«The Fabelmans», la autobiografía de Steven Spielberg, ganó el principal Globo de Oro

«The Fabelmans», la autobiografía de Spielberg, ganó el principal Globo de Oro

«The Fabelmans», el drama autobiográfico del célebre cineasta estadounidense Steven Spielberg, se quedó con el Globo de Oro a la Mejor película, en una ceremonia en la que «Argentina, 1985» ganó el premio del rubro extranjero y que tuvo también un triunfo de «House of the Dragon», la precuela de la serie «Game of Thrones».

Los galardones que premian a lo mejor de la televisión y el cine de Estados Unidos, entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, tuvieron en su 80° edición la mayor cantidad de distinciones para la cinta del irlandés Martin McDonagh «The Banshees of Inisherin», que se impuso en la categoría de Mejor musical o comedia, guion (McDonagh) y en la terna de actuación masculina (Colin Farrell).

La ceremonia, que se desarrolló en el Beverly Hilton de Los Angeles, tenía la particularidad de estar en el centro de la escena luego del boicot generalizado de la industria en la edición anterior, que se quedó sin televisación y fue sin invitados, prensa acreditada ni alfombra roja a partir de los reclamos por mayor diversidad racial en la composición de los jurados.

Esta vez con la habitual transmisión de la NBC, el anfitrión del evento, el comediante Jerrod Carmichael, rompió el hielo diciendo: «Les diré por qué estoy aquí: por ser negro. Los Globos de Oro no salieron al aire el año pasado. No voy a decir que eran una organización racista, pero no tenían un solo miembro negro hasta que George Floyd murió, así que hagan con esa información lo que les parezca».

Por otra parte, Spielberg ganó también como Mejor director por su película, su tercer Globo de Oro entre 20 nominaciones.

La australiana Cate Blanchett se llevó su cuarto Globo de Oro por su actuación en «Tár», mientras que la china Michelle Yeoh ganó también por su rol protagónico por «Todo en todas partes al mismo tiempo», y Austin Butler se impuso en su rubro por su destacada interpretación en «Elvis», de Baz Luhrmann.

En tanto, el reconocido director mexicano Guillermo del Toro ganó con su cinta animada «Pinocho» y las series premiadas resultaron «House of the Dragon» y la comedia «Abbott Elementary».

Otra de las mejores producciones del año pasado fue premiada en su rubro de miniserie: la segunda temporada de la antológica «The White Lotus», de Mike White, que también tuvo premio para Jennifer Coolidge como actriz secundaria.

Los otros premios para actuaciones femeninas fueron para Zendaya por su rol en la serie de HBO «Euphoria», Amanda Seyfried por «The Dropout» y Julia Garner se llevó su primer Globo de Oro por la temporada final de «Ozark».