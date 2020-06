En el articulo, los investigadores decían que tras realizar una revisión de las historias clínicas de pacientes, «no pudimos confirmar un beneficio de hidroxicloroquina o cloroquina, cuando se usa solo o con un macrólido, en los resultados hospitalarios de COVID-19».

La prestigiosa revista científica The Lancet anunció que retirará el artículo publicado el 22 de mayo pasado que concluía que no había evidencia de la eficacia de la hirdoxicloroquina para la Covid-19 y que los pacientes que habían recibido esa droga habían sobrevivido menos, lo que llevó a la OMS a suspender por unos días ese medicamento entre los que se están probando en estudios.

«Después de la publicación de nuestro artículo surgieron varias preocupaciones respecto a la veracidad de los datos y análisis realizados por Surgisphere Corporation, y su fundador y nuestro coautor, Sapan Desai», comenzó la nota de retractación de The Lancet.

Los editores señalaron que la publicación lanzó una revisión independiente, con el consentimiento de Surgisphere Corporation, para evaluar el origen de la base de datos que se utilizó para el artículo, pero que esta auditoría no pudo llevarse a cabo porque no se podían entregar los datos de los pacientes por un tema de confidencialidad.

«Siempre aspiramos a realizar nuestra investigación de acuerdo con las más altas pautas éticas y profesionales. Nosotros nunca podemos olvidar la responsabilidad que tenemos como investigadores. Debido a este desafortunado desarrollo, los autores solicitan que se retire el artículo», indicó la sintética nota.

The Lancet has published a Correction to the paper by Mehra et al https://t.co/uohgN6Ev3H The results and conclusions remain unchanged. The Lancet encourages scientific debate and will publish responses to the study, along with a response from the authors, in the journal pic.twitter.com/9rL2YsTsfd

— The Lancet (@TheLancet) May 29, 2020