Tinelli le pegó al Ministro Sica dijo ayer “no encontramos todavía causas de preocupación con respecto al tipo de cambio”

“Ministro, con mucho respeto, le digo que la gran mayoría de la gente está preocupadísima. Es imposible producir en nuestro país, generar empleo, atraer inversores, lograr que aumente el consumo. Se dispara el dólar, las tasas por las nubes, sin crédito.ESTAMOS MUY PREOCUPADOS.”

Recordemos que ayer, después de una reunión de Gabinete, durante la cual el dólar retomó su senda alcista y se acercaba a los 43,50 pesos con los que cerró la jornada, el ministro Dante Sica fue el encargado de enfrentar las preguntas de los periodistas. A pesar de que el vocero negó que se haya hablado en la reunión de la escapada del dólar, la atención de los interrogadores estaba puesta allí. Por lo que Sica no pudo esquivar más los cuestionamientos e intentó llevar tranquilidad. “Tuvimos dos días feriados, algunos movimientos externos, no encontramos todavía causas de preocupación con respecto al tipo de cambio. Tenemos una política cambiaria definida, con los márgenes de intervención del Banco Central. Desde ese punto de vista no estamos viendo inconvenientes”, aseguró el ministro.

Se estima impacto en combustibles y tarifas. Cuando aún no se había terminado de trasladar a precios la devaluación de 2018, se suma un nuevo salto del tipo de cambio. El BCRA aspiró $ 130.000 millones en los últimos tres días.

¿El que apuesta al dolar pierde?