Transformación digital de la industria minera: explorando nuevas fronteras

Por Damián Szulman, director Seidor (www.seidor.com).

A lo largo de toda su historia reciente, la industria minera enfrenta diversos desafíos de negocios que no están presentes en otros segmentos o, al menos, no con la fuerza con que se presentan aquí. Desde la inestabilidad de los precios de los metales hasta las crecientes presiones regulatorias, desde un mercado en consolidación hasta el cuidado extremo para no caer en los riesgos ambientales inherentes a las mismas operaciones. La innovación emerge no solo como una alternativa, sino como una necesidad para las empresas del sector que quieran mantenerse competitivas.

Desde el punto de vista de las herramientas de gestión, necesita soluciones específicas para la industria, que cubran las peculiaridades de los procesos de exploración, explotación y extracción, la gestión de cadenas de valor particularmente complejas, las diferentes etapas de procesamiento (fundición, refinado)…

¿Qué características mínimas básicas son esperables en estas soluciones?:

– Que cubran los procesos de punta a punta, eliminando los silos, un viejo problema para las empresas del segmento.

– Que sean capaces de maximizar el retorno de los activos y del capital.

– Que aseguren la continuidad operacional.

– Que optimicen la gestión de riesgo financiero.

– Que gestionen los contratos.

– Que garanticen el cumplimiento de las normas.

– Que maximicen las actividades de campo.

– Que favorezcan el desarrollo del capital humano.

– Que utilicen los últimos avances en innovación (analítica de datos para optimizar el proceso de exploración, movilidad para llevar la información que haga falta al campo en el momento oportuno, inteligencia artificial para generar procesos de autoaprendizaje en materia exploratoria, entre otros).

La lista es arbitraria y necesariamente incompleta: cada minera debe realizar un autoexamen, verificar en que estadio de madurez del proceso de transformación digital se encuentra (puede realizar un diagnóstico online aquí) y apostar a utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para, al igual que como hace en sus instalaciones, extraer la máxima riqueza de sus datos.