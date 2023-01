Un cometa cruzará el cielo terrestre por primera vez en 50.000 años

El cometa, llamado C/2022 E3 (ZTF), se podrá observar a simple vista. La última vez que se vio fue en el Paleolítico Superior. Los neandertales todavía caminaban por la Tierra la última vez que el cometa pasó sobre nuestro planeta.

Been up since 330am trying to image comet C/2022 E3 (ZTF). Full #WolfMoon is killing the shot but I found that little bastard. Also got photobombed by a jealous meteor. pic.twitter.com/rlzHgVSYIZ

— Antonio Paris (@AntonioParis) January 7, 2023