Test Covid para ingresar a la Ciudad por el Aeropuerto de Ezeiza.

A partir del 15 de diciembre, testeos al llegar al Aeropuerto de Ezeiza

El Gobierno de la Ciudad inicia un plan integral de prevención para testear a quienes ingresan a la ciudad, tanto desde el interior del país como del exterior.

Una parte importante de este protocolo es la instalación de puestos de testeo en Ezeiza, a partir del 15 de diciembre. Para la instalación de los mismos, dispusimos un espacio especial a la salida del sector internacional de la terminal A.

Tené en cuenta que los test son realizados por representantes de la salud dispuestos por el Gobierno de la Ciudad, quienes te brindarán los resultados entre las 12 y 24 horas a través de SMS, mail o comunicación telefónica o través del chat Bot (11 50500147).

El objetivo de esta iniciativa es garantizar el cuidado de turistas internacionales y nacionales, y residentes de la Ciudad. Únicamente se incluye el aislamiento en caso de que el testeo de alguna persona resulte positivo. Así, en principio, los turistas y los residentes que regresen a la Ciudad no deberán realizar cuarentena al arribar.

El protocolo dispuesto por el Gobierno porteño aplica para:

● No residentes que permanezcan al menos un día y lleguen desde más de 150 kilómetros.

● Residentes en la Ciudad que reingresen luego de más de 4 días; todos mayores de 12 años.

Si pertenecés a alguno de estos grupos, debés completar una declaración jurada que podés descargar en: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas.

1) Turistas nacionales y residentes que regresan a la Ciudad por vía aérea a través de Ezeiza deberán:

● Presentar una declaración jurada online.

● Los visitantes nacionales y residentes de la Ciudad (que hayan viajado dentro del país) que lleguen por vía aérea deberán realizar un test de saliva al arribo en Ezeiza.

● Podrán ingresar a la Ciudad sin necesidad de esperar el resultado en los puntos de llegada y solamente deberán aislarse en caso de que el resultado sea positivo o ser contacto estrecho. Tras un trabajo conjunto con todo el sector turístico, en octubre, la Ciudad obtuvo el sello de destino seguro del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC) que garantiza que cumple con todos los protocolos sanitarios y de seguridad para recibir visitantes.

2) Turistas internacionales. Actualmente están habilitados los arribos provenientes de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay exclusivamente por vía aérea. Los turistas de Uruguay pueden ingresar por vía aérea y fluvial. Requisitos:

● Presentar una declaración jurada online.

● Realizar un test en origen con 72 horas de anticipación (requisito del Gobierno Nacional).

● Contar con un seguro médico con cobertura Covid-19.

● Realizar un test de saliva al arribo en Ezeiza o en la estación fluvial. Tras el testeo, los turistas internacionales podrán continuar su viaje y no deberán esperar el resultado en el aeropuerto.

● El test tendrá un valor de $2.500 para el turista internacional.

TURISTAS EXTRANJEROS QUE QUIEREN INGRESAR A LA ARGENTINA

El Gobierno Nacional habilitó el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes. La resolución del Ministerio de Salud y de Dirección Nacional de Migraciones establece quiénes están autorizados:

– Transportistas o tripulantes de cualquier nacionalidad.

– Nacionales y residentes en Argentina, cualquiera sea su lugar de procedencia.

– Extranjeros nacionales de países limítrofes o residentes en ellos que viajen para realizar actividad turística en el país y no requieran de visado consular por su nacionalidad.

– Extranjeros autorizados expresamente por la Dirección Nacional de Migraciones, a desarrollar una actividad comercial o laboral; para cumplir con una misión diplomática; para participar de eventos deportivos; o para su reunificación familiar con argentinos o residentes.

– Extranjeros en tránsito hacia otros países con una permanencia en el aeropuerto internacional menor a 24 horas.

– Extranjeros autorizados que sean parientes o directos de ciudadanos argentinos que ingresen transitoriamente al país por razones de necesidad y no requieran visado en virtud de acuerdos bilaterales o medidas unilaterales que eximan de dicho requisito.

– Todos los turistas que visiten la Ciudad de Buenos Aires deberán completar una declaración jurada previo al arribo. La misma se descarga de la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, a partir del 15 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Ezeiza deberán realizarse un test de saliva, será cubierto por la obra social o prepaga que posea, gratuito para personas con discapacidad, jubilados y personas que reciban asistencia estatal y los menores de 12 años estarán exentos de realizarlo. Sólo tendrán costo para quienes residan en otros países. El resultado estará disponible dentro de las 12 y 14 horas y se informará mediante mensaje de texto, mail o comunicación telefónica y solamente deberán aguardarlo aislados en el domicilio.

También te detallamos la documentación que te requerirá la línea aérea:

– Certificado de nacimiento, matrimonio o convivencia debidamente apostillado o legalizado, según corresponda, que compruebe le vínculo directo con un ciudadano argentino.

– Copia del documento nacional argentino del familiar a quien visita.

– Reserva de pasajes.

– Nota de solicitud donde explique la vista, fecha de partida y regreso, entre otros datos.

– Declaración jurada electrónica, todos los viajeros deberán presentarla para iniciar su viaje en territorio nacional, hasta 48 horas antes del inicio del viaje o si lo hacen por sus propios medios o de su embarque si viajan en un transporte internacional de pasajeros.

– Prueba de diagnóstico de PCR con al menos 72 horas de antelación al arribo con resultado negativo y adjuntarla a la declaración jurada.

– Seguro Covid que cuente con cobertura en todo el territorio nacional incluida la internación y en caso de aislamiento no tenga exclusiones o limitaciones en toda la estadía.

Quiénes están exceptuados:

-Transportistas y tripulantes nacionales y extranjeros en tránsito hacia otros países con una permanecía menor a 24 horas en aeropuertos nacionales.

– Personas que hayan tenido Covid – 19 durante los 90 días previos al viaje confirmada por laboratorio no necesitaran presentar prueba de PCR.

Queremos que cuando ingreses a nuestros aeropuertos te sientas seguro y protegido. Por eso implementamos protocolos para cuidarte y que tu experiencia de viaje sea única:

– Reaseguramos el distanciamiento social dentro de las terminales con señalética en pisos, cartelería y asientos.

– Aplicamos el uso obligatorio de tapa bocas.

– Tomamos la temperatura en los ingresos de las terminales A y C a todos los usuarios.

– Desinfectamos continuamente los puntos de alto contacto (picaportes, pasamanos, carros portaequipajes, terminales de autoservicio, entre otros).

– Capacitamos sobre medidas de prevención a todos los trabajadores de la empresa.

– Instalamos acrílicos protectores en las áreas de check- in y puertas de embarque.

– Mantenemos diariamente la provisión de alcohol en gel de todos los dispensers colocados e incorporamos más de 25 Estaciones de Higiene automáticas a lo largo de las terminales. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sector de check in, que tiene una capacidad limitada, tendrá la opción de continuar las filas en el exterior para seguir garantizando el distanciamiento recomendado en una zona bajo techo, manteniendo las distancias recomendadas.

– Para quienes deban aguardar el ingreso, habrá pantallas informativas que replicarán las internas – que indicarán los respectivos check in que corresponda a cada vuelo y cada fila-, puestos de Self-Check in y un área de asientos para personas con prioridad.

– Hay una nueva oferta gastronómica con Food Trucks en el corredor peatonal en el exterior de la terminal A.

Los pasajeros una vez que ingresen a las terminales no podrán volver a salir, por lo que la despedida de sus familiares se debe realizar fuera de los edificios.

Qué actividades podés realizar en la Ciudad

Cumpliendo con los protocolos establecidos para cada actividad, en Buenos Aires ya podés:

> Asisitir a galerías de arte y museos, con reserva online*

> Deleitarte con gastronomía al aire libre, en patios gastronómicos o en interiores, con reserva previa y solo con platos a la carta.

> Recorrer y comprar en ferias artesanales.

> Hacer compras en shoppings, circuitos comerciales a cielo abierto y en locales de indumentaria y calzado.

> Alojarte en hoteles.

> Realizar paseos al aire libre. ¡Te invitamos a descubrir los nuevos circuitos de Turismo en Barrios!

> Asistir a visitas guiadas al aire libre.

*Consultar disponibilidad en los canales digitales de cada atractivo.

Prevención y sugerencias

> Usá siempre el tapabocas.

> Mantené la distancia mínima de 2 m con otras personas.

> Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol en gel.

> Evitá tocarte la cara con las manos.

> Al toser, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado.

> Desinfectá las superficies de contacto frecuente.

> Privilegiá el uso de medios de pago digitales.

> Evitá los lugares cerrados y mal ventilados, limitá el tiempo y la cantidad de personas que concurren.

> Mantené reuniones sociales en espacios abiertos.

¿Cuáles son los síntomas?

> Fiebre mayor a 37.5°C.

> Tos seca continua.

> Cefalea.

> Dolor de garganta.

> Dificultad para respirar.

> Pérdida de olfato y/o gusto.

> Diarrea y/o vómitos.

Para mayor información, ingresá a: buenosaires.gob.ar/coronavirus

