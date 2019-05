Trump ha puesto patas arriba al mercado mundial con solo un tuit.

Trump desata el pánico en las bolsas mundiales: los futuros de EEUU amenazan con hacer saltar la banca. Este anuncio le pega de lleno a Mauricio Macri en la cara y a todo su gabinete en medio de la campaña electoral. El dolar en Argentina no tiene techo. Los tuits acabaron con la calma previa en los mercados que se habían beneficiado de señales de un crecimiento robusto en China y Estados Unidos, y de comentarios de Trump y otros altos funcionarios de Washington de que las conversaciones comerciales iban bien. Wall Street Journal reportó en la primera hora del lunes que China estaba considerando cancelar las negociaciones comerciales programadas para esta semana tras las amenazas de Trump.

La actitud de Trump a China de elevar los aranceles a 200.000 millones de dólares de productos chinos ha provocado una reacción en cadena en las bolsas mundiales. El principal índice del mercado chino ha cerrado con un descenso del 5,5%. Las caídas en Europa rondan el 2%. Y los futuros americanos registran retrocesos de 500 puntos básicos en el Dow Jones, lo que supone una caída del 1,8%, en la misma línea que el S&P 500. Los futuros del Nasdaq se hunden más del 2%.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de mayo de 2019