¿Te cuesta decir adiós? Estas preguntas pueden ayudarte a tomar la decisión

Lo contrario de un buen amor es el apego. Y el apego también se manifiesta cuando no nos encontramos a gusto en un vínculo, sabemos que hemos de ponerle punto final y no lo hacemos. Estiramos y estiramos la decisión hasta que el final en lugar de ser armonioso se transforma en conflictivo y amargo. Sí, es posible decir adiós sin tantos costos emocionales. La clave es reconocer el momento justo para cerrar el ciclo.

Estas preguntas pueden ayudarte a tomar la decisión:

· ¿Continúas con él o con ella por costumbre o comodidad? Seguir en una pareja solo porque no ofrece riesgos no parece brindar demasiadas oportunidades de crecimiento personal. También coartas la evolución del otro, condenándolo – y condenándote – a una relación poco nutritiva.

· ¿Tienes temor a la soledad? Muchas personas no se sienten preparadas para estar a solas. Si es tu caso, quizás sea hora de que comiences a trabajar más en ti mismo. Quien goza de su propia compañía, difícilmente vea a la soledad como a un fantasma. Para estar en buen amor, hay que saber estar en buen amor con uno mismo.

· ¿Sientes que se perdió el respeto? Eso sí que es grave. Si hay signos de maltrato físico o verbal, si él o ella no te registra, si te descalifica, si sientes que la relación se ha impregnado de toxicidad, es hora de despedirse antes que la cosa pase a mayores. Si existe violencia física, no hay dilación posible. Termina hoy y para siempre con el vínculo, haz la denuncia pertinente y no vuelvas a establecer contacto.

· ¿Padeces insatisfacción permanente? Puede que no sepas agradecer todas las cosas buenas que se te presentan: la salud, el trabajo, los amigos… Trata de determinar si el estado de “medio vaso vacío”, el sentir que nada es suficiente, es algo de tu estructura de personalidad o es imputable a tu vida sentimental. Puede que estés atravesando una crisis personal que tiña todos los aspectos y lo estés proyectando en tu pareja. Por el contrario, si sientes que tu compañero no es importante para tu crecimiento personal, si crees que hace poco por vuestra construcción, si no te gusta como es y no rescatas ningún aspecto positivo en la relación, es hora de que te preguntes porqué sigues en ella. Siempre podemos irnos de los lugares que nos dañan.

· ¿El futuro parece amenazador? Las excusas por las que nos perpetuamos en vínculos poco satisfactorios son de toda índole: desde lo económico, pasando por el bienestar de los hijos hasta la errónea creencia de que no volveremos a enamorarnos nunca más. ¿Sabías que el miedo es lo opuesto al amor? Si te animas a soltar lo que no te nutre, estarás generando espacio para que el Universo te sorprenda con nuevas posibilidades. Y, a la vez, dando a tu pareja la libertad de construir un buen amor por su lado.

Esta nota aborda aspectos psicológicos y emocionales relacionados con el amor y el apego en las relaciones. Aunque no proporciona datos científicos específicos, podemos extraer algunas conclusiones neurocientíficas basadas en conceptos generales de la neurología y la psicología.

Apego y decisiones en el cerebro: El texto sugiere que el apego puede generar dificultades al tomar decisiones para poner fin a una relación. Desde una perspectiva neurocientífica, el apego a una pareja puede activar áreas cerebrales vinculadas con la recompensa y el sistema límbico. La resistencia a poner fin a una relación podría estar relacionada con la actividad de estas regiones cerebrales y la liberación de neurotransmisores como la oxitocina.

Miedo a la soledad y desarrollo personal: La mención del temor a la soledad destaca la importancia de la autocomprensión y la autoaceptación. Neurobiológicamente, la capacidad de disfrutar de la propia compañía puede estar relacionada con la regulación emocional, que implica áreas como la corteza prefrontal. Mejorar esta capacidad podría implicar cambios en las conexiones neuronales asociadas con la autoestima y la autoimagen.

Respeto y toxicidad en las relaciones: La pérdida de respeto en una relación se señala como un factor grave. A nivel neurobiológico, el maltrato y la toxicidad en las relaciones pueden desencadenar respuestas de estrés crónico que afectan negativamente al sistema nervioso central, incluidas áreas como la amígdala y el hipotálamo.

Insatisfacción y crisis personal: La insatisfacción permanente se vincula con la capacidad de apreciar las cosas positivas en la vida. Desde una perspectiva neurológica, este estado podría relacionarse con la regulación de la dopamina y la serotonina, neurotransmisores implicados en la recompensa y el bienestar emocional.

Miedo al futuro y su relación con el amor: El miedo al futuro se menciona como una barrera para poner fin a relaciones insatisfactorias. Desde una perspectiva neurocientífica, el miedo activa la amígdala y desencadena respuestas de «lucha o huida». El proceso de soltar lo que no nutre puede implicar cambios neuroplásticos que permitan superar estos miedos.

Si sientes que solo no puedes y no te alcanza con conversar con alguien que te quiera bien, puedes pedir ayuda profesional. Nunca converses estos temas “en caliente”: evita lastimar a tu compañero cuando estás en plena confusión. Busca instancias de diálogo amorosas que los ayuden a esclarecer si van hacia la reconstrucción o a comenzar por nuevos caminos.

