Una película que vimos todos. ¿Rumbo al default?

Para Kiguel, si no cambia el acuerdo con el FMI, “será difícil garantizar que el dólar no se va a escapar”, “en 2022 se le deben pagar 20.000 millones al Fondo y Argentina no está en condiciones de hacerlo”. Hoy la política monetaría del Gobierno es “no es” aseguraron hombres de la mesa de Dinero de Av. Corrientes y San Martín. Hombres liberales que votaron a este Gobierno dicen que “la inflación será más alta de lo que dice el Gobierno, el dólar volverá a saltar y el PBI va a caer este año” ó lo que ya sabemos todos. “A los que tienen PyMEs este año se les va a seguir haciendo difícil mantener puestos de trabajo y pagar impuestos”. En este contexto al Gobierno “no se le cae una idea” lapidaron sobre la charla.

Desde la verdea nacional y popular, no se quedan en chiquitas. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, le respondió a Christine Lagarde “La tontería sería seguir dándole la espalda a los argentinos para cumplir con FMI”, “Ni San Martín ni la Argentina aguantan 4 años más de este gobierno de Cambiemos”, y volvió a disparara al FMI, “Disculpe señora Lagarde, pero este ajuste diseñado a 8.300 kms de San Martín y aplicado por este gobierno perjudica a los trabajadores, las pymes, los jubilados y los estudiantes. La tontería sería seguir dándole la espalda a los argentinos para cumplir con el FMI”, dijo.

Otros doctores en economía pronostican “otro 2001 recargado con estallido social y mucho fiesta callejera”.

Alguien en su sano juicio podrá recordar, los años pasaron luego Martínez de Hoz y “la tablita”, Raúl Alfonsín y los planes Austral y Primavera, el tandem Menem-Cavallo con la convertibilidad, el corralito de este último, los superavits gemelos de Néstor y el cepo de Fernández.

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian cerró la primera jornada del Congreso Económico Argentino ( CEA) en un panel crítico junto a la directora de Eco/Go, Marina Dal Poggetto, y Daniel Artana de FIEL, en el marco de la expo EFI.

Las estimaciones de Melconian son diferentes al positivismo con el que insisten desde el BCRA. Artana reconoció que “nadie sabe cuánto se va a dolarizar. Yo no tengo respuestas. Va a depender de la incertidumbre electoral”.

Mantener bajo el dólar, una preocupación del Gobierno antes de las elecciones. Es lo único que puede hacer un Gobierno perdido en sus propias insolvencia. La película la vamos a ver en octubre, pero, puede pasar cualquier cosa antes de octubre.

Las encuestas ya dan ganadora a la Señora ex Presidenta, y en el Gobierno hay pánico escénico en cada uno de los escritorios de la Casa Rosada. Las encuestas son lapidarias con Cambiemos. La llave ¿la tiene la UCR?.

En Mayo sube el bondi a 21 pesos y todos los servicios llegarán con aumento, expensas incluidas. Una gran campaña de Cambiemos.

Hoy el asado o corte tipo Tortuguita, Palomita o Roast Beef incluido un kilo de picada son un lujo. Cuando un Gobierno se olvida de la carne, no hay esperanzas.

El investigador de la Universidad de San Andrés José Maria Fanelli, dijo que “la demanda de dólares supera a la oferta que viene de la soja y de los que envía el FMI porque no hay credibilidad política”. NO lo dice un militante de la Cámpora, tenerlo en cuenta. Si ni ellos confían en su presidente…

A los Botes.