Todo lo que necesitas para un maratón gaming

Compartí :-) .







Agua, café, proteínas, un clima perfecto, la mejor tecnología y un grupo de amigos

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019.- Estar toda la noche despiertos suele ser un sacrificio mayor. Sin embargo, para los fanáticos de los videojuegos los maratones gaming son un verdadero placer: la adrenalina se dispara, el compañerismo aflora y la tensión corta el aire. ¿Cómo llevar mejor la larga madrugada y no morir en el intento? Ya lo sabemos, cuando los chicos se reúnen a jugar, el tiempo desaparece, entonces vale la pena saber algunos consejos que les ayudarán a ir tras el próximo maratón.

¡Cuidado con la cena! Si hemos cenado más de la cuenta no podremos evitar la modorra que nos impedirá estar despiertos y alertas toda la noche. Por tanto, el mejor consejo es optar por una cena ligera que incluya proteínas y pocos carbohidratos.

¿Qué comer durante mi maratón gaming? Según los especialistas, no es necesaria otra comida completa durante la noche ya que nuestros cuerpos tienen reservas para eventos como estos. Lo recomendable es tener alguna cosita rica en proteínas, frutos secos y semillas.

¡Que no falte el agua! Prepárate para la gran jornada gaming tomando agua. La deshidratación puede hacerte sentir con sueño y cansado.

¿Cafeína? ¡Por supuesto!: Un clásico. El café o cualquier otra bebida con cafeína te pueden ofrecer el impulso que necesitas. El café tarda unos 15 minutos o media hora en surgir efecto, pero los beneficios pueden durar unas 3 o 4 horas. Recuerda que la cafeína reduce los efectos de la adenosina, una sustancia química producida por los seres humanos que nos hace sentir cansados.

Buscá la temperatura ideal. Confiá en la tecnología que sea capaz de crear ambientes perfectos, de equipos capaces de crear el clima que te haga sentir cómodo. Porque, ¿quién logra ganar una partida con frío o calor extremo?

Tecnología a tu favor. Si es hora de cambiar tu equipo, buscá uno que te ayude a ganar de todas las maneras. Por ejemplo, además de los amplios ángulos de visión de sus monitores, Acer incluye Acer VisionCare que llega con Flickerless, BluelightShield, ComfyView y tecnologías de baja atenuación que pueden ayudar a reducir la fatiga ocular durante largos períodos de juego.

¡Que no falte la compañía! ¿Por qué solo y no bien acompañado? Los largos maratones gaming se disfrutan mucho más en grupo. Con los amigos sentirás menos el cansancio y estarás bien predispuesto para la acción.

https://prismgrp.box.com/s/tfcstmiup3gr9hlgn61ajastpse14pr5

Acerca de Acer

Fundada en 1976, Acer es ahora una de las principales empresas de TIC del mundo y tiene presencia en más de 160 países. A medida que Acer mira hacia el futuro, se centra en permitir un mundo en el que el hardware, el software y los servicios se fusionen entre sí para abrir nuevas posibilidades tanto para los consumidores como para las empresas. De las tecnologías orientadas al servicio a la Internet de las cosas al juego y la realidad virtual, los más de 7.000 empleados de Acer se dedican a la investigación, diseño, marketing, venta y soporte de productos y soluciones que rompen las barreras entre la gente y la tecnología. Visite www.acer.com para obtener más información.

© 2017 Acer Inc. Todos los derechos reservados. Acer y el logotipo de Acer son marcas registradas de Acer Inc. Otras marcas comerciales, marcas registradas y / o marcas de servicio, indicadas o no, son propiedad de sus respectivos propietarios. Todas las ofertas están sujetas a cambios sin previo aviso o obligación y pueden no estar disponibles a través de todos los canales de ventas. Los precios indicados son precios sugeridos por el fabricante y pueden variar según la ubicación. Impuesto de ventas aplicable adicional.