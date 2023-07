Un micro escolar con 36 alumnos quedó trabado en un puente ferroviario en CABA

El total desastre que nos deja Larreta en la Ciudad

Un micro escolar que trasladaba 36 alumnos sufrió un principio de incendio este mediodía al quedar atascado en un puente ferroviario en el barrio porteño de Balvanera, informaron fuentes viales.

Túnel de Anchorena y Pte Perón

Micro escolar no dió la altura del puente y quedó trabado en el lugar.

Se incendio parcialmente el motor

36 menores y 3 mayores fueron asistidos en el lugar por el SAME.

Todos en perfecto estado.

