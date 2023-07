En los últimos años ha surgido Mercadendo en NY

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

En los últimos años ha surgido una nueva tendencia en Nueva York: los food halls o mercados de comida, que se encuentran por toda la ciudad y con amplios horarios de apertura. Ya sea que ofrezcan los sabores de un solo país (como la cocina de Italia, Francia, España y Singapur) o que sean una verdadera torre de Babel de sabores en una misma locación, o bien sirviendo comida económica o curada por chefs de renombre, una cosa es cierta: los mercados de comida están llenos de delicias, que incluyen también muchas opciones vegetarianas y veganas, y son perfectos para cualquier momento del día o temporada.

A continuación, una lista de 10 mercados de alimentos que son los nuevos imperdibles en tu próximo viaje a la ciudad.

1) Market 57

Este es el mercado de comidas más nuevo de Nueva York (abrió sus puertas el 1 de abril) y está ubicado en el Muelle 57, en lo que era una antigua terminal de envío y almacenamiento junto al río Hudson. Allí, los 15 restaurantes están a cargo de la Fundación James Beard, una organización sin fines de lucro cuya misión es celebrar, apoyar y elevar a las personas detrás de la cultura gastronómica estadounidense, y son propiedad principalmente de minorías y mujeres. Destacan Nom Wah, el restaurante de dim sum más antiguo de Nueva York, y Zaab Zaab, considerado uno de los mejores restaurantes tailandeses de la ciudad, así como Platform JBF, donde los chefs residentes ofrecen clases de cocina y demostraciones. Completan el complejo City Winery, mezcla de bodega (así es: es la única bodega de Manhattan), restaurante y sala de conciertos, y el Rooftop Park, que en lo alto del edificio ofrece más de 7.000 metros cuadrados metros de césped, áreas sombreadas y lugares para sentarse y relajarse.

Dirección: 25 11th Avenue, junto a Little Island, el nuevo parque emplazado sobre grandes tulipanes de hormigón, sobre el río Hudson.

Horario de apertura: diariamente, desde las 11 a.m. a las 8 p.m.

2) Tin Building

Inaugurado en septiembre de 2022, es creación del célebre chef francés Jean-Georges Vongerichten, quien renovó por completo, durante ocho años y con un costo de casi 200 millones de dólares, el otrora famoso Fulton Fish Market. Este fue el mercado mayorista de pescados y mariscos más importante en los Estados Unidos. El resultado del proyecto no podría haber sido más exquisito: un mercado de aproximadamente 460 metros cuadrados cuyos restaurantes abarcan el mundo de los sabores, incluidos Shikku (japonés), House of the Red Pearl (chino), T. Brasserie (francés), Frenchman’s Dough (italiano) y Taquito (mexicano). También está Fulton Fish Co. para pescado, mientras que los vegetarianos y veganos quedarán encantados con Seeds and Weeds. Spoiled Parrot es una tienda de dulces y un lugar muy instagrameable, mientras que Mercantile es el paraíso de un maestro chef con sus aceites, jaleas, salsas, especias y utensilios.

Dirección: 96 South Street en Pier 17, Distrito Financiero.

Horarios de apertura: Domingos a jueves de 8 a.m. a 10 p.m., y viernes a sábados de 8 a.m. a 10:30 p.m.

3) Chelsea Market

Pionero en la tendencia de los mercados que ha invadido Nueva York en los últimos años, Chelsea Market en el Meatpacking District, que abrió sus puertas en 1997 donde una vez funcionó la fábrica de galletas Nabisco, es el salón de comidas más famoso e icónico de la ciudad. Allí, restaurantes, bares, panaderías y proveedores de vinos, café, té, chocolates y quesos, así como tiendas, se apoderan de la construcción de ladrillo, que conserva muchos de los toques del edificio original. Para saciar el hambre, las opciones infalibles son Los Tacos No. 1, de comida mexicana; Miznon, popular por sus sándwiches de pan de pita y papas al horno rellenas con crema agria, ajo y cebolletas; el Lobster Place para langostas; y el exquisito Buddakan, que se pasea por los sabores asiáticos e incluso ofrece pato a la pequinesa. Para endulzar su estancia, apueste por los brownies de Fat Witch Bakery y los chocolates artesanales de Li-Lac, la chocolatería más antigua de Manhattan, que data de 1923.

Dirección: 75 9th Avenue (entre 15th y 16th St.), cerca de High Line, el Whitney Museum y Little Island.

Horario de apertura: Lunes a sábados de 7 a.m. a 10 p.m., y los domingos de 8 a.m. a 10 p.m. Algunos establecimientos podrían tener diferentes horarios.

4) Time Out Market

Todo es increíble en este mercado localizado en el corazón del moderno distrito Dumbo de Brooklyn. La selección de los 24 puestos de comida estuvo a cargo del equipo de Time Out Magazine, que hizo un gran trabajo a la hora de recomendar las mejores atracciones, incluida la gastronomía, en las principales ciudades del mundo. Entre los establecimientos elegidos para impresionar a los comensales se encuentran Mr. Taka Ramen, que figura en la lista Bib Gourmand de la Guía Michelin; Chote Miya, con una carta inspirada en los restaurantes callejeros de Bombay y repleta de recetas que gustarán tanto a los puristas de la comida india como a los amantes de platos más modernos; la tradicional pizzería Fornino; y Pat LaFrieda Meat Purveyors, propiedad del famoso carnicero Pat LaFrieda, el “rey de la carne” en los Estados Unidos. La ubicación es otro activo: el complejo ocupa el histórico edificio Empire Stores, ubicado entre los pintorescos puentes de Brooklyn y Manhattan. Elija su asiento en la azotea del mercado y brinde frente a una de las vistas más estupendas de la ciudad.

Dirección: Empire Stores – 55 Water Street en Brooklyn.

Horario de apertura: diariamente desde las 8 a.m. a las 10 p.m. (cierra a las 11 p.m. los viernes y sábados).

5) Essex Market

El lugar ha estado sirviendo al vecindario del Lower East Side durante más de 100 años, cuando los primeros vendedores traían sus productos para vender en carretillas. En 1940, este mercado informal al aire libre se convirtió en un mercado público cerrado. El paso de las décadas, sin embargo, no le hizo bien al tradicional emprendimiento, que recién en 2019 recuperó el brillo de sus inicios cuando reabrió en su actual domicilio: un espacioso edificio rodeado de paredes de vidrio que, además de permitir el ingreso de mucha luz natural, le da al mercado un aire moderno. Hoy, además de los puestos que venden todo tipo de alimentos, el Essex Market también cuenta con varios bares y restaurantes, entre ellos Shopsin’s General Store, una institución de Nueva York con su menú de más de 900 artículos; Ni Japanese Deli, donde es posible comprar productos de comida tradicional japonesa y disfrutar de platos saludables elaborados con ingredientes locales y de temporada; y Nordic Preserves, Fish & Wildlife Co, que sirve especialidades de Suecia y otros países nórdicos, como arenque curado en casa, marinado en sabores como cítricos y curry picante, y gravlax. En Riverdel, lo más destacado son los quesos veganos artesanales, entre otros productos sin ingredientes animales.

Dirección: 88 Essex Street.

Horario de apertura: Lunes a sábados de 8 a.m. a 8 p.m., y los domingos de 10 a.m. a 6 p.m. Algunas tiendas podrían tener diferentes horarios.

6) Grand Central Dining Concourse

La estación de tren más cinematográfica del mundo -apareció en las películas Armageddon, Madagascar, Midnight Run y ​​Friends with Benefits, entre muchas otras- no es solo un lugar para ir y venir de Nueva York. Se trata de un mercado de comidas repleto de marcas icónicas de la ciudad: Shake Shack (hamburguesas), Magnolia Bakery (cupcakes y otros dulces), Tartinery (café-bar de inspiración francesa) y Luke’s Lobster (rollos de langosta al estilo de Maine), entre docenas de otras opciones en la planta subterránea, gran parte de ella concentrada en un imponente vestíbulo central. Otro punto a destacar es el elegante restaurante de pescados y mariscos Oyster Bar, de un siglo de antigüedad. El menú de Oyster Bar incluye delicias como sopa de almejas, ostras fritas, atún a la parrilla, sándwich de caviar, pasteles de cangrejo y cóctel de camarones, entre muchas otras delicias del mar.

Dirección: 89 E 42nd Street, en la esquina de Park Avenue y junto a una de las atracciones más famosas del momento: el observatorio SUMMIT One Varderbilt.

Horario de apertura: Grand Central se encuentra abierta diariamente de 5:15 a.m. a 2:00 a.m., pero el Dining Concourse y otros restaurantes de la estación tienen distintos horarios. Oyster Bar, por ejemplo, está cerrado los sábados y domingos. Para más información, visite: https://www.grandcentralterminal.com/dining-concourse/.

7) Little Spain Market

Como parte del llamativo complejo Hudson Yards, Little Spain celebra la cocina española. El ambiente es informal, sin pretensiones, pero no se deje engañar: la iniciativa está encabezada por el chef José Andrés, con el apoyo de nada menos que los hermanos estrella Albert y Ferran Adrià. Allí, en seis sectores de comida, tres restaurantes y cuatro bares, dispuestos en más de 3.000 metros cuadrados, el complejo ofrece las más deliciosas tradiciones españolas: tapas, quesos variados, jamones y otros embutidos, paella, gambas súper frescas y pescados, batatas bravas, gazpacho (sopa fría de tomate) y churros con chocolate caliente. También hay un espacio para comprar productos españoles, como aceites de oliva, aceitunas, patés y mucho más.

Dirección: 10 Hudson Yards, en la base del edificio del observatorio The Edge.

Horario de apertura: Abierto todos los días de 11 a.m. a 9 p.m.

8) Le District

Este mercado está dedicado exclusivamente a la aclamada cocina de Francia. En Le District, ubicado dentro del centro comercial Brookfield Place (casi frente al edificio y observatorio One World) las magníficas e innumerables maravillas gastronómicas del país se dividen en dos sectores. Uno es el Market District, con estaciones específicas de pan, queso y embutidos, además de asador, barra de ensaladas, pescadería y carnicería. En la zona denominada Café District, una pastelería y una cafetería sirven crepes, macarons, chocolates, helados, bocadillos y todo tipo de dulces y postres típicos de la tierra de Napoleón. Para una experiencia gastronómica completa, Le District ofrece cuatro restaurantes: la moderna brasserie Liberty y Le Bar y su amplia carta de vinos y cócteles artesanales, ambos con deslumbrantes vistas al río Hudson, así como el Bar a Vin, que sirve vinos del copa de todas las regiones de Francia, acompañada de más de 35 opciones de quesos y embutidos de la casa o platos de carne y pescado del propio mercado. L’Appart, galardonado con una estrella en la Guía Michelin y cuyo ambiente recuerda a un apartamento parisino, ofrece una experiencia de alta cocina. Allí, el chef Antoine Boullay presenta un menú rotativo, utilizando ingredientes que respetan la disponibilidad del mercado y la estacionalidad, asegurando que una cena nunca sea igual a otra.

Dirección: 225 Liberty Street, junto a Brookfield Place mall en Battery Park City, South Manhattan.

Horario de apertura: El mercado abre todos los días desde las 8 a.m. (10 a.m. los sábados y domingos), pero la mayoría de las estaciones de alimentos y bebidas comienzan a las 11 a.m. y cada una tiene un horario de cierre diferente. Los restaurantes también tienen su propio esquema de días y horarios de apertura, por lo que consultar la página web de Le District es esencial para organizar su visita.

9) Eataly

Ciudad con fuerte influencia italiana, no es de extrañar que Nueva York fuera la primera de los Estados Unidos en albergar, en 2010, una sucursal de este mercado que nació en Turín, Italia, en 2007. El éxito fue rotundo y al primer y enorme complejo, con casi 5.000 metros cuadrados y ubicado cerca del icónico Flatiron Building, se unió una segunda unidad, Eataly Downtown, cerca del centro comercial Westfield World Trade Center en el Distrito Financiero. En ambas locaciones, la visita es un sabroso paseo por un sinfín de delicias italianas: pizzas, pastas, risottos, paninis, focaccias, quesos, embutidos, vinos, gelatos, capuchinos y espressos, servidos en espacios y restaurantes divididos por especialidad. En el complejo Flatiron en concreto, se encuentra la cervecería Serra, que ocupa la azotea del edificio y, recordando el ambiente rural chic del sur de Italia, presenta una carta y una decoración completamente renovada cada temporada. El Eataly Downtown, por su parte, cuenta con el Firenze Ristorante Toscano & Bar, con cócteles, aperitivos y platos de inspiración toscana, como la tagliata di manzo, un suculento corte de carne a la parrilla servido con rúcula, chips de queso parmigiano reggiano, y aceite balsámico de oliva de Módena.

Dirección: Eataly Flatiron está localizado en 200 Fifth Avenue, cerca de Flatiron Building y Madison Square Park en Midtown. Eataly Downtown es parte del Westfield World Trade Center mall (101 Liberty Street, 3er piso) en el Distrito Financiero.

Horarios de apertura: Eataly Flatiron está abierto todos los días de 9 a.m. a 10 p.m., mientras que Eataly Downtown está abierto de 8 a.m. a 10 p.m., todos los días. Se recomienda consultar el sitio web para organizar su visita, ya que los restaurantes de ambos complejos tienen diferentes horarios de atención.

10) Urban Hawker

Este desarrollo, inspirado en los tradicionales hawker centres(mercados callejeros) de Singapur, abrió sus puertas en septiembre de 2022 en las inmediaciones de la bulliciosa Times Square, rompiendo la hegemonía de la cocina europea que reinaba entre los recién inaugurados food halls. Hay 17 puestos de comida, 11 de los cuales provienen directamente de Singapur y, además de los platos típicos de este país, también ofrecen delicias de otros pueblos que forman el crisol cultural que forma Singapur: malayos, chinos, indios y peranakans. Ya sea por el aspecto del mercado, la multitud y, por supuesto, la comida que se sirve, el complejo transporta a los visitantes a un auténtico mercado callejero de Singapur, donde las buenas paradas son el singapurense Hainan Jones, para probar el famoso arroz con pollo de Hainan; el filipino Tradisyon, donde el adobo de cerdo (compuesto por una carne asada a la textura perfecta y rociada con una salsa a base de soja y ajo) es una excelente opción; y el malasio Padi D’NYC. En este sector, sus prioridades deben ser el longtong (bolas de arroz servidas en un tazón de cremoso curry de coco, acompañadas de papas, albóndigas de pescado y huevos cocidos), el gulai de pollo y el satay de pollo ahumado. Es todo colorido, sazonado con muchas hierbas y especias, y realmente delicioso.

Dirección: 135 West 50th Street, cerca de Times Square en Midtown.

Horarios de apertura: Lunes a sábado, 10 a.m. a 10 p.m., y domingos de 10 a.m. a 9 p.m.