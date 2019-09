Trending topic. Luciana Salazar: “El establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones”

Compartí :-) .







“Tenga una…” disparó Luli Pop en ShowMatch.. La actriz es furor por la información política de primera mano que ofrece en Twitter y ahora en el Bailando. A raíz de un diálogo con Marcelo Tinelli la modelo disparó un Trending topic.

1- Dijo Luciana Salazar anoche en Showmatch “El establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones. El proyecto lo tiene un jurista muy importante. Se negocia el adelantamiento del cambio de mandato”.

La nueva primicia de Luciana Salazar: “El establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones” https://t.co/6x3tHj8len — El Destape (@eldestapeweb) September 17, 2019

MEDIOS | Luciana Salazar : “Un gobernador estuvo en EEUU y trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones. Pero lo más probable es que se negocie la entrega de mandato” ¿Que opinas? Te leemos en #CronicaAnunciada pic.twitter.com/aSTfjpKshV — Juan Amorín (@juan_amorin) September 17, 2019

Luciana Salazar de OPERADA a OPERADORA. (SIC – Graciela Alfano). @lulipop07 👏✌️ — PPTenel13🌐 (@PPTenel13) September 17, 2019

Que país.

Luciana Salazar es Trending topic…

Y después no se explican como el Kirchnerismo saco semejante diferencia en las elecciones pic.twitter.com/4FFmh5UZug — Roberto Rivero (@rermultimedia) September 17, 2019

“¡Atención!” – dijo Marcelo- “A los analistas políticos, anótenlo en la libretita. Atención. Esto es épico”, continuó el conductor.

“Gobernador de una de las provincias mas importantes de la Argentina…”, agregó la modelo y Tinelli interrumpió: “¿Córdoba?”.

“Mejor no lo digamos porque si no lo sacamos. Yo no dije Córdoba”, respondió Luli. “¿Mendoza?”, insitió él. Luli no se animó a contestar pero dio pista: “Vos querés… Bueno, ese gobernador estuvo en el hemisferio norte”.

“¿Estados Unidos?”, repreguntó el conductor. “Sí” dijo ella. “Este gobernador trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones. El proyecto lo tiene un jurista muy importante. Pero, tal vez, lo más probable es que se negocie el adelantamiento de entrega del mandato, osea que eso se haga antes” anticipó la figura del Bailando.

“Ah, entonces ¿No será en diciembre?” continuó Marcelo. “Sería 15 días después de las elecciones” pronósticó Luli.

Y el juego continuó: “Usted me da a entender que está definida la elección”, dijo Tinelli. “¿Y vos qué pensás?” retrucó Luli.

“Me he concentrado mucho en el fútbol: este fin de semana jugamos con Boca. No estoy con el análisis político. ¿Hay posibilidad de que no haya balotaje?”, preguntó el conductor.

“Yo creo que no. ¿Vos?”, dijo ella a lo que él agregó: “No lo he analizado… Nueve encuestas sobre diez dicen que Alberto Fernández gana en primera vuelta, y una dice que (Mauricio Macri) llega arañando al balotaje”.

“Igual, hay que preguntarles a los intendentes. Ellos tienen la posta”, concluyó.