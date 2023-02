Las calzas siguen vigentes y cada vez observamos más variedad y modelos disponibles.

Tips para usar calzas

Texturas, brillos y colores

Las calzas con brillos, engomadas y las de textura más bien gruesa son ideales para destacar las caderas y las piernas. Estas características tienden a visualmente agrandar la parte del cuerpo que cubren, por lo que debemos tener en cuenta si estamos a gusto con llevar todas las miradas a esta zona y si nos sirve según nuestro tipo de cuerpo. Por ejemplo, si somos más anchas en los hombros y de caderas angostas, esta combinación será muy sentadora, mientras que para el caso contrario, convendrá que las calzas no sean tan llamativas.

Lo ideal es combinarlas con una prenda superior que no tenga brillos ni sea demasiado llamativa, para no quitarle protagonismo a las calzas.

Las calzas más recomendables, en cuanto a la versatilidad que nos permiten, son las negras opacas, que podemos adaptar incluso a distintos ámbitos y momentos del día.

¿Lisas o estampadas?

Con el estampado, tenemos que considerar no sólo que llama la atención y tiende a dar protagonismo a esta parte del cuerpo, por lo que nuevamente, hay que tener en cuenta qué tipo de cuerpo tenemos.

Además, el tamaño del estampado deberá ser acorde a nuestra contextura. Si medimos hasta 1,60 mts, la calza debería tener un estampado pequeño, si la altura es entre 1,61 y 1,70 mts, el estampado mediano es ideal y si superamos 1,71 mts, un estampado grande será la mejor opción.

Contexto

En general, las calzas se suelen asociar con ámbitos menos formales, más creativos y no tan estructurados. Por este motivo, más allá de elegir las más sentadoras según nuestro estilo y nuestro tipo de cuerpo, es importante tener en cuenta dónde usaremos esta prenda para que nos permita optimizar la imagen y que el look que los demás perciban no actúe en detrimento de la percepción que tengan de nosotras.

Cómo combinarlas

Las combinaciones son múltiples, acompañadas de minifaldas, shorts, vestidos cortos y remeras largas.

Si las acompañamos de prendas superiores más largas, se recomienda que éstas terminen como máximo a mitad de muslo y no más allá de esta zona porque el efecto visual que tendrá es el de acortar demasiado las prendas y alargar el torso, por lo que no contribuye a una imagen equilibrada.

También debemos considerar que las calzas son de distinto largo, las que más estilizan la zona de las piernas son las más largas.

Podemos complementarlas con chatitas, botinetas y con tacos, dependiendo del momento del día.