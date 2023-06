Un Ministerio de Transporte lleno de Garcas. Tarjeta SUBE: ¿Cuál es el saldo negativo en junio 2023?

Un Ministerio de Transporte lleno de re garcas, uno detrás del otro. Poco saldo insuficiente y joder a los usuarios es la consigna de estos funcionarios que no funcionan y además chupamedias de los gorilas. Solo dos viajes de contra saldo. Un Ministro rata que nunca se tomó un bondi sin saldo.

La Tarjeta SUBE cuenta con la posibilidad de que los usuarios puedan realizar algunos viajes, pese a quedarse sin crédito. Esto es llamado saldo de emergencia y tiene un valor de -$185,40, que equivale a cuatro boletos mínimos del transporte del AMBA, actualmente en $46,35. Tras agotar ese crédito extra que se brinda, allí ya no se podrá viajar.

El próximo 1 de julio entrará en vigencia un nuevo aumento en los trenes y colectivos que será del 8%. Esto significará que habrá una actualización del saldo negativo, que saltará a -$223,94 desde el próximo mes.

La información que publicaron sobre la Tarjeta SUBE:

La tarjeta SUBE es de uso personal e intransferible.

La tarjeta SUBE con Tarifa Social Federal debe ser utilizada únicamente por el titular. Si se detecta el uso fraudulento por parte de una persona que no es beneficiaria se procede a su bloqueo.

La tarjeta SUBE no podrá ser retenida por personal de las empresas de transporte.

Ante una situación de emergencia, podés pagar el viaje de otra persona que no tenga saldo en su tarjeta y no se aplicará sanción o multa.

Para la correcta aplicación de los descuentos de RED SUBE, la tarjeta debe usarse en forma personal.

Si registrás tu tarjeta podés acceder a la información de cada viaje, consultar y recuperar saldo, entre otras gestiones.