Tarta de manzana y 4 recetas



Una espectacular tarta de Manzana sola o acompañada de un poco de caramelo, de cualquier manera es una delicia. Súper suave y las manzanas en su punto. Amas los postres suaves con sabores naturales y lo sabemos.

Tarta de manzana



Es de suponer que apareció espontáneamente en los países de Europa donde existía una tradición de tartas con relleno y donde se cultivaban manzanas.

En Inglaterra el libro de cocina The Forme of Cury, editado en torno a 1390 por los cocineros de Ricardo II de Inglaterra, cita una receta de tarta de manzana llamada tartys in applis. Cabe decir que las recetas primigenias de esta tarta no llevaban azúcar, debido en parte a que en la Edad Media el azúcar de caña o de remolacha era considerado un lujo al alcance de muy pocos. Se recurre sin embargo a la miel.

Tarte Tatin, una tarta de manzana invertida en la que se hornea la masa sobre las manzanas.

Apfelstrudel o strudel de manzana, un pastel tradicional de la repostería austriaca elaborado con una masa enrollada, azúcar y especias.

La tarta de manzana es uno de los símbolos de la gastronomía estadounidense.

Tarta de manzana normanda, en la que la masa se rellena con manzanas y una crema líquida hecha con huevo y nata.

Tarta de manzana horneada.

La tarta de manzana es una tarta de fruta elaborada con una masa recubierta de manzana.

Existen muchas variantes y la manzana puede ser troceada o en compota. Las manzanas pueden colocarse directamente encima de la masa o sobre una base de crema.

Existen variantes en las que la masa envuelve toda la fruta, como en la apple pie tradicional anglosajona, o que se elaboran al revés colocando la masa sobre la fruta para darle luego la vuelta, como en la Tarte Tatin francesa.

Es una de las tartas de fruta más populares e internacionales.

4 recetas de tarta de manzana

Receta 1

Receta de tarta de manzana

Necesitas:

🍏Una lámina de hojaldre

🍏2 manzanas Golden

🍏250 gr crema pastelera

🍏2 cucharadas de azúcar

🍏Unos trocitos de mantequilla

.

▶️Corta la lámina de hojaldre a la mitad

▶️Pon unas Cucharadas de crema pastelera en el hojaldre sin llegar a los extremos

▶️Laminar las manzanas y colocarlas montadas unas sobre otras

▶️Poner azúcar por encima

▶️Colocar los trocitos de mantequilla por encima de la manzana

▶️Meter en el horno a180° hasta que el hojaldre y la manzana estén dorados

▶️Templadita está deliciosa con un poquito de canela por encima

Receta 2



Tarta de Manzana y miel

🐝• Ingredientes para cuatro personas:

✅ 1 lámina de hojaldre rectangular,

✅ 2 manzanas,

✅ 50 g de mermelada de fresa o frambuesa,

✅ 30 g de miel

✅15 g de azúcar.

🐝• Elaboración: Extendemos la masa y la cortamos en dos rectángulos de unos 20 cm de largo aproximadamente. Los colocamos sobre una bandeja para horno engrasada o recubierta de papel anti adherente. Pelamos las manzanas y las cortamos en finos gajos como de unos 3 milímetros de espesor. Esparcimos la mermelada de manera homogénea sobre cada rectángulo de masa y acomodamos los gajos de manzana sobre la mermelada. Vertemos la miel sobre las manzanas y espolvoreamos con el azúcar. Finalmente colocamos en un horno caliente a 200ºC por aproximadamente unos 25 a 30 minutos.

Receta 3

Ingredientes

Masa

✓250 gr harina sin leudante (use 1/2 harina integral y mitad común 0000)

✓1 pizca de sal

✓150 gr manteca fría

✓6 cdas agua helada

✓1 cda de e. de vainilla

.

Relleno

✓puré de 3 manzanas

✓3 cdas azúcar mascabo o común

✓1 puñado de nueces

✓1 yema

✓1/2 cdita canela

✓1 cda de maizena

.

Deco

✓3 a 4 manzanas medianas

✓2 cdas azúcar común o mascabo

.

.

Procedimiento

🌱Masa: Tamizar la harina y la pizca de sal, luego formar un arenado con los cubos de la manteca fría (no amasar). Por último colocar las 6 cdas de agua helada y la vainilla 👉🏼Mismo procedimiento integrar solo con los dedos sin amasar y llevar a la heladera por media hora aprox.

.

🌱Relleno: hacer un puré con las manzanas, colocar las nueces picadas, la yema, las cdas de azúcar, canela y maizena. Integrar todo y reservar.

.

🌱 Cobertura: cortar las manzanas en láminas (no tan finas) y rociar un poco de jugo de limón para que no se oxiden.

.

🌱Armado: Estirar la masa sobre una placa previamente aceitada y enharinada o bien sobre papel manteca y colocar el relleno dejando los bordes libres! Luego ir colocando los gajos manzanas desde afuera hacia adentro y espolvorear con 2 cdas de azúcar común o mascabo, se puede esparcir con canela también. Por último doblar los bordes de la masa hacia adentro.

🌱Llevar al horno a 180° por 40 minutos aprox.

Receta 4 de manzana verde



Tarta de manzanas verdes con crema pastelera.

La manzana verde es una de mis frutas favoritas ,fresca,sana y versátil ,hasta en ensaladas queda como reina.

Aquí va la receta con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes

-Para la masa quebrada :

_2 tazas y media de harina

_125 gr. de margarina fría

_1 huevo

_1 pizca de sal

_agua tibia unas cucharaditas

_3 cdtas de azúcar

Para la crema pastelera

_ 1/2 litro de leche

_3 yemas

_1/2 taza de azúcar

_3 1/2 cdas de maicena

_1 chorrito de vainilla

Para el relleno de manzanas

_5 manzanas verdes pequeñas

_ Canela en polvo

_2 cdas.de azúcar o stevia

Preparación de la masa

-Tamizar la harina y cortar la margarina en trozos ,hacer miguitas con las manos.

-Echar un huevo,la sal,el azúcar y el agua sólo si es necesario.

-Formar un bollo sin amasar tanto, sino se derretirá la margarina ,que se integre todo y envolver con una bolsa o papel film a enfriar una media hora al refri.

Preparación de la crema

-En una olla calentar la leche con la vainilla ,una vez que pegue el hervor se retira del fuego.

-Poner en un bowl las yemas ,el azúcar y maizena y revolver hasta conseguir una mezcla cremosa.

-Verter la leche caliente de a poco y revolver bien.

-Poner otra vez al fuego y sin dejar de revolver hasta que tome consistencia de crema.

-Poner la crema en un plato grande ,tapada con papel film para que no se seque y se haga una capa dura encima ,este paso es importante no se lo salte y dejar enfriar en el refri.

-Prender el horno 10 min. antes a 180°

-La masa ya está fría y con un uslero aplastar y poner en la base y los bordes del molde previamente enmantequillado.

Hornear por 20 min. con un peso encima para que no se infle la masa,yo puse otro molde más chico con unos garbanzos.

-Dejar enfriar ,pero ojo no apague el horno.

-Echar la crema pastelera en la base ya tibia y encima las manzanas crudas ordenadamente con canela y azúcar, ponga otros 15 min. al horno.

Cuando estén doraditas las manzanas estará listo.

Masa

La masa de la tarta se elabora con harina de trigo, agua, manteca y a veces huevo. Puede ser una masa quebrada o una masa de hojaldre. Una vez amasada, se coloca la masa en el horno a mediana temperatura, y aquella debe tomar consistencia para que proporcione un buen soporte a la tarta. Algunas variantes cerradas de la tarta hacen que la manzana se cueza en su interior, haciendo la masa de envoltorio que retiene los holas.

Relleno

Se considera a veces que las variedades de manzanas algo ácidas son más adecuadas, con la intención de que hagan contraste con los tonos dulces del azúcar. Las variedades más empleadas son Reineta, Golden y Granny Smith aunque cualquier variedad local sirve. Se suele utilizar manzanas frescas, y las manzanas envasadas o incluso deshidratadas suelen emplearse sólo cuando las frescas no están disponibles.

Para que la tarta no resulte demasiado seca, se tapiza a veces la masa con una capa de crema sobre la que se colocan los gajos de manzana.

Se han añadido pasas y algunas variantes australianas emplean crema en la parte superior.

Aromas

Suele ser muy popular la inclusión de ciertas especias tales como la canela, la nuez moscada y el clavo de olor. En la mayoría de los casos la misión que cumple es la de apagar en la medida de lo posible la dulzura del azúcar y darle al sabor de la tarta un toque distintivo.

Tradicionalmente, se puede perfumar la tarta de manzana, añadiendo zumo de limón, ron u otros licores.

