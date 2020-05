Compartí :-) .







El Paraíso es el lugar del cielo donde se van a descansar todas aquellas personas que aquí en la Tierra tuvieron algo que ver con el Teatro de Revistas y el Music Hall.

Es un espacio reservado exclusivamente para ellos porque ahí, mientras que los Ángeles usan smoking y pueden putear, decir chistes con doble intención y jugar póker, las Angelitas andan medio livianas de toga y sus alas son de plumas de faisán, de avestruz o de gallo según el cartel que hayan tenido aquí en la marquesina. Porque estos Ángeles, al contrario de los otros, sí tienen sexo y en lugar de nubes descansan – o lo que sea que hagan- en sus camarines.







Bueno, dicho esto, les cuento que ayer hubo revuelo en El Paraíso, porque resulta que el Maipo cumple hoy 112 años y justo cuando estaba a punto de abrir todo refaccionado, con el piso de mármol original del hall y las escaleras a la vista, la platea, el super y la pullman con piso nuevo del mejor lapacho y todo el piripipí….justo viene y lo agarra lo pandemia.

Ante tamaña desgracia se llevó entonces a cabo una asamblea extraordinaria a la que asistieron todas las primeras figuras con Luis César Amadori a la cabeza. Estaban todos. De los hombres, desde Carlitos Scazziotta, Don Pelele y Alfredo Barbieri hasta Adolfo Stray ,Pepe Arias , Juan Carlos Calabró y Tato Bores. Entre las mujeres sobresalían Alicia Márquez, Ethel Rojo, Susana Brunetti y espléndidas como siempre, las dos Nélidas. En un aparte cuchicheaban Jorge Luz, la Negra Bozán y Tita Merello y como invitadas especiales entraron Niní Marshall y María Elena Walsh ya que ellas están en otro sector, al que Catita fiel a su estilo definió como el de “Las inteletualas”- pero todos convinieron en que ellas no podían ser ajenas a esta emergencia. Luego de largos cabildeos, discusiones y hasta de un par de arañazos en el fondo entre la chicas del coro y los boys, Amadori puso orden y entre todos llegaron a la conclusión de que había que hacer algo ahí arriba para subsanar el inconveniente de acá abajo. En dos patadas –allá las cosas suceden muy rápido, como por arte de magia diría- estaba todo listo: la orquesta, los seketchs, el vestuario para el elenco y las plumas y los concheros para las medias vedettes. Por su lado, la Roca y la Lobato se pusieron de acuerdo sobre que usarían en el final, aunque las dos sabían que se estaban mintiendo, porque allá eso no es pecado y que tratarían de estar una más espectacular que la otra. Así las cosas, todos se fueron a ensayar con Pedro Sombra y el Maestro Mike Rivas . Cuando estuvo todo listo, Amadori dio el OK y le puso el título:

“Estamos en cuarentena y el Maipo muestra sus nenas”

Dicen que nosotros no lo vamos a poder disfrutar porque Norberto Campana y Alberto González no se pusieron de acuerdo con el presupuesto de exigía la creación de la MAIPOAPP que hubiese permitido el streaming pero yo creo que fue porque recibieron orden de mucho más arriba, diciéndoles “Chicos, un poco de joda está bien pero esto no es el infierno”.

Así que acá les dejo para que mientras se quedan en casa se entretengan con este documental que armamos en 1996 sobre la historia de nuestro querido teatro.

Lino Patalano

El Teatro Maipo está en la Ciudad de Buenos Aires, y es, históricamente, uno de los teatros más importantes de la ciudad. Ubicado en las cercanías del Obelisco, su sala cuenta con 754 localidades. Propiedad del exbailarín Julio Bocca y del empresario teatral Lino Patalano hasta el comienzo del 2019, cuando el teatro es vendido a Enrique Piñeyro.

En este teatro debutó el 23 de mayo de 1933 la actriz Lola Membrives, que se encuentra entre la destacada lista de actores que actuaban por esos años en el Maipo. Entre estos actores se encontraban Pepe Arias, Libertad Lamarque, Pedro Quartucci, Juan Carlos Thorry y Florencio Parravicini.

Durante las décadas siguientes el teatro conservó su esplendor, ya que allí se presentaron actores y vedettes de la talla de Sofía «La Negra» Bozán, Tita Merello, Nélida Roca, Niní Marshall, Nélida Lobato, Enrique Pinti, Tato Bores, Carlos Perciavalle, Moria Casán, Reina Reech, Antonio Gasalla, Susana Giménez y Nacha Guevara

Otras actuaciones son de bandas, como por ejemplo, Walter Giardino Temple.