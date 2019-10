¿Cómo vestirse en para ir a la oficina?

Compartí :-) .







Cómo vestirse en verano para ir a la oficina

La imagen es nuestra carta de presentación frente al mundo, se percibe

con los sentidos y está compuesta por una sumatoria de variables:

vestimenta, accesorios, peinado, maquillaje, comportamiento,

comunicación no verbal, personalidad y atributos físicos.

La imagen es subjetiva porque cada uno de nosotros, en base a lo que

observa y percibe de otra persona, formará una imagen. Esta imagen no

es estática sino todo lo contrario: volver a ver a la persona puede

reforzar o modificar la primera impresión que nos dio. De ahí la

importancia de lograr una imagen óptima y mantenerla en el tiempo.

Es cierto que las prendas en verano buscan mayor comodidad y tienen

menos rigidez que las invernales pero debemos procurar una imagen

adecuada siempre que estemos trabajando; podés estar cómoda y lucir

bien en vez de priorizar la comodidad con prendas y accesorios que no

son los ideales para el ámbito laboral.

Para mantener la imagen positiva en el trabajo durante estos meses de

verano, te sugiero tener en cuenta lo siguiente:

Tu vestimenta, accesorios y make-up deberán reflejar coherencia con el

ámbito en el que estés. Si trabajás en un ambiente que no es creativo,

la indumentaria, los accesorios y el maquillaje deberán ser más bien

sobrios para no desentonar con el ámbito en el que estás,

especialmente si tratás con clientes ya que sos para ellos, la imagen

de la empresa.

No se trata de dejar de lado tu propio estilo y tu personalidad: aún

si este tipo de vestimenta no es lo que naturalmente usarías por el

tipo de prenda o los colores, tenés la opción de plasmar quién sos y

cuáles son tus gustos a través de accesorios como collares, aros,

pulseras, anillos, carteras, zapatos y pashminas. Para la oficina

quizás no sea lo mejor usar demasiadas prendas rosas porque puede

sugerir cierta fragilidad pero si es tu color favorito, podés

incorporarlo todos los días a través de estos accesorios e incluso en

tu make-up.

La indumentaria tiene que favorecer tu tipo de cuerpo en todo momento.

Si tus hombros son más anchos que tus caderas, un buen truco es usar

estampados y colores más claros para las prendas inferiores. Evitá

prendas sugerentes, sean muy apretadas, con escotes pronunciados o que

muestren mucha piel porque puede generar en los otros una percepción

equivocada: estás ahí por tus capacidades y obviamente podés estar

arreglada y dedicarte a tu imagen pero tenemos que tener cuidado con

que los demás perciban que por nuestro físico y no por nuestras

aptitudes estamos en ese puesto.

Los accesorios son tus aliados para resaltar partes del cuerpo que te

gusten porque siempre llaman la atención y desvían la mirada hacia

donde estén. Si te gustan tus manos, las pulseras y anillos serán

excelentes aliados. Tené en cuenta que menos es más ya que queremos

estar arregladas pero sin distraer la atención, por sobre todas las

cosas, de nuestras capacidades para el puesto de trabajo en cuestión.

También te permiten dar versatilidad a prendas más básicas para no

caer en el típico “no tengo nada que ponerme, ya usé todo para ir a

trabajar”. Una pollera evasé con una blusa o camisa clara pueden ser

la base de tu outfit y cambiar drásticamente si en una ocasión lo

complementás con un cinturón ancho y en otra con un collar en tonos

que te favorezcan.

Podés elongar tu figura con un look monocromático y no hace falta caer

en el típico negro sino que podés vestirte en la gama de los azules o

de los tonos tierra por ejemplo. Otra sugerencia es incorporar alguna

prenda en color nude, bien liviana para esta época del año y super

elegante.

Por último, sugiero prestar atención a cómo interactuás con los demás

porque el comportamiento se percibe más que las palabras mismas: si no

soportás a algún compañero de trabajo o incluso a tu jefe, por más de

que no lo digas verbalmente, quizás tu cuerpo lo manifiesta y esto se

percibe. Los superiores están atentos a cómo nos desenvolvemos en las

tareas del trabajo pero también a nuestra personalidad, a si somos

amables u hostiles con nuestros colegas por lo que no es un factor

menor.

Laura Malpeli de Jordaan

Asesora de imagen certificada por Colour me Beautiful

Creadora de Styletto Image Studio

www.styletto.com.ar

