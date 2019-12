¿Tomar agua sola te aburre? Acá te damos ideas para disfrazarla

Compartí :-) .







En verano elevamos el consumo de agua. Claro, tenemos que cuidarnos de no deshidratarnos. Y nada mejor que reponer lo más naturalmente posible los líquidos de nuestro cuerpo para ayudarlo a limpiarse y a vigorizarse, verdad? Pero a veces nos despertamos con toda la intención de tomar y tomar y tomar pero el agua misma nos aburre. Entonces, en el mejor de los casos, cambiamos por café, gaseosas, leche, jugos… pero es lo mismo? A decir verdad, si bien son sustitutos, no es lo mismo tomar agua que otras bebidas, porque estas últimas tienen algún o algunos ingredientes adicionales que a veces quitan calidad a la hidratación. Así que les pasamos algunos tips fáciles para tener siempre disponible agua rica y apetecible, para asegurarnos de consumir los dos litros diarios por persona.

Lo mejor es prepararlas par de horas antes de consumirlas, así se va atemperando el gusto y las propiedades.Te hacés distintas jarras y las guardás en la heladera; al fin del día deberías tenerlas todas vacías! Vamos por las recetas:

Agua con limón y menta: Exprimí medio limón y ponele su jugo colado con 3 o 4 hojas de menta fresca en una jarra con un litro con agua. Si te gusta, agregale un poquito de su cáscara rallada o cortada en fetas finas. Eso sí, lavalo bien antes por fuera!

Agua con naranja y romero: Ponele el jugo colado de una naranja recién exprimida a un litro de agua. Agregale una ramita de romero fresco y, si te gusta, ralladura de naranja o trocitos de su cáscara limpia.

Agua de manzanas y canela: Si te hacés una compota, rallás una manzana o la comés sin cáscara, aprovechá su piel para hacer esta rica agua: hervilas en un litro y cuarto de agua con una cucharada de stevia, unas gotas de limón y una rama de canela. Colá esta infusión y guardala para tomar bien fresca!

Agua de duraznos y tomillo: igual que con las manzanas, aprovechá la cáscara de varios duraznos hirviéndolas en un litro y cuarto de agua con un poquito de stevia. Colalas y agregale una ramita de tomillo cuando la ponés en la heladera.

Agua de peras anisada: Peras al vino, peras en compota, peras que no quiero comer enteras. Herví unos trozos de pera, o la cáscara de 2 peras, con un anís estrellado y stevia a gusto en un litro y cuarto de agua. Colá y enfriá antes de disfrutarla.

Agua de frutillas: Saborizá tu agua con trozos de frutillas frescas. Si te animás, agregale unas hojas de menta y un poquito de ralladura de naranja.

Agua de sandía: Poné en una licuadora o procesadora la mitad de sandía y la mitad de agua. Procesá hasta que se haga líquido y saborizala con menta. Bien fresca!

Multifruta fresca: A veces sobra fruta grande en la heladera. Poné un trozo pequeño de melón, otro de piña, par de frutillas, par de gajos pelados de naranja o pomelo rosado o mandarina.

¿Tenés tu propia receta de agua? Contanos. Escribinos aviandasdelaolla@gmail.com y mandanos una foto, así la publicamos!

Por Andrea Jatar, creadora de Viandas a la Olla, www.viandasdelaolla.com.