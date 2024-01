Tom Cruise se asocia a Warner Bros. para producir y protagonizar nuevas películas

El famoso actor estadounidense Tom Cruise, quien venía trabajando con Paramount en sagas como “Top Gun” y “Misión: Imposible”, firmó un acuerdo con el estudio Warner Bros. Discovery, para desarrollar y producir películas a partir de este año.

“Estas películas serán una mezcla de producciones originales y franquicias y estarán protagonizadas por Cruise», dijo la compañía en un comunicado difundido hoy.

Como parte de lo que se anuncia como una nueva “asociación estratégica”, el astro de Hollywood y su productora tendrán oficinas en las instalaciones de la compañía en Burbank (Los Ángeles, Estados Unidos)

Cruise sorprendió al mundo del cine al anunciar que dejará de trabajar con Paramount, el estudio con el que mantenía una estrecha relación desde hace décadas.

Los copresidentes y codirectores ejecutivos de Warner Bros desde 2022, Michael De Luca y Pam Abdy, expresaron su entusiasmo por la nueva alianza y dijeron que “esperan dar vida a más de su genio en la pantalla en los próximos años ”.

«Estamos encantados de trabajar con Tom, una leyenda absoluta de la industria cinematográfica (…) Nuestra visión, desde el primer día, ha sido reconstruir este icónico estudio a la altura de sus días de gloria»,

El actor, por su parte, agradeció la confianza y el apoyo del estudio y dijo que está “ansioso por explorar nuevas oportunidades y desafíos” en su profesión.

La salida de Cruise de Paramount supone un duro golpe para el estudio, que perderá a uno de sus principales activos; sin embargo, la compañía ya está buscando reemplazar al actor con otras estrellas de renombre.

Además, Paramount seguirá explotando las franquicias que ya tiene en su catálogo, como “Transformers”, “Star Trek”, “Indiana Jones” y “Avatar”. También apostará por el streaming con su plataforma Paramount+, que ofrecerá contenidos exclusivos y originales para competir con Netflix, Disney+ y HBO Max.

Tom Cruise

Actividad artística

Tom Cruise es uno de los actores más exitosos de Hollywood, con una carrera que ha abarcado más de cuatro décadas. Ha protagonizado una amplia gama de películas, desde comedias y dramas hasta películas de acción y ciencia ficción. Sus papeles más memorables incluyen a Joel Goodson en Risky Business (1983), Pete «Maverick» Mitchell en Top Gun (1986), Raymond Babbitt en Rain Man (1988), Jerry Maguire en Jerry Maguire (1996), Ethan Hunt en la franquicia Mission: Impossible (1996-presente), y Jack Reacher en la franquicia Jack Reacher (2012-presente).

Cruise ha ganado tres premios Globo de Oro, un premio Saturn y una Palma de Oro honoraria, y ha sido nominado a cuatro premios de la Academia. Es considerado un icono de Hollywood y uno de los actores más rentables de todos los tiempos.

Actividad política

Cruise es un miembro activo de la Iglesia de la Cienciología. Ha sido un defensor vocal de la iglesia y ha criticado a los críticos de la misma. En 2005, Cruise fue criticado por sus declaraciones sobre la psiquiatría, que algunos consideraron peligrosas y dañinas.

Actividad social

Cruise es un defensor de varias causas sociales, incluidas la educación, la salud mental y los derechos de los niños. Es un patrocinador de la fundación Make-A-Wish, que concede deseos a niños con enfermedades terminales. También es un partidario de la Fundación Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que trabaja para combatir el SIDA en niños.

Películas destacadas

Risky Business (1983)

Top Gun (1986)

The Color of Money (1986)

Rain Man (1988)

Born on the Fourth of July (1989)

A Few Good Men (1992)

The Firm (1993)

Jerry Maguire (1996)

Mission: Impossible (1996)

Eyes Wide Shut (1999)

Minority Report (2002)

Collateral (2004)

War of the Worlds (2005)

Mission: Impossible III (2006)

Valkyrie (2008)

Edge of Tomorrow (2014)

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

Jack Reacher: Never Go Back (2016)

American Made (2017)

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Top Gun: Maverick (2022)

Teatro

Endless Love (1981)

The Elephant Man (1982)

A Few Good Men (1989)

The Glass Menagerie (2005)

One Flew Over the Cuckoo’s Nest (2006)