Un artículo publicado este lunes en el portal The Conversation detalló que, según diversos estudios, el videojuego de rompecabezas Tetris podría ser útil en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT). La investigación fue llevada a cabo por dos investigadores de la Universidad Charles Darwin (Australia).

El TEPT es una afección de salud mental que puede desarrollarse después de que un individuo experimenta o presencia un evento traumático. Se caracteriza por reviviscencias, escenas retrospectivas y pesadillas relacionadas con el hecho traumático, así como angustia grave y pensamientos incontrolables sobre el suceso.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas del TEPT pueden durar varias semanas y pueden resultar en una discapacidad funcional en la persona afectada, lo que subraya la importancia de un tratamiento psicológico efectivo.

La posibilidad de utilizar el Tetris para tratar el TEPT fue propuesta por primera vez en 2009. En ese momento, se afirmó que el videojuego, creado en 1985 por el programador soviético Alexéi Pajitnov, ayudaba a reducir el número de recuerdos intrusivos, un síntoma característico del TEPT.

Se consideró que la naturaleza visoespacial del Tetris interfería con la capacidad de almacenamiento de la memoria perceptiva y sensorial del evento traumático, ya que ambos procesos compiten por recursos limitados de la memoria visual. Otros estudios sugirieron que el videojuego podría emplearse durante sesiones psicológicas para reactivar los recuerdos de traumas pasados, reduciendo así las intrusiones y la angustia.

Experimentos adicionales demostraron que jugar al Tetris durante unos 20 minutos dentro de las horas posteriores a un evento traumático podría reducir los recuerdos intrusivos durante un período de siete años.

Aunque el Tetris podría ser una solución de bajo costo y bajo riesgo para prevenir el TEPT en personas expuestas a eventos traumáticos, los investigadores de la Universidad Charles Darwin explicaron que se necesitan más experimentos con un mayor número de participantes para validar los efectos terapéuticos del videojuego. Además, advirtieron que el Tetris no debe considerarse como una solución universal para tratar el TEPT, ya que los recuerdos intrusivos no pueden eliminarse únicamente mediante el juego. También señalaron que esta enfermedad presenta otros síntomas que no mejorarían con el uso del Tetris, concluyendo que quienes experimenten síntomas de TEPT probablemente necesiten ayuda profesional.

TETRIS

El Tetris es un videojuego de rompecabezas creado por el diseñador de videojuegos y programador ruso Alexey Pajitnov. Fue lanzado por primera vez en 1984 y se ha convertido en uno de los juegos más populares y reconocidos en la historia de los videojuegos.

El objetivo del Tetris es simple: organizar y apilar bloques de diferentes formas (llamados tetrominós) que caen desde la parte superior de la pantalla de manera que formen líneas completas horizontales sin espacios. Cuando se completa una línea, desaparece, y cualquier línea que esté por encima de la línea desaparecida caerá hacia abajo, creando potencialmente nuevas oportunidades para completar más líneas. El juego termina cuando los bloques se acumulan hasta la parte superior de la pantalla y ya no hay espacio para que caigan nuevos bloques.

Para jugar y ganar en Tetris, es importante mantener la pantalla lo más despejada posible, eliminando líneas completas siempre que sea posible y evitando dejar espacios abiertos. Esto requiere una combinación de planificación estratégica y reflejos rápidos, ya que los bloques caen cada vez más rápido a medida que avanza el juego.

Algunas estrategias útiles para jugar y ganar en Tetris incluyen:

Construir hacia los lados: En lugar de acumular bloques en el centro de la pantalla, intenta construir hacia los lados para crear espacio para futuros bloques.

Crear huecos estratégicos: A veces, puede ser útil dejar espacios abiertos en la pila de bloques para encajar piezas difíciles más adelante.

Utilizar las rotaciones: Aprende a rotar y colocar los bloques de diferentes formas para encajarlos en espacios estrechos y crear líneas completas.

Mantener la calma: Tetris puede volverse frenético a medida que avanza, pero mantener la calma y la concentración puede ayudarte a tomar decisiones más efectivas y evitar errores costosos.

Practicar: Como con cualquier juego, la práctica es fundamental. Cuanto más juegues, más familiarizado estarás con las mecánicas del juego y más hábil te volverás en la resolución de rompecabezas.

Ganar en Tetris generalmente implica mantenerse en juego el mayor tiempo posible, acumulando la mayor cantidad de puntos posible al completar líneas y niveles. Sin embargo, dado que Tetris es un juego sin un final definido, el objetivo principal suele ser superar tu mejor puntuación personal o competir con otros jugadores para obtener la puntuación más alta.