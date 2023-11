Taylor Swift la cantante ha utilizado su poder para expresar sus opiniones políticas

Taylor Swift es una de las artistas más populares del mundo, con una base de fans masiva que la sigue a todas partes. En los últimos años, la cantante ha utilizado su plataforma para expresar sus opiniones políticas, lo que ha generado controversia entre sus fans y la opinión pública.

En 2018, Swift se pronunció en contra del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que le valió el rechazo de algunos de sus fans conservadores. Desde entonces, la cantante ha seguido hablando sobre temas políticos, como el feminismo, la igualdad de género y los derechos de los LGBTQ+.

En sus recitales, Swift suele hablar sobre estos temas y animar a sus fans a votar y participar en la política. En 2023, durante su gira «Lover Fest», la cantante llevó su militancia política a Argentina, donde se presentó en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

En el concierto, Swift lució una camiseta con el mensaje «Vote, register to vote, and get your friends to vote» («Vota, regístrate para votar y anima a tus amigos a votar»). También habló sobre la importancia de la educación y la participación política, y pidió a sus fans que se inscribieran para votar en las próximas elecciones.

La militancia política de Taylor Swift ha sido bien recibida por muchos de sus fans, que la consideran una artista comprometida con los derechos humanos y la justicia social. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de algunos fans que creen que la cantante debería mantenerse al margen de la política.

Independientemente de las opiniones de sus fans, Taylor Swift ha demostrado que está dispuesta a utilizar su plataforma para hablar sobre temas importantes. Su militancia política es un ejemplo de cómo las celebridades pueden usar su influencia para promover el cambio social.

Aquí hay algunos ejemplos concretos de cómo Taylor Swift ha utilizado sus recitales para expresar sus opiniones políticas:

En 2018, durante su gira «Reputation Stadium Tour», la cantante lució una camiseta con el mensaje «I don’t want your future. I want my own» («No quiero tu futuro. Quiero el mío»). Este mensaje fue interpretado como una referencia a la retórica anti-inmigrante del entonces presidente Trump.

En 2020, durante su gira «Lover Fest», la cantante dedicó la canción «You Need to Calm Down» a la comunidad LGBTQ+. La canción es un himno a la aceptación y la tolerancia, y la cantante la interpretó como un mensaje de apoyo a los derechos de los LGBTQ+.

En 2023, durante su gira «Lover Fest», la cantante lució una camiseta con el mensaje «Vote, register to vote, and get your friends to vote». Este mensaje fue una llamada a la acción para que sus fans se inscribieran para votar y animaran a sus amigos a hacer lo mismo.

Para su demorado segundo River, Taylor Swift sumó al novio como espectador

Tras la tormenta del viernes que obligó a la suspensión del segundo de los tres conciertos con que la estrella pop norteamericana Taylor Swift está debutando en el país con la descomunal gira “The Eras Tour”, anoche la artista concretó la función y para ella sumó como espectador a su novio, el deportista Travis Kelce.

Kelce, jugador del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs, llegó a Buenos Aires en medio del aguacero del viernes, esa noche cenó con su pareja en el restaurante del hotel Four Seasons donde se alojan y ayer asistió al Monumental para la segunda velada porteña del tour.

El popular futbolista vio el espectáculo en una carpa ubicada a la izquierda del imponente escenario en compañía de Sabrina Carpenter, la música norteamericana que es telonera de este tramo de los conciertos de Swift, y de Scott, padre de Taylor.

Con esta presencia, Kelce devolvió gentilezas a la compositora y cantante que en septiembre pasado fue a alentarlo durante un partido de su equipo contra los Chicago Bears.

Taylor Swisft concretará esta noche en el estadio de River Plate la tercera y última entrega local de “The Eras Tour”, un espectáculo de alto impacto audiovisual que se extiende por más de tres horas y donde repasa su exitosa historia musical.