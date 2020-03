Desde hace días, ambos países han discutido en duros términos sobre el origen del virus, debate que incluyó que un funcionario chino apelara a teorías de conspiración y alegatos de que éste fue traído a China por el ejército de Estados Unidos, hasta funcionarios estadounidenses que utilizaron términos estigmatizantes para con el país asiático.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

