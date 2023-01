No hay duda que los pasatiempos digitales son una de las maneras de divertirse más elegida por los argentinos. En este sector se incluyen las apuestas deportivas, los juegos de casino en línea, los videojuegos y el streaming de series, entre otras opciones de ocio. Ahora bien, fueron los avances de Internet y los dispositivos móviles los que permitieron un mayor desarrollo de estas tecnologías. En la actualidad, todas ellas siguen innovando para mantener la atención de la audiencia e invitar a otras personas a participar. A continuación, presentamos las tendencias del entretenimiento digital en 2023.

Nuevos mercados en las apuestas deportivas

El fútbol es el deporte que lidera las apuestas deportivas en nuestro país. Esto quedó demostrado en la cantidad de jugadores registrados para hacer pronósticos en el Mundial Catar 2022. Ahora bien, una de las tendencias de este sector para el próximo año es que los usuarios puedan disfrutar nuevos mercados y que estos incluyan a otras disciplinas. Si bien algunas casas de apuestas ofrecen la posibilidad de hacer predicciones en deportes poco conocidos, como el hockey sobre hielo y NASCAR, la idea detrás de esto es que se agreguen más e, incluso, expandir los mercados hacia otras áreas, como la política y los eSports.

Más realismo en los casinos online

Desde que aparecieron los casinos online, revolucionaron por completo el modo de participar de este tipo de entretenimiento. Si bien los juegos de tragamonedas fueron los que más se transformaron dentro de estas plataformas, lo cierto es que toda la experiencia apunta hacia un mayor realismo. Es por eso que se introdujo la modalidad de casino en vivo, que permite jugar en presencia de un crupier real, además de seguir innovando en las ruletas y mesas de cartas que pueden encontrarse allí. El objetivo de los desarrolladores es que los usuarios vivan una experiencia completamente única cada vez que se divierten y que se adentren a las historias que se presentan en los juegos. Por eso, transmitir un mayor realismo es la tendencia de los operadores para el 2023.

Plataformas para jugar videojuegos en streaming

En relación con los videojuegos, una de las máximas tendencias que llegará en 2023 será la creación de plataformas para jugar en streaming. La popularidad de los servicios de suscripción como Netflix llevó a los desarrolladores a incursionar en mercados similares dentro de los propios juegos de video. Si bien ya existen muchos sitios web que facilitan la distribución, este año habrá muchas más opciones para elegir.

Las precuelas de series y películas

Finalmente, la mayor tendencia de las plataformas de streaming de series y películas será la creación de precuelas que cuenten los orígenes de algunas de las historias más conocidas en el mundo del entretenimiento. En tal sentido, House of dragon de Game of Thrones, Andor de Rogue one, The lord of the rings: The rings of power y Gremlins: Secrets of the Mogwai son algunas de las más esperadas.