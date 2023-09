Una noche en House of Sunny

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

El armario de tus sueños ahora está en Airbnb. Este otoño, los huéspedes tendrán la oportunidad de experimentar la moda de una manera completamente nueva al reservar una estancia en la sala de exposición de Hackney de la marca favorita de TikTok: House of Sunny.

Justo a tiempo para la Semana de la Moda de Londres, el fundador de la empresa, Sunny Williams, transforma sus alegres estampados textiles en interiores envolventes y pone su elegante espacio en Airbnb. Ya sea vistiendo a estrellas del pop y a chicas de moda, haciendo que el estilo sea más accesible para personas de todo el mundo o diseñando su última colección, Sunny vive y respira moda, y «Sunny’s House» no es una excepción.

Sunny Williams, fundador de House of Sunny, asegura que: «El diseño y la ética de House of Sunny siempre han estado inspirados por la intersección de la cultura, la arquitectura, el interiorismo y el amor de nuestra comunidad por los viajes, el hogar y la estética. Estoy emocionado de darles la bienvenida a mi casa en Airbnb, este es un espacio inmersivo, único, elaborado y llamativo. La asociación perfecta entre la moda y un espacio especial».

Ubicado en el corazón de Hackney, el moderno showroom se ha transformado en una obra maestra, con la decoración de cada habitación inspirada en una de las icónicas piezas de House of Sunny, incluyendo diseños exclusivos de su última colección que se lanzará durante la semana de la moda. Este espacio único, el primero de su tipo, marca la última incorporación a los exclusivos y elegantes espacios en la categoría de “Diseño” en Airbnb.

Amanda Cupples, Directora General de Airbnb para el Reino Unido y el Norte de Europa, dice: «Airbnb es el hogar de espacios estéticamente hermosos pero sorprendentes. Los queridos estilos que Sunny Williams ha desarrollado y cobrado vida en una lugar llamativo y único en Airbnb. Es realmente una experiencia inolvidable para cualquier amante de la moda.

«La categoría de Diseño de Airbnb es una que está cerca de nuestros corazones. Con cientos de anuncios de arquitectura y diseño de interiores en todo el mundo, nos complace proporcionar a los líderes de tendencia internacionales el escenario perfecto para su #OOTD».

Acerca de la estancia

La estancia de una noche para dos huéspedes en este oasis chic tendrá lugar el 22 de septiembre de 2023 y se podrá reservar, de forma gratuita, el 19 de septiembre de 2023 10:00 a.m Argentina en airbnb.com/houseofsunny.

Durante la estancia, los seguidores de House of Sunny podrán vivir sus fantasías de moda, lo que incluye una sesión de diseño personalizada en 1 a 1 con su anfitrión, Sunny. También disfrutarán de:

● Una entrada con estilo puntual a través de un oasis de vegetación, inspirado en los tonos verdes giratorios del famoso Vestido Hockney de Sunny, lucido por celebridades.

● Un sueño reparador en una lujosa cama rodeada de ondas rojas y naranjas que emulan los tonos del atardecer derretido del Cárdigan Sundown.

● La oportunidad de probar la última colección de House of Sunny en el Vestidor de los Sueños, un espacio etéreo e interactivo con un paisaje onírico en constante cambio que refleja literalmente el diseño de cinco de las piezas más frescas del diseñador.

● Tiempo de cuidado personal en el lujoso baño rojo, decorado de piso a techo con azulejos contemporáneos en homenaje al vestido La Belle de la marca.

Además del espacio de exposición inmersiva, los huéspedes tendrán la oportunidad de explorar la comunidad de Hackney por su cuenta, disfrutando de una cena en uno de los restaurantes más deseados de Londres, una visita al famoso Columbia Road Flower Market y un brunch en el mercado local Broadway.

Cómo reservar

Tanto diseñadores aspirantes como amantes de la moda pueden convertir el mundo en su pasarela y solicitar reservar esta estancia de una noche cuando las reservas se abran el 19 de septiembre de 2023 a las 14:00h Argentina, en airbnb.com/houseofsunny. Los huéspedes son responsables de su propio transporte hacia y desde Londres. La estancia de una noche tendrá lugar el 22 de septiembre, solo por una noche y para un máximo de dos huéspedes.

¿Interesado en convertirte en un anfitrión de Airbnb como Sunny? Para obtener más información sobre cómo puedes unirte a Airbnb, visita airbnb.com/host .

*Esta estancia de una noche para un máximo de dos huéspedes no es una competencia. La solicitud de reserva funciona por orden de llegada. El showroom es propiedad y está operado de forma independiente. Los titulares de los derechos de House of Sunny han sido compensados por su participación.

Para aquellos que no tengan la oportunidad de quedarse, Airbnb abrirá Sunny’s House el domingo 17 de septiembre para que el público pueda echar un vistazo por dentro.