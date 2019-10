Tips para tener un perfil más atractivo en Tinder.

Compartí :-) .







¿Decidiste abrir un perfil en Tinder para conocer nuevas personas, pero dudas si lo completaste lo suficiente para llamar la atención de tus potenciales matches? Hay algunos detalles sencillos a tener en cuenta a la hora de diseñar el perfil en Tinder y mejorar tu experiencia en la aplicación de citas.

A continuación, te compartimos los consejos de la socióloga de Tinder, la Dra. Jéssica Carbino, para tener un perfil más llamativo en Tinder:

Según Carbino, “las personas buscan diferentes señales y pistas cuando analizan las fotografías del perfil”. En este sentido, la imagen de perfil es muy importante.

· No uses sombrero porque cubre tu rostro, tampoco uses lentes de sol, ya que ocultarás tu mirada.

· No utilices colores neutros. Tinder sugiere que uses algo brillante para llamar la atención. También intenta usar una prenda formal en al menos una de tus imágenes.

· Las personas tienden a responder a fotos con animales o de algún viaje.

· Siempre sonríe porque las personas que sonríen son consideradas amables y accesibles.

Con respecto a lograr conversaciones más duraderas, Carbino sugiere que rompas el hielo agregando preguntas a tu perfil, como por ejemplo: ¿Cuál es tu destino de viaje favorito? De esta forma, proporcionas temas para la conversación.

Por último, la Dra. Carbino agrega: “cada vez más personas utilizan Tinder y plataformas de citas y hoy puedes ver a tus amigos, a tu familia y otros conocidos que no solo usan aplicaciones de citas online sino que también tienen éxito en esto”.

Desde su creación hasta la fecha ocurrieron más de 11 mil millones de conexiones en Tinder. La plataforma de citas se usa en 196 países y por día se realizan 26 millones de matches.

Ahora no tienes excusa para no crear o mejorar tu perfil de Tinder. Pon en práctica estos tips y comienza a buscar a esa persona especial.