Tribunal pidió que se investigue al jefe y al subjefe de la Policía de la Ciudad por el caso Lucas

El tribunal que condenó hoy a prisión perpetua a tres policías por el asesinato de Lucas González y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, ocurrido en 2021 en el barrio porteño de Barracas, pidió este mediodía que además se extraigan los testimonios que brindaron el jefe y el subjefe de la Policía de la Ciudad para que se investigue la actividad que tuvieron en el marco del caso.

«Se ordena extraer testimonios del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad a raíz de los hechos denunciados por (el imputado) Ángel Darío Arévalos en sus últimas palabras y remitirlos al juzgado en lo Criminal y Correccional número 7, donde quedó radicada la denuncia de la doctora Natalia Paola Arévalos durante los alegatos», señaló el Tribunal Oral en lo Criminal 25 en uno de los puntos del veredicto que fue leído este mediodía.

El 26 de junio pasado, la abogada Natalia Arévalo, codefensora y hermana del imputado por el encubrimiento Ángel Darío Arévalo, apuntó en su alegato contra la cúpula de la policía porteña, el comisario general Gabriel Berard y Oscar Cejas.

«La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, (los culpables) no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba», dijo la letrada, quien visiblemente conmocionada en varios momentos de su alegato, recordó que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, lo que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención.

«Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: ‘Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'», relató.

Y agregó: «Le respondí: ‘si ustedes me afirman que mi hermano es inocente es porque saben quién es responsable’, a lo que se miraron y no dijeron nada. Yo ahí entendí que no teníamos en quién confiar».

“Es muy difícil para mí alegar porque se trata de mi hermano y este es un caso aberrante. Lo tenía que contar porque la verdad se tiene que saber”, dijo para finalizar y darle paso a su socio, Ramón Salto, quien solicitó que Arévalos sea absuelto ya que consideró que “nunca encubrió” y que solo recibió la orden de Cuevas de perimetrar la zona.