriente año presentó su último CD Tango Expansivo, con Esteban Morgado como músico invitado.

Ha editado también “Tangos X4” y “Decir cantando”. Es integrante del staff de comedia musical Unisentio y del programa radial “Entre tango y mate” en Zonica.

Shino Ohnaga, pianista.Egresada de Osaka College of Music como Licenciada en Música, con especialidad en piano y clavicémbalo. En Buenos Aires, se ha formado como pianista de tango con maestros como Nicolás Ledesma y Mariana Diez. En 2015 grabó su primer disco solista, “Máscaras”. Integró la Orquesta Escuela de tango Emilio Balcarce. En 2017 formó su cuarteto de tango “Barrio Shino”(CD “Festejando”) También integra ”Vanguardia Vieja”, ”Orquesta tipica Bruno Ludueña”, “Sciammarella tango” ,“Adam Tully trio” y “Renato Venturini Trio.

Celeste González (guitarra y voz solista).

Joven música de la ciudad de Mar del Plata, recibida en el Instituto del Profesorado de Arte de la carrera de Profesora de Música Popular con orientación Guitarra, género Tango. Se desempeña como docente de música en diferentes instituciones educativas de la ciudad.

Actualmente se presenta como solista interpretando tangos y composiciones propias, en diferentes escenarios de la ciudad de Mar del Plata y alrededores.

Recientemente premiada con un subsidio del Instituto Nacional de la Música, con el cual está grabando su primer sencillo y videoclip.

El proyecto “Historias de arrabal contadas por mujeres”, busca reflejar los relatos de las mujeres arrabaleras: sus puntos de vista, sus hazañas, preocupaciones y sentires. Tangos, milongas y otros ritmos afines, grabados o escritos por mujeres, además de composiciones propias, sobre temáticas actuales

Beatriz Ayas (voz) Elsa Cecilia González Bolia (piano)

La cantante Beatriz Ayas se presenta en esta oportunidad acompañada por la pianista y violinista Elsa Cecilia Gonzalez Bolia. Se integra al Festival como una forma de contribuir a la revalorizaciòn de la mujer en el arte y en todos los aspectos de la vida.

Beatriz Ayas estudió piano con el Mtro. Alberto Villanueva y canto con reconocidos maestros.

Ganadora en 2004 del Festival de Baradero y en 2006 del PreCosquín, (CABA),ha integrado las Orquestas “UB tango” y “La Máquina del Tango”, dirigidas por Lucho Repetto.

Se ha presentado en el Primer Festival de Poetas Contemporáneos (YMCA)y ha creado y producido espectáculos como “El tango sube a escena” y “Bajo Un cielo de Tango”, realizado en la Gran Milonga Nacional-2016.

Actuó en los programas televisivos “Aguante Tango”, “Ponele la firma al tango” y “Póker de Ases”. Ha realizado giras por España y Canadá, en el marco de la Expo Art Montreal.

Convocada como invitada en diversas producciones discográficas, en agosto de 2019, presentó su disco solista “Fugitiva”

Sofía Solari (voz) y Flor Albarracín (Piano y Acordeón).

Sofía Solari, cantante y Florencia Albarracín ,en piano y acordeón, integran este joven dúo que recorre un repertorio de tangos, valses y boleros, con entusiasta aceptación del público. Dado el tipo de formación intimista, invitan a la introspección del propio sentir, a través de la interpretación de canciones románticas con una inevitable inclinación hacia la nostalgia porteña

Florencia Bonet Xicoy (pianista).

Nacida en Ituzaingó, egresada del Conservatorio Alberto Ginastera, alumna particular de maestros del género tango como Juan Trepiana, Oscar DeLia y Nicolás Ledesma. Ha integrado la Orquesta Alberto Di Paulo, Las del Abasto y la Orquesta Escuela de tango «Emilio Balcarce», donde tocó con Leopoldo Federico, Osvaldo Piro y Susana Rinaldi. En 2018 fue convocada por la Sinfónica de San Martin. Actualmente estudia el Profesorado Superior de Tango y Folclore en el Conservatorio Manuel de Falla. Se desempeña además como profesora de piano y pianista acompañante

«Cuarteto de Señoritas» (María Eugenia Baza en saxo soprano; Mariela Brochero en saxo alto; Magalí Carballo en saxo tenor y Ana Wilson en saxo barítono)

Este particular cuarteto de mujeres saxofonistas se conforma en 1999 con la intención de promover la música ciudadana de Buenos Aires. Tangos, valses y milongas son interpretados por un ensamble poco convencional, y al mismo tiempo muy original: con un repertorio muy variado logra cubrir diversos períodos de la historia del tango.

María Cangiano (voz), Maga Falcoff (percusión) y Brela Berlach ( guitarra).

María Cangiano, cantora, con Maga Falcoff en percusión, Brela Gerlach y Lina Agrima en guitarras, recrean el proyecto Corazón de mujer: canciones originales con letras de poetisas latinoamericanas, que fusionan ritmos negros, tango y folclore, con armonías del jazz y experimentación vocal. Candombe y milongas son parte esencial de este proyecto.

María Cangiano. Con una extensa carrera en New York, en compañías alternativas de ópera, como Amato, Dicapo y Regina Opera, María es una de las voces femeninas más relevantes en la tradición de Música del

mundo de raíces latinoamericanas. Con Quique Sinesi y Quintino Cinalli, María creó y grabó Corazón de mujer, su primer álbum como cantautora en el que musicaliza poesías de poetisas latinoamericanas. Hoy ha relanzado estas canciones con una nueva banda de mujeres. Ha realizado numerosas giras por Latinoamérica y Asia, llegando a China y Tokio en 2019, junto al pianista Miguel Pereiro.

Maga Falcoff Cantante, percusionista, compositora y docente argentina, intérprete de música popular latinoamericana. Su música fusiona la raíz negra con una estética urbana, tomando elementos del jazz armónico y de improvisación. Ha acompañado a Eva Ayllon (Cosquín 2010), y Los Negros de Miércoles, el reconocido grupo afro peruano de Hubert Reyes, entre otros, y ha formado parte de la orquesta de cámara El Camarón, dirigida por Marcelo Katz. Como solista produjo dos discos Rosa china (2010) y Desnivel (2019). El tema “Cielo” ganó un concurso nacional de canciones dedicadas a Luis Alberto Spinetta y es parte del disco Luz al instante, editado en su homenaje.

Lina Agrima. Guitarrista, compositora, cantora de música rioplatense. Oriunda de Pontevedra, se formó en lo académico en Historia y Música, y en los caminos de aprendizaje de la música popular. Desde 2003 ha integrado diversas formaciones de tango, candombe, murga uruguaya, música rioplatense en general, y ocasionalmente otros géneros. En la actualidad se desempeña como solista, y en formato cuarteto con Las 40. Madre Agua es su primer disco, editado en 2017.

Barbara Aguirre (voz) y Rocío Dubuisson (guitarra).

Oriunda del barrio de Barracas, cantora popular desde los 14 años, actualmente participa de varios proyectos y en lo que al tango refiere, desde 2011 se presenta en diferentes espacios de Buenos Aires y festivales de tango independiente. La propuesta intenta construir un diálogo entre poesía y música referida al tango visto desde la cultura popular rioplatense, con la impronta de la metáfora respecto de la naturaleza desde un punto de vista urbano, el arrabal y el lenguaje onírico pausible de contruir.

Dúo Rocío Dubuisson (guitarra) y Floru Ubertalli (voz).

El dúo de tango Dubuisson-Ubertalli surge en marzo de 2019. Desde entonces ha sido parte de la programación del Festival Internacional Feminista de Tango, integrado el espectáculo Tango Hembra y realizado distintas presentaciones en milongas y espacios culturales de Buenos Aires. Su repertorio propone un recorrido por distintas épocas del cancionero popular argentino, otorgándole un lugar destacado a la interpretación de piezas pertenecientes a compositoras de la actual escena tanguera.

Rocío Dubuisson: guitarrista de tango nacida en Bueno Aires. Comenzó sus estudios de música en el conservatorio Juan José Castro y actualmente es estudiante de la carrera de Música Popular Argentina del Conservatorio Manuel de Falla. Formó parte del Trío Carcamán y Renovación Criolla con quiénes realizó una gira por distintas ciudades de Japón.

Florencia Ubertalli: cantora nacida en Buenos Aires. Estudió música en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y de forma particular con reconocidas maestras. Como cantante principal y corista ha formado parte de distintas formaciones musicales de folklore, rock y tango. Actualmente es la voz del cuarteto de tango La Runfla, con quien ha realizado varias giras por el país y producido el disco «No es lo que parece». Pertenece al colectivo Tango Hembra.

Atípica de Fango (dos guitarras, violín y voz)

Novel agrupación femenina y feminista de tango integrada por Natasha Ejarque Ubalton (guitarrista), Ayelén Escolar (violinista), Sofia Camafreita y Chiappe (violinista), y Lucía Climente (voz). Aborda un repertorio de tango milonga y vals de todas las épocas, con composiciones y arreglos propios.

Karina Beorlegui (voz), Analia Goldberg (piano).

Declarada en 2016 Personalidad Destacada de la Cultura Porteña por la Legislatura de la Ciudad, por su labor incansable difundiendo nuestra música ciudadana. Creadora del FadoTango Club en el Caff por 10 años y del Festival Porteño de Fado y Tango en sus cuatro ediciones. Fue co-protagónica en la opereta de Alejandro Dolina «Lo que me costó el amor de Laura» entre otros trabajos actorales y musicales con excelentes críticas. Tiene editadas tres placas discográficas: «Caprichosa», «Mañana zarpa un barco» y «Puertos Cardinales», placa nominadas a los premios Carlos Gardel. Ha recorrido escenarios y Festivales nacionales e internacionales.

La acompaña en esta ocasión Analia Goldberg, reconocida pianista y compositora.

Noelia Moncada (voz) y Analía Goldberg (piano).

Cantante, actriz, maestra de canto, productora, y ventrílocua, es considerada una de las intérpretes más destacadas y originales de su generación. En el Teatro Colón de Buenos Aires, protagonizó la Opereta de Astor Piazzola y Horacio Ferrer «María de Bs. As.», para el cierre del Festival Bs. As. Tango, junto a la Orquesta de la Fundación Piazzolla dirigida por Julián Vat.

Compartió escenario con grandes artistas como Horacio Ferrer, Raúl Garello, Leopoldo Federico, Néstor Marconi, Juanjo Domínguez, Julio Pane, Julio Bocca y Daniel Rabinovich, entre otros. Cantó con la Orquesta de la Ciudad de Bs. As. y la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Con esta última debutó en el Teatro Colón (Festival Buenos Aires Tango 2002). Entre 2006 y 2010 formó parte de Orquesta El Arranque, con quienes realizó una exitosa gira por Japón, varias funciones en el Festival Bs. As. Tango, en el Teatro Nacional Chaillot de Paris (2006), en el Auditorium Parco della Música de Roma (2006 y 2008). Con ellos grabó su segundo CD «A tiempo» En 2012 editó su tercer CD solista «Marioneta», Este material fue nominado a los Premios Carlos Gardel como Mejor disco Cantante Femenina de Tango. Realizó importantes recitales con el guitarrista Luis Borda en Munich, donde estuvo radicada durante dos años. A su regreso presentó su nuevo disco «Llorarás», acompañada por la Orquesta Victoria.Fue convocada como cantante solista en la apertura y cierre del Festival de Tango de México DF y en el Festival de Granada en 2014.En 2016 grabó en vivo junto al pianista Matías Álvarez, el CD «Un momento», que se presentó en 2017 en La Usina del Arte. En 2019 presentó su CD «Encanto Negra» en La Usina del Arte como parte del Festival Buenos Aires Tango.

China Cruel- Verónica Bellini (piano y composición) Laura Tappata (guitarra) y Georgina Díaz (voz).

China Cruel es un grupo de tango con un repertorio de temas propios, que ha logrado desarrollar una fuerte identidad con una impronta y temática marcadamente femeninas. Tomando el humor y la ironía como eje central, China Cruel aborda temáticas de género y a su vez refleja la realidad de este siglo en un amplio repertorio de nuevas canciones recorriendo el tango, la milonga, valses, candombes y rancheras con un estilo propio.