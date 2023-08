«Tu dólar no vale una mierda y está cargado de impuestos sin fin»: Controvertida canción contra al Gobierno arrasa en EE.UU.

«Tu dólar no vale una mierda y está cargado de impuestos sin fin»: Controvertida canción con duras críticas al Gobierno arrasa en EE.UU.

El éxito viral de Oliver Anthony, ‘Rich Men North of Richmond’, debutó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, convirtiendo al cantautor en el primer artista de la historia que consigue este logro sin haber figurado antes en ninguna lista.



El 9 de agosto, una emisora de radio estadounidense publicó en YouTube un video de un cantante desconocido que luego, en apenas 2 días, acumuló más de 2 millones de visitas y pasó a encabezar la lista Country de iTunes.

El éxito viral de Oliver Anthony, ‘Rich Men North of Richmond’, debutó así en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, convirtiendo al cantautor en el primer artista de la historia que consigue este logro sin haber figurado antes en ninguna lista, según recoge Variety.

A diferencia de los éxitos pop que generalmente encabezan este ‘ranking’, la balada country de Anthony critica duramente a las autoridades y habla sobre la situación que vive la clase trabajadora en su país. «He estado vendiendo mi alma, trabajando todo el día, horas extras por un sueldo de mierda […] Es una maldita vergüenza a lo que ha llegado el mundo, para gente como yo y gente como tú», canta.

«Estos hombres ricos al norte de Richmond. Dios sabe que todos ellos quieren tener el control total, quieren saber lo que piensas, quieren saber lo que haces, y no creen que lo sepas, pero yo sé que sí. Porque tu dólar no vale una mierda y está cargado de impuestos sin fin», continúa.

En otras partes de la canción expresa que «desearía que los políticos cuidaran de los mineros y no solo de los menores en alguna isla» y lamenta que «los jóvenes se estén enterrando a sí mismos a 6 pies bajo tierra porque todo lo que hace este maldito país es seguir golpeándolos».

‘Rich Men North of Richmond’ obtuvo 17,5 millones de reproducciones y vendió 147.000 descargas en la semana de seguimiento que terminó el 17 de agosto. El video de la canción en YouTube tiene hasta la fecha 34 millones de visitas.

Pocos días después del estreno, algunos políticos conservadores alabaron la canción, aprovechando la oportunidad para criticar los impuestos excesivos y a la administración del presidente Joe Biden.

La congresista Marjorie Taylor Green llamó a la canción «el himno de los estadounidenses olvidados». Kari Lake, republicana apoyada por Donald Trump y excandidata a la Gobernación de Arizona, calificó la composición como «un himno del momento actual de la historia estadounidense». Mientras que NBC News la catalogó como «el himno de los conservadores».

Por su parte, la BBC escribe que ‘Rich Men North of Richmond’ vuelve a poner de relieve las divisiones políticas de la sociedad estadounidense, puesto que Anthony representa la imagen de «un héroe de la clase trabajadora blanca, rural y resignada».

Tras debutar en el número 1 de la lista Hot 100, Anthony declaró a Billboard: «La desesperanza y la frustración de nuestro tiempo resuenan en la respuesta a esta canción. La canción en sí no es nada especial, pero la gente que la ha apoyado es increíble y merece ser escuchada».

«He pasado muchas noches sin esperanza, viendo cómo el país se desvanece rápidamente»

El propio cantautor comentó las letras de la canción a través de sus redes sociales: «Me entristece ver al mundo en el estado en el que está, con todos peleando entre sí. He pasado muchas noches sintiéndome sin esperanza, viendo cómo el mejor país del mundo se desvanece rápidamente». En cuanto a sí mismo, afirmó que «no hay nada especial en mí». «No soy un buen músico, no soy una persona muy buena. He pasado los últimos 5 años luchando con mi salud mental y usando el alcohol para ahogarlo», escribió.

También afirmó que no le atrae la fama: «Las personas en la industria musical me miran perplejas cuando rechazó ofertas de 8 millones de dólares. No quiero 6 autobuses de gira, 15 camiones y un jet. No quiero tocar en estadios, no quiero estar bajo los reflectores». «Escribí la música que escribí porque estaba sufriendo problemas de salud mental y depresión. Estas canciones han conectado con millones de personas a un nivel muy profundo porque las canta alguien que siente las palabras en el mismo momento en que son cantadas. Sin ediciones, sin agente, sin tonterías. Solo un idiota y su guitarra», reza su publicación.