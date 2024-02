Una mega exposición sobre los pechos representados en el arte, de Marcel Duchamp a Louise Bourgeois

Como parte de los eventos colaterales que se realizan en coincidencia con la 60° Bienal de Venecia 2024, se presentará la exposición colectiva «Breasts», que celebra la iconografía y el simbolismo de los pechos a lo largo de la historia, a través de artistas como Marcel Duchamp o Louise Bourgeois, y que inaugura el 18 de abril en el Palacio Franchetti.

Curada por la italiana Carolina Pasti, la exhibición muestra la diversidad de obras de más de treinta artistas emergentes y consagrados de todo el mundo, que abarcan los soportes de la pintura, la escultura, la fotografía y el cine, en un arco temporal que va desde el año 1500 hasta la actualidad.

Estas obras exploran cómo se han entendido y representado los pechos en el arte a través de diversas culturas y tradiciones, para reflexionar sobre la maternidad, el empoderamiento, la sexualidad, la imagen corporal y la enfermedad.

«La presentación investiga cómo los pechos actúan como catalizador para debatir realidades sociopolíticas, desafiar tradiciones históricas y expresar identidades personales y colectivas. La misión es sensibilizar a un público más amplio sobre el cáncer de mama a través del arte», dijeron los organizadores en un comunicado.

La muestra «Breasts» invitará a u recorrido a través de cinco salas distintas donde ver, por ejemplo cómo la renacentista Madonna del Latte influyó luego en los retratos de Cindy Sherman, o donde apreciar una obra de Marcel Duchamp, «Prière de toucher» (Por favor, toque), que presenta un pecho de gomaespuma pegado a la cubierta del libro «Le Surréalisme en 1947».

Centrada en la fotografía, otra de las salas alberga el trabajo surrealista de Robert Mapplethorpe e Irving Penn, que explora representaciones no convencionales del cuerpo, al emplear elementos oníricos, simbólicos o abstractos para evocar emociones subconscientes.

La muestra aborda también cómo se han empleado los pechos como recurso comercial en el marketing y la publicidad, como táctica habitual para promocionar productos.

En otro tramo del recorrido, artistas como Chloe Wise, Sarah Lucas, Louise Bourgeois y Aurora Pellizzi contribuyen a una conversación sobre la identidad, la cultura de consumo y la evolución de la representación de los pechos en el arte.

La muestra se verá desde el próximo 18 de abril hasta el 24 de noviembre en ACP Palazzo Franchetti, en Venecia, como uno de los muchísimos eventos colaterales que buscan llamar la atención del público durante la 60 Bienal de Venecia, que este año se celebra bajo el lema «Extranjeros por todas partes».

