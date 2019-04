Una sentencia establece la responsabilidad del evento dañoso a un dueño de un perro peligroso.

Una sentencia establece que la responsabilidad concurrente derivada del evento dañoso a un dueño de un perro peligroso. “BAIGUN FEDERICO MATIAS y otro/a C/ SENAC FERNANDO MIGUEL y otro/a S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)” Expte.: SI-39699-2012 (J. 7) Registro Nº 3, del 1 días de febrero de 2019. Un caso novedoso e interesante.

Perros potencialmente peligrosos (PPP) es la denominación que algunas legislaciones utilizan para nombrar a determinadas razas de perrosque son consideradas potencialmente peligrosas por sus atributos físicos: agresividad en ataque y defensa, resistencia al dolor, junto con gran tenacidad. Estas razas son fruto de cruces en busca de perros de pelea, defensa, ataque, custodia y vigilancia.

Estos perros, dadas sus condiciones físicas —tamaño, fortaleza, tenacidad—, tienen el potencial de realizar ataques causando graves daños,12en ocasiones con resultados letales,13lo que ha obligado al establecimiento de leyes que regulen su control.

Un nuevo fallo viene a sumarse a una tendencia jurisprudencial que resumimos en esta nota.

Recientemente ha sido difundido un fallo de Cámara, que dictamina la responsabilidad concurrente del dueño de un perro y del consorcio de propietarios de la vivienda que ocupa, luego de que la mascota de un vecino fuera atacada por un perro peligroso, de su propiedad.

Tabla de Perros Potencialmente Peligrosos

Pit bull terrier americano. También denominado pit bull, es una raza de perros originaria de Estados Unidos, utilizada para peleas de perros

Staffordshire bull terrier. Raza originaria de Reino Unido, utilizada para peleas de perros; es un cruce del antiguo Bulldog inglés y el Terrier

Rottweiler. Es una raza de tipo moloso, utilizada para labores de guardia y defensa

Fila brasileño. Raza creada del cruce del antiguo bulldog (de temperamento agresivo), del mastín inglés (fuerza corporal y vigor para morder) y del perro de San Huberto (gran capacidad de olfato para rastrear). Es un perro moloso

Tosa Inu. Es una raza de perro originaria de Japón. Moloso de aspecto

Akita Inu. Raza originaria del Japón; no debe confundirse con el akita americano

Dóberman. Raza originaria de Alemania; creada por el vigilante nocturno y recaudador de impuestos Friedrich Louis Dobermann a partir de cruces de rottweiler, el beauceron, el weimaraner, el Manchester terrier, o el pinscher

Dogo de Burdeos. De origen francés, de gran fuerza y potencia, con un carácter firme y decidido que lo convierten en un gran perro de guardia

Mastín napolitanoEs un perro mastín descendiente del antiguo moloso romano

Bull terrier. De la familia de los terrier, moloso inglés de tamaño pequeño con una cabeza en forma de triángulo

Acá te recordamos las reglas básicas:

· Paseá siempre a tu perro con collar, identificación y correa. Así se previenen accidentes y que lo extravíes.

· Los animales no son un juguete, sufren y sienten como nosotros los humanos. Tratalos con cariño, enseñale a los niños a no patearlo ni hacerlos llorar por diversión.

· Pensá en adoptar un animal de compañía, pero antes tené en cuenta que todo el grupo familiar tiene que estar de acuerdo.

· Desparasitá, vacuná y esterilizá a tu mascota.

· Si tenés un gato y vivís en departamente, cerrá el balcón para que no pueda escaparse.

· Los animales comunitarios son perros y gatos abandonados por sus dueños o nacidos de padres callejeros. Solidarizáte con ellos, pueden ser tur primera opción al querer adoptar una mascota.

· Dale a tu perro o gato el alimento adecuado.

· Consultá al veterinario de rutina y también cuando notes que tu mascota cambia de humor o se ve caído.

Dr. Can

El Canis lupus familiaris, denominado comúnmente perro, can o canino, es uno de los mamíferos más extendidos en la Tierra. Es un mamífero doméstico empleado generalmente como mascota. Es comúnmente llamado “el mejor amigo del hombre”.

La longevidad media de un perro varía mucho en función de la raza, y oscila entre 8 y 15 años, si goza de buena salud puede vivir hasta 20 años, o incluso más; el perro más longevo que se conoce llegó a los 29 años. Las razas pequeñas suelen vivir más que las grandes y las gigantes.

