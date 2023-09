Tendencia del «second hand» ha tomado fuerza en Argentina.

La industria textil es una de las principales causantes del deterioro del medio ambiente, ya que las prendas sintéticas pueden tardar de 5 a 1000 años en descomponerse. Este problema se agrava debido a la producción masiva de grandes marcas, que a menudo generan excesos de inventario que nunca llegan a venderse. Sin embargo, en la era de la economía circular, estamos cambiando la forma en que consumimos moda.

Hoy en día, en lugar de desechar o destruir las prendas que ya no usamos, las reintroducimos en el mercado y les damos una segunda vida. En este contexto, la tendencia del «second hand» o «ropa de segunda mano» ha tomado fuerza en Argentina. Inicialmente popular entre los jóvenes, esta tendencia ahora atrae a personas de todas las edades, ya que la calidad de la curaduría es tan excepcional que las prendas a menudo parecen completamente nuevas.

En nuestro viaje por el mundo de la moda circular, te presentamos una selección de las mejores tiendas de segunda mano, adaptadas a tu estilo y presupuesto. Estas tiendas no solo ofrecen prendas de alta calidad, sino que también contribuyen de manera significativa a reducir el impacto ambiental de la industria textil al extender la vida útil de la ropa. ¡Únete a la revolución de la moda sostenible y descubre un nuevo enfoque de consumo de indumentaria en Argentina!

1. COCOLICHE

Cocoliche Ropa con Otra Oportunidad nació en 2013. Ahí podés encontrar ropa cuidadosamente seleccionada, y también vender lo que ya no uses. Lo bueno de su sistema es que podés ir a vender tus prendas sin turno previo. Las tasan ahí mismo y te ofrecen crédito para comprar en el local. También te pagan con efectivo en el acto o podés dejarlas en consignación y te pagan cuando se venden.

EL ÍTEM: sus prendas de temporada, a buen precio.

EL DATO: son empresa B certificada, ¡y pet friendly!

CUÁNTO: prendas de $3000 a $45.000.

CUÁNDO: abren todos los días. Lunes a sábado, de 10 a 20; domingos, de 14 a 20.

DÓNDE: tienen tiendas en La Plata, Palermo y Belgrano.

IG: @somoscocoliche.

2. SOPHIE’S CLOSET

Sophie’s Closet nació en febrero de 2022, dos meses después de que su dueña se recibiera de psicóloga. Cuando volvió de vacaciones, decidió armar un Instagram de cero para vender ropa que había sacado de su vestidor. El primer día vendió todo, entonces siguió con ropa de la familia y amigas. Hizo una feria presencial en su casa en mayo de 2022, hubo fila de tres cuadras para entrar y fue todo un éxito. Luego vino un showroom pequeño en Belgrano, y hoy en día tiene una oficina y un showroom más grande en el barrio de Palermo.

EL ÍTEM: sus carteras (realmente impecables) de marcas nacionales e internacionales.

EL DATO: los cupos para el showroom se agotan en menos de 5 horas. Es el second hand en donde hay mejor relación precio/calidad.

CUÁNTO: remeras desde $900, jeans desde $2500, tapados desde $6000, suéteres desde $3500 y zapatos desde $1900.

CUÁNDO: viernes y sábados, de 14 a 18 pm.

DÓNDE: Fray Justo Santa María de oro 2150, en la oficina 304.

IG: @sophiescloset.ba.

3. BÚNKER

Todo comenzó con el placard de una tía que quería vaciarlo y vender su ropa. Primero fue una feria, luego un showroom en Colegiales, hasta que llegaron a Palermo. Fue entonces cuando Iara y Julieta, sus fundadoras, dejaron su trabajo en publicidad y se dedicaron full time a este proyecto.

EL ÍTEM: su perchero llamado “La Joya”, donde realmente vas a encontrar auténticas “joyas”.

EL DATO: no solo venden, sino que también compran ropa. Podés consultar el criterio de selección. Pagan en el acto y la venta es sin turno. Tienen tienda online y hacen envíos a todo el país.

CUÁNTO: tapados, de $9000 a $20.000; jeans de $7500 a $12.000; vestidos de $6500 a $12.000.

CUÁNDO: lunes a sábado, de 12 a 19.

DÓNDE: José Antonio Cabrera 5045.

IG: @bunkerbsas.

4. GALPÓN DE ROPA

Juan y Gonzalo, dos amigos, se unieron con un objetivo en común: tener un negocio verde, blanco y rentable en Argentina. Verde porque buscaban dejar el menor impacto ambiental posible y blanco porque creían que la clave de un emprendimiento era que fuera sano, de trabajo transparente. Ambos factores debían dar como resultado un proyecto rentable. Así empezaron Galpón de Ropa (GDR). Al comienzo, la venta era online, hasta que abrieron el primer local en 2014. Hoy tienen sucursales en Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Abasto, Caballito y Cañitas y un punto de toma en el shopping Alto Palermo.

Hace poco se certificaron como empresa B y en esta edición del BAFWeek hacen hoy un desfile en Fábrica Colón donde se desfilan prendas second hand, todo un cambio de paradigma para los desfiles de moda.

El método de venta de ropa es a través de un turno que se saca online eligiendo el punto de toma. Las prendas se tasan y brindan la opción de convertirlo en crédito en cualquier sucursal o llevarse el efectivo.

EL ÍTEM: su enorme variedad de jeans.

EL DATO: Arévalo 2005 es uno de los locales más nuevos de GDR, en el corazón de Palermo.

CUÁNTO: jeans, de $2960 a $18.970; abrigos, de $4650 a $36.620; remeras, de $2110 a $16.690.

CUÁNDO: abren todos los días. Lunes a sábado, de 10 a 20; domingos, de 13 a 19.

DÓNDE: hay varias sucursales por toda CABA.

IG: @galponderopa.

5. JALEO

Este proyecto tuvo muchas formas: ferias en casa, luego showroom privado y ahora local con tienda online. En 2017, un viaje lo cambió todo: su fundadora, Maru, se reencontró en Barcelona con su prima Clari y la invitó a sumarse al proyecto, algo que se materializó finalmente en 2020. Durante la pandemia desarrollaron tienda online y hoy mantienen la esencia de su trato personalizado con la gente que se acerca al local. En Jaleo podés regalar, donar, vender: lo importante es no acumular. Lo que para uno puede ser aburrido, haber perdido el significado y la emoción, puede renacer con su nuevo destino y reinventarse eternamente con cada ciclo que vaya cumpliendo. Tienen ropa de mujeres, hombres y niños (esta última se llama @jaleitosbuenosaires) y en gran versatilidad de estilos.

EL ÍTEM: su variedad de sastrería.

EL DATO: tienen ropa actual y también vintage. Se acercan clientas de todas las edades, desde 10 hasta 85 años.

CUÁNTO: prendas desde $3500. El promedio de precio es por debajo de los $8000.

CUÁNDO: lunes a viernes, de 14 a 19.

DÓNDE: Carranza 2201.

IG: @jaleobuenosaires.

6. ROOMIE

Roomie nació en 2012 como el primer pop up store hecho en Argentina. Durante 8 años, de manera ininterrumpida, se hicieron 19 ediciones en diferentes locaciones de Buenos Aires. Recién en 2020 lanzaron la tienda online y en la actualidad venden a todo el país. La curaduría de Roomie incluye diseñadores independientes que trabajan con series limitadas y producción consciente, selección de joyas vintage y second hand y piezas únicas de upcycling y reworked. Algunas veces al año hacen una “swap party”, donde invitan a sus clientes para que lleven sus prendas y hagan intercambio. Este es el claro ejemplo de cómo renovar el placard sin gastar y, a su vez, moviendo energías paradas.

EL ÍTEM: sus minifaldas, muy Y2K.

EL DATO: ideal si buscás prendas dosmileras, carteras second hand intervenidas, gafas y accesorios.

DÓNDE: galería Patio del Liceo, av. Sta. Fe 2729.

CUÁNDO: consultar online días y horarios.

IG: @roomiedesign.

7. FIESTA VINTAGE

Virginia Carro y Virginia Martini, socias fundadoras de Fiesta Vintage, una tienda second hand exclusiva para vestir a niños y niñas, son amigas de toda la vida, profesionales, emprendedoras y apasionadas por todo lo que hacen. Mamás de dos varones cada una, comenzaron en el año 2019 vendiendo la ropa que no llegaban a usar sus hijos. Es una empresa dedicada a la compra/venta online de ropa de segunda mano de bebés y niños, de 0 a 12 años, de primeras marcas nacionales e internacionales.

EL ÍTEM: todas sus prendas están súper seleccionadas (¡imposible elegir una!)

EL DATO: comenzaron con un stock de 200 artículos y hoy tienen más de 24.000.

CUÁNTO: de $1000 a $20.000, aproximadamente.

CUÁNDO: solo tienen tienda online.

IG: @fiestavintageok.

8. URBAN LUXURY

La misión de Urban Luxury Moda Circular es extender la vida útil de las prendas de marcas reconocidas, permitiendo que un mayor número de personas disfrute de su calidad y valor a lo largo del tiempo. Para sus fundadores, la idea es que las marcas continúen siendo apreciadas y valoradas, consolidando su presencia en el mercado. Además, no solo podés ir a comprar, sino que también podés vender tus prendas que ya no uses.

EL ÍTEM: su variedad de camisas y suéteres.

EL DATO: podés encontrar prendas más clásicas, de marcas reconocidas.

CUÁNTO: de $4500 a $50.000.

DÓNDE: tienen sucursales en muchísimos lugares, como Palermo Soho, Palermo, Almagro, Saavedra, Belgrano, Pacheco, Lanús, Ballester, Martínez, Ituzaingó, Recoleta y pronto abrirán otra en la zona de Facultad de Medicina.

CUÁNDO: lunes a sábados, de 9 a 20.

IG: @urbanluxuryw.

9. MOTTAI

Lula y Belu son dos hermanas que aman el second hand y que fusionaron a la perfección sus estilos diferentes: a Belu le encanta lo clásico, el denim, lo minimalista y monocromático, y Lula es fan de lo kitsch, los estampados, el brillo y las texturas. Ambas tienen joyas traídas de viajes a Los Ángeles y San Francisco. Mottai viene de esa fusión, de dos personas bien distintas entre sí, pero que les apasiona la búsqueda de piezas únicas, diferentes, y que apuestan al consumo sostenible y circular. La mayor parte de su curaduría es de ropa actual, pero también podés encontrar opciones vintage.

EL ÍTEM: su variedad de prendas de cuero (y en muy buen estado).

EL DATO: tienen joyas increíbles.

CUÁNTO: camisas desde $5000, suéteres desde $10.000, pantalones desde $7000, camperas de cuero desde $15.000 y saldos desde $2000.

CUÁNDO: martes a viernes, de 12 a 19, y los sábados de 14 a 20.

DÓNDE: Godoy Cruz 1769, Palermo.

IG: @mottai.vintage.