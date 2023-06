«Unidad del oficialismo ayuda muchísimo» a gestiones internacionales de Massa, dijo De Mendiguren

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, aseguró hoy que «la unidad del oficialismo ayudó muchísimo» para fortalecer las gestiones del ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, viene llevando a cabo en el plano internacional.

Asimismo, sostuvo que «la mejor campaña que puede hacer Massa es mostrando la gestión» al frente del Palacio de Hacienda y que si bien todos coinciden en la necesidad de bajar la inflación, la diferencia es que la oposición pretende lograrlo por medio del «ajuste» y el oficialismo a través del «crecimiento».

En declaraciones a la prensa en el marco de la reunión del gabinete económico, De Mendiguren destacó que «si Sergio ha demostrado algo, es que es una de las personas que más logra encontrar consensos sobre temas difíciles».

«Además, conoce a los actores de la Argentina y eso es muy importante, porque las medidas que hay que tomar son rápidas», indicó, al resaltar la importancia de «tener un diálogo directo con todos», en referencia al «sector sindical, el empresario y el del campo».

En un repaso de la gestión de Massa en el Ministerio, manifestó que «todo lo que planteó como camino en el mes de agosto (de 2022, al asumir) se fue cumpliendo, aunque parecía imposible».

Al respecto, señaló que «fallamos con la inflación», aunque advirtió que «hay un hecho que nadie puede desconocer, nos cayó un rayo», en referencia a «la desaparición de casi US$ 20.000 millones que implicaba nada más y nada menos que la cuarta parte de todas las exportaciones del año pasado», por efecto de la sequía.

«Y esto no tiene que ver solo con el monto que no ingresó sino también con la actividad económica que desapareció: la cosecha no existió, los fletes que implicaba no se hicieron, la rentabilidad que siempre derramaba el campo tampoco estuvo», reseñó, al tiempo que consideró que «es un agujero muy grande, pero lo tenemos que encarar».

De Mendiguren valoró que «la unidad del oficialismo ayuda muchísimo para que todas las tareas que hoy Sergio está encarando con Estados Unidos, con China, con Brasil, con el Club de París, se vean fortalecidas».

Al comparar la gestión del presidente Alberto Fernández con la de su predecesor Mauricio Macri, el funcionario señaló que en ambos casos se duplicó la inflación, «pero la diferencia es que la economía, hasta ahora, a pesar de la guerra, la pandemia, la seca más grande de la historia, de cuatro años vamos creciendo en tres», cuando en la gestión de cambiemos sólo creció en 2017.

En ese sentido, dijo que «sorprende» que «los mismos que generaron esa inflación con esa caída en la economía, den consejos como si fueran paracaidistas rusos».

«Como industrial, me preocupa del lado de la oposición es que todavía no sé cuál es su plan económico», planteó, para preguntarse si «es el de (Javier) Milei, es el del radicalismo» o si «es el de (José Luis) Espert».

De Mendiguren finalizó señalando que «todos coincidimos en bajar la inflación, el tema es cómo, si es por el ajuste o por el crecimiento, eso es lo que nos diferencia».