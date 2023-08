Un accesorio, múltiples estilos

Vivimos una época donde la tendencia son los múltiples estilos juntos. En una temporada pueden convivir tendencias totalmente opuestas: el minimalismo y lo barroco. En los accesorios, esto sucede.

Así como provoca adoración resaltar un look total black con un maxi anillo rojo, o unos aros turquesas que provoquen impacto. También está la otra cara de la moneda, esa que dicta la de ponerte todos los accesorios que quieras, y arma tu look en base a ellos.

Y siempre oscilamos entre estas dos tendencias, pues tenemos a nuestras dos musas más influyentes a la hora de diseñar: Coco Chanel e Iris Apfel. Una decía: “Less is more” (el famoso menos es más) y la otra no para de recomendar “More is more and less is bore” (más es más, y menos es aburrido).

Nos encanta estar entre estas dos máximas opuestas y elegirlas según nos levantamos o según la ocasión. Nuestros accesorios expresan eso: hay piezas que piden a gritos ser usadas solas en un outfit que las resalte; y existen otras, como las pulseras Adela y Diamantinas, que usadas de a muchas quedan fantásticas.

Son muy funcionales las piezas que logran que un look cambie de un extremo a otro. ¿Por qué? Pues en el ritmo de vida actual, podemos ir a trabajar a la oficina con un estilo simple de blusa y pantalón, y cambiarlo de un extremo al otro solo agregándole un accesorio. ¿Cuál? Por ejemplo un maxi collar que haga que todas las miradas vayan hacia nuestra cara.

Hay muchos accesorios diferentes que pueden ayudarte a expresar tu estilo único. Aquí tienes algunos de los accesorios más populares para las mujeres modernas y jóvenes:

Joyería: La joyería es una forma clásica de añadir un toque de glamour a cualquier atuendo. Hay muchos estilos diferentes de joyería disponibles, desde piezas sencillas hasta piezas más llamativas.

Bolsos: Los bolsos son un accesorio imprescindible para cualquier mujer. Hay muchos estilos y tamaños diferentes de bolsos disponibles, así que puedes encontrar uno que se adapte a tu estilo y a tu necesidades.

Zapatos: Los zapatos pueden hacer o deshacer un atuendo. Hay muchos estilos diferentes de zapatos disponibles, desde zapatos planos hasta tacones altos. Elige los zapatos que se adapten a la ocasión y que te ayuden a sentirte segura y cómoda.

Gafas de sol: Las gafas de sol no sólo son funcionales, sino que también pueden añadir un toque de estilo a cualquier atuendo. Hay muchos estilos diferentes de gafas de sol disponibles, así que puedes encontrar un par que se adapte a tu cara y a tu personalidad.

Accesorios para el cabello: Los accesorios para el cabello pueden ayudarte a cambiar tu look en un instante. Hay muchos estilos diferentes de accesorios para el cabello disponibles, desde diademas hasta sombreros. Elige los accesorios que se adapten a tu estilo y a tu ocasión.

Al elegir accesorios, es importante tener en cuenta tu estilo personal y la ocasión. Con un poco de experimentación, seguro que encuentras los accesorios perfectos que te ayudarán a expresar tu estilo único.

¿Ya te animaste a probar un cambio drástico con un solo accesorio?